Geleceğin Toplumu ve Kıbrıs: 1

YAKIN GECEKTE DEĞİŞMEYECEK ÜÇ ŞEY

Alman Yazar Udo Gollub, korkutucu ve hayatımızı etkileyebilecek, geleceğe dair öngörülerini paylaştığı bir yazı yayınladı.

Aralarından üç tanesini yazayım:

Yazara göre gelecek yüzyılda varlığını sürdürmeye devam edecek bu üç şey:

Vergiler, Ölüm ve Değişim!

ÖLÜM YAŞI, SAĞLIK, KIBRIS VE TÜRKİYE

“Ölüm ve sürekli değişim” doğanın diyalektiğinin değişmeyecek olan 2 olgusu. Ancak yerküremizde ölüm yaşı son birkaç yüzyılda artmış durumda.

OECD (Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü) raporlarına göre, ölüm yaşı, pek çok ülkede 80 yaş sınırın üzerine çıkmış durumda. İsviçre, İsveç, Norveç, İspanya, İtalya, Fransa, İzlanda gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra, Japonya ve Avustralya, insanların en uzun süre yaşadıkları ülkeler.

Dikkat edilirse bunlar tümü de ekonomik ve sosyal olarak “gelişmiş ülkeler”.

Ulusal ve dini fanatikliğin yaygın, diktatörlüğün ve yoksulluğun bir gelenek olarak sürdüğü, savaşların ve kanlı çatışmaların eksik olmadığı Ortadoğu gibi ülkelerde ölüm yaşı ortalaması, neredeyse ortaçağdaki ölüm yaşı ortalamasına 50’lere kadar düşebiliyor. Özellikle Suriye, Irak gibi hala iç savaşın sürdüğü bu ülkelerin Kıbrıs’tan yarım saatlik uçuş mesafesi uzaklığında olduğu bilinmeyen değil!

Kıbrıs İstatistik Dairesi’nin 2013 yılı Demografi Raporuna göre, adanın Güneyinde ölüm yaşı erkeklerde 78, kadınlarda 83.

Nüfusu sürekli değişken olan ve net bir nüfus sayımı ile demografik yapısına bir türlü karar verilemeyen KKTC’yi, iç içe yaşadığı Türkiye’nin ölüm yaşına dahil edersek çok da yanlış yapmış olmayız sanırım:

Buna göre Türkiye’de ölüm yaşı erkeklerde 73 kadınlarda 79.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Kıbrıs (Güney) 28, Türkiye (KKTC dahil) 58’inci sırada.

“Sağlık Ölçüm ve Değerlendirme Enstitüsü” (Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME) verilerine göre “ortalama ömrün sağlık sorunlarıyla geçirilen süresi” bakımından Türkiye, Lübnan ve Katar'ın ardından dünyada üçüncü sırada bulunuyor. Buna göre Türkiye'de insanlar ortalama ömürlerinin 11,56 yılını sağlık sorunlarıyla uğraşarak geçiriyorlar.

http://www.healthdata.org/cyprus

Cyprus | Institute for Health Metrics and Evaluation Measuring progress from 1990 to 2017 and projecting attainment to 2030 of the health-related Sustainable Development Goals for 195 countries and territories: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017 www.healthdata.org

yazarak google arama motoruna girin. Kıbrıs’ın (Güney) ölüme neden olan hastalıkları, rakamlarıyla ve yıllar itibarıyla, karşılaştırmalı olarak, IHME’nin her devlet için tuttuğu istatistiklerinden görebilirsiniz. Bu raporda Türkiye de dahil tüm ülkeler var.

Ya KKTC?

Yok öyle bir ülke. Dolayısıyla da boşuna aramayın! Çok merak ediyorsanız bakın Türkiye’nin istatistiklerine! Nasıl olsa iç içe yaşamıyor muyuz?