Günlük burç yorumları (4 Aralık 2021)

Yay burcunda güneş tutulması

Hayata bakış açımızı değiştirecek olan bu tutulma, bizi inançta ve yurt dışı ile ilişkilerimiz başta olmak üzere dönüştürecek.

Koç

Zaten stresli olan bir durumu daha da kötüleştirerek yanlış yöne götürme riskiniz olabilir bugün.

Boğa

Kişisel durumunuzla ilgili dürüst bir değerlendirme yapması için dışardan bakan birine ihtiyaç duyabilirsiniz.

İkizler

Sizin için birilerinin vaatlerini yerine getirmediğinden şikayet etmeden önce sorumluluklarınızı hatırlayın ve yarım kalan işlerinizi halledi.

Yengeç

Evinize, ailenize ve arkadaşlarınıza daha fazla odaklanın ve en çok sevdiğiniz kişiye özel ilgi gösterin. Karşınızdakini doğru anlamaya bakın.

Aslan

Sosyal etkinlikler, sahip olduğunuz değerleri size bir kere daha gösterebilir. Biraz hareket edin, karışın insanların içine.

Başak

Biraz farklı bir şeye dahil olmak için gelen bir daveti veya teklifi geri çevirmeyin. Keza çevrenizle az ilgilenin aşık falan olabilirsiniz bugün.

Terazi

Herkesi planlarınıza dahil etmeye kalkmayın bugün. Az ama öz kişiler size daha iyi gelecektir. Tembel enerjiden hadi bir sıyrılın bakalım.

Akrep

Aklınızı bugün özgür kılın ve başladığınız ama bitirmediğiniz projeleri sürdürmeniz için size yardımcı olabilecek insanların yanında gayret edin.

Yay

Bugün borcunuzu almak için muhatabınızı zorlamalısınız ki kendi borçlarınızı kapatabilesiniz. Yapılması gerekenleri yapmaktan kaçınmayın.

Oğlak

Planlarınızı takip edebilir ve üzerinde çalıştığınız şeyin önemli bir şeye dönüşmesini sağlayabilirsiniz. Fırsatları kollayın.

Kova

Kişisel gelişimler meyvesini verecek gibi görünüyor. Gelirinizi artırmak için neler yapabileceğinizi düşünün. Yenilikçi fikirlerinizden korkmayın.

Balık

Harika bir ortaklık, iyi arkadaşlıklar ve bazı yeni ve yaratıcı fikirler; eğer vermeye-almaya istekliysen mümkündür.

KAYNAK:NTV

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04/12/2021 09:32