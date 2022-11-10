Dünyanın en büyük dudaklı kadını durmuyor!

YENİ BİR REKOR İSTİYOR

Sosyal medya fenomeni geçen ay 25. doğum gününü biraz çene dolgusu ekleyerek kutladı. İvanovna, dünyanın en büyük dudaklarından sonra, dünyanın en uzun ve sivri çeneli kadını olmak istediğini açıkladı.

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da yaşayan Ivanovna, "Dudaklarımı seviyorum ve bu yeni çene dolgusu rekoru istiyorum. Geçen ay doğum günümdü ve çene dolgusu ile kutladım. Çenemi yaptırırken dudaklarımla uyumuna dikkat edeceğim “dedi.

İvanovna, yeni hedefine ulaşmak için iki haftada bir hyaluronik asit enjeksiyonu yaptığını belirterek, “Sadece bu değil, aynı zamanda aylık enjeksiyonlarla büyük dudaklarımı korumak zorundayım. Bir enjeksiyon 250 sterline (yaklaşık 5 bin 300 lira) mal oluyor” dedi.

DUDAKLARINA 170 BİN LİRA HARCADI

Diğer taraftan genç kadın estetik yaptırmaya 2018 yılında başladı. İvanovna, sadece dudaklarına 8 bin sterlin (yaklaşık 170 bin lira) harcadığını söyledi.

DOKTOR ÖLEBİLECEĞİ KONUSUNDA UYARDI

İvanovna, “hiçbir şeyin onu dudaklarını daha fazla büyütmekten alıkoymayacağını” vurguladı. Ancak, İvanovna, doktorunun onu ağzındaki herhangi bir ağrıya dikkat etmesi ve yeni bir dolgunun ölümüne neden olabileceği konusunda uyardığını sözlerine ekledi.

İvanovna, ayrıca büyük dudaklara sahip olmanın getirdiği risklere rağmen, dolgu iğnelerine bağımlı olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Doktorum çeneme dolgu yaptırırken yine aşırıya kaçtığımı düşündüğünü söyledi. Ama bunu dudaklarım için de söylemişti.

Daha fazlasını yapmaya kararlıyım çünkü çenemi uzatmam ve keskinleştirmem gerektiğini düşünüyorum. Bu rekoru o kadar çok istiyorum ki, bunun için savaşmaya hazırım. Buraya kadar geldim ve ne kadar harcadığımı düşünemiyorum bile. Çok fazla enjeksiyon yapıldı ve daha fazlası gelecek."

GÖĞÜSLERİNİ DE BÜYÜTTÜ

Öte yandan, İvanovna sadece yüzünü bıçak altına almakla kalmadı. Eski felsefe öğrencisi göğüs boyutunu 75C'den 75E'ye çıkarmak için göğüslerini büyüttü.

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10/11/2022 11:01