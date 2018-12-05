GELECEĞİN TOPLUMU VE KIBRIS: 2

VERGİLER, DEĞİŞİM VE YENİ YAŞAMLAR

“Vergiler” ise, dünya yüzünde sınıflı toplumlar oldukça varlığını da sürdürecek olan devletin olmazsa olmazı!

İnsanların ölmeye devam edeceği, ölümsüzlüğün görünebilir gelecekte mümkün olmayacağı, ama dünyanın da sürekli ve eskisinden çok daha hızlı bir biçimde değişmeye devam edeceği bilinmeyen şeyler değil! Vergi resmi olarak devlet kurumu ile ilgili olduğuna göre de; demek ki devlet de yakın gelecekte var olmaya devam edecek.

Dolayısıyla kapitalizm de varlığını sürdürmeye devam edecek.

Mi acaba?

İnsanoğlu, yarattığı ve zalimliklerinin esiri olduğu kapitalizm, dünyayı doğal dengesinden uzaklaştıran çevre tahribatlarından ve artık sürdürülebilir olmayan sınıf farklılıklarından, ekonominin krizlerinden, iklim değişiklikleri ile yarattığı tahribatlardan kurtarmak için geçmiş yüzyıllarda olduğu gibi, yine orasını burasını yamalayıp yola devam edebilecek mi?

Araç trafiğindeki sıkışıklığı ve hava kirliliğini önlemek için, araba üretimine son mu verilecek? Yoksa güneş-rüzgar vb. yenilenebilir enerjilerle çalışan, karada değil ama havada yol alan arabalar üreterek mi soruna çözüm bulunacak?

Kağıda basılı gazeteler, dergiler, kitaplar, dairelerdeki kağıt evraklar daha ne kadar süre ve ne denli yaşamımızda yer almaya devam edecekler?

Cep telefonları ve tabletlerindeki ileri teknoloji ne zaman yerini başka iletişim araçlarına bırakacak?

Hologram teknolojik yaşamımıza ne denli nüfuz edecek?

Teknolojideki değişiklikler yaşam biçimlerimizde hangi altüst oluşları getirecek?

Belli ki on yıl sonra dünyada yaşam biçimleri bugünden çok daha farklı bir biçimde olmaya adaydır. Çünkü son 30, 40 yılda dünyada yaşanan değişimler, 17, 18, 19 hatta 20’nci yüzyılın ilk yarısında yaşananları katlayarak aştı.

YAKIN GELECEĞİN YENİ TOPLUMLARI

Kapitalist devlet, daha ne kadar varsılların ve iktidar erkini elinde tutanların “hizmetkarı” ve yoksullara karşı zalim olarak varlığını sürdürmeye daha ne kadar devam edebilecek?

Teknolojideki muazzam değişimler, üretim ilişkileri sonunda hangi yeni sınıf-zümre-grup ve örgütlenmeleri doğuracak? Devlet iktidarını, yani gücü kimler, hangi kast-zümre-sınıf-diktatör ya da grup ele geçirecek?

Devletin sönümlenmeye gittiği, bayrağında “herkese yeteneğine göre iş -herkese ihtiyacı kadar aş,” yazılı olduğu savaşsız-sömürüsüz dünyanın, sabah tarlada çalışıp, öğlen balık tutan, akşama kitabı eline alan toplumuna ulaşmak mümkün olmayacak mı?

Ve daha onlarca ve yüzlerce cevaplanmayı bekleyen soru.

Örneğin Amerikalı sosyolog Immanuel Wallerstein’ın öngörüsü gerçekleşecek ve; “kapitalist dünya sistemimizin şu anki kaotik yapısal krizinden çıkması ve insanoğlunun gözle görülür ölçüde daha iyi olacak farklı bir dünya sistemine geçmemiz mümkün olacak mıdır?”

Ya dünyada bu değişimler yaşanırken, Kıbrıs ve KKKTC’de neler olacak?

Daha az beceriksiz ve milliyetçi, daha çok eğitimli ve saplantısız, daha az tembel ve yalancı, daha çok çalışkan ve fedakar ve de kafası çalışan bir yönetici kesimin”, yönetim kademelerinde, olmadı sivil toplum örgütlerinde öne çıkması, okullarımızdan başlayarak, üniversiteler adası olmakla övünen ancak pek çoğu para kazanmanın adresi olarak görülen eğitim kurumlarımızın da eğitim kalitesi artırılmadıkça…

Kıbrıslıların payına, dünyanın edilgen yöneticisi, seyircisi ve tüketicisi olmak düşecek.