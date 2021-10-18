Deodorantların Meme Kanserine Neden Olduğu Kanıtlandı

Oxford Üniversitesi ile İsviçre merkezli Grangettes Hematoloji ve Onkoloji Merkezi, hemen hepimizin kullandığı deodorantlar ile ilgili çarpıcı bir araştırma gerçekleştirdiler. Yapılan çalışmalar, ter kokusunun önüne geçmeye yarayan bu ürünlerin içerisinde alüminyum bulunduğunu ve bu alüminyumun meme kanserine yol açabileceğini ortaya koydu. Böylelikle yıllardır devam eden bir tartışmaya da son nokta koyulmuş oldu.

Deodorantlarda alüminyum bulunduğu ve bu alüminyumun ter bezlerini tıkayarak ter kokusunu önlediği herkes tarafından bilinir. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda ise alüminyumun kansere yol açmadığı ifade ediliyordu. Ancak bu durumun gerçek olmadığı sonucuna ulaşıldı. Uzmanlar, hamster hücreleri üzerinde yaptıkları çalışmalarda, alüminyumun vücut tarafından emilebildiği tespit edildi. Bu da tahmin edilebileceği üzere kansere yol açıyordu.

Zehirli alüminyum tuzları, meme kanserine yol açıyor

Bilim insanları tarafından yapılan çalışmalarda, zehirli olan alüminyum tuzlarının kadınlık hormonu olan östrojeni taklit ederek hücreler tarafından emildiği tespit edildi. Bunun sonucunda da bazı bozulmalar tespit edildi. Öyle ki alüminyum tuzuna 24 saat boyunca maruz kalan hamster hücreleri, kromozom yapısı ve sayısı açısından bozulmuşlardı. Bilim camiasının "genomik kararsızlık" olarak nitelendirdiği durum, hücrelerin kötü huylu tümörlere, yani kansere yol açmasına neden oluyordu. Uzmanlar, yaptıkları çalışmalar sonucunda deodorantların meme kanserine yol açabileceğini kesin bir şekilde göstermiş oldular.

Araştırmayı gerçekleştiren uzmanlar, meme kanserine yol açan tek kozmetik ürününün deodorantlar olmadığının altını çiziyorlar. Bu kategoride yer alan başta güneş kremi gibi alüminyum içeren ürünlerin tamamı, kansere yol açabilir. Bilim insanları, bu tür ürünlerin kullanılırken daha dikkatli olunması gerektiğini ifade ediyorlar.

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18/10/2021 09:49