Günlük burç yorumları (4 Aralık 2021)
Astrolog Murat İpek'ten 4 Aralık 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…
04/12/2021
Yay burcunda güneş tutulması
Hayata bakış açımızı değiştirecek olan bu tutulma, bizi inançta ve yurt dışı ile ilişkilerimiz başta olmak üzere dönüştürecek.
Koç
Zaten stresli olan bir durumu daha da kötüleştirerek yanlış yöne götürme riskiniz olabilir bugün.
Boğa
Kişisel durumunuzla ilgili dürüst bir değerlendirme yapması için dışardan bakan birine ihtiyaç duyabilirsiniz.
İkizler
Sizin için birilerinin vaatlerini yerine getirmediğinden şikayet etmeden önce sorumluluklarınızı hatırlayın ve yarım kalan işlerinizi halledi.
Yengeç
Evinize, ailenize ve arkadaşlarınıza daha fazla odaklanın ve en çok sevdiğiniz kişiye özel ilgi gösterin. Karşınızdakini doğru anlamaya bakın.
Aslan
Sosyal etkinlikler, sahip olduğunuz değerleri size bir kere daha gösterebilir. Biraz hareket edin, karışın insanların içine.
Başak
Biraz farklı bir şeye dahil olmak için gelen bir daveti veya teklifi geri çevirmeyin. Keza çevrenizle az ilgilenin aşık falan olabilirsiniz bugün.
Terazi
Herkesi planlarınıza dahil etmeye kalkmayın bugün. Az ama öz kişiler size daha iyi gelecektir. Tembel enerjiden hadi bir sıyrılın bakalım.
Akrep
Aklınızı bugün özgür kılın ve başladığınız ama bitirmediğiniz projeleri sürdürmeniz için size yardımcı olabilecek insanların yanında gayret edin.
Yay
Bugün borcunuzu almak için muhatabınızı zorlamalısınız ki kendi borçlarınızı kapatabilesiniz. Yapılması gerekenleri yapmaktan kaçınmayın.
Oğlak
Planlarınızı takip edebilir ve üzerinde çalıştığınız şeyin önemli bir şeye dönüşmesini sağlayabilirsiniz. Fırsatları kollayın.
Kova
Kişisel gelişimler meyvesini verecek gibi görünüyor. Gelirinizi artırmak için neler yapabileceğinizi düşünün. Yenilikçi fikirlerinizden korkmayın.
Balık
Harika bir ortaklık, iyi arkadaşlıklar ve bazı yeni ve yaratıcı fikirler; eğer vermeye-almaya istekliysen mümkündür.
KAYNAK:NTV