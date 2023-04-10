Haftalık burç yorumları (17 - 23 Nisan 2023)

Koç burcunda hayli zor bir tutulma!

Güneş tutulmasının çarpıcı etkisinin dışında, hafta biraz gerilimli ve hızlı geçecek gibi görünmekte.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

17 - 23 Nisan 2023 haftasında Ay, Balık burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise İkizler burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftanın ana başlığı malum Koç burcunun son derecesinde yaşanacak olan zorlu Güneş tutulması olacak. Tutulmaya, birincil derecede hayli olumsuz bir biçimde etkileyecek olan, güç delisi Plüton eşlik etmekte. Zaten 29 derecede tema olarak fazla eril ve güç savaşlarına açık bir tutulma yaşarken bir de bu sevimsiz Plüton'un işin içine olumsuz bir yerden katılması, durumu daha da dramatikleştirecek diyebilirim.

Hafta ortası yaşanacak bu tutulmayı bir kenara koyarsak bu haftanın bir diğer önemli olayı ise Güneş’in Boğa burcuna geçecek olması. Boğa burcunun maddi dünyasında parlayacak olan Güneş, bir ay boyunca bizi daha çok para, aşk, sanat, keyif, yemek içmek, beden sağlığı gibi konulara odaklayabilir.

Hafta sonu ise çok daha olumlu bir gökyüzü altında olabileceğimizi söylemek mümkün. Venüs’ün İkizler'de oluyor olması ise hem maddi hem de manevi anlamda daha kaliteli zaman yaşamamıza neden olacak.

Genel olarak, Güneş tutulmasının çarpıcı etkisinin dışında hafta biraz gerilimli ve hızlı geçecek gibi görünmekte. Para ve parayla ilgili durumlara dikkat etmemizde fayda var.

MURAT İPEK / [email protected]

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KOÇ

Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar. Bu hafta sizin için doğal olarak Güneş tutulmasının da birebir etkisi altında sizin için zor geçecek olabilir. Kendinize odaklanıp biraz daha olayları derinden anlama eğiliminde olabilirsiniz. Maddi ve manevi konularda hemen bir karar verip eyleme geçmek için çok da iyi bir zaman olmayabilir.

BOĞA

Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar. Bu hafta yaşayacağınız tutulma sizi biraz daha içe dönük bir hale getirebilir. Açıkçası bu hafta kim sizin dostunuz, kim düşmanınız aleni bir biçimde ortaya serilebilir. O nedenle ilişkiler konusunda hayli hararetli bir hafta geçirmeniz olası.

İKİZLER

Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar. Bu hafta yaşayacağınız tutulmanın da etkisiyle özellikle maddi konularda ve sosyal alanınızda bazı gelişmeler yaşamanız çok mümkün duruyor. Sosyalliğinizi bu hafta biraz daha askıya alırsanız sizin için çok daha iyi olur diyebilirim.

YENGEÇ

Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar. Bu hafta tutulmanın da etkisini işin içine katarsak eğer kariyer, iş güç konularında biraz karışıklıklar yaşayabilirsiniz. Keza yine bu hafta iç dünyanıza dönüp "Ben neredeyim? Ne yapıyorum?" demeniz de pek mümkün görünüyor.

ASLAN

Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar. Elbette bu haftanın en önemli olayı Güneş tutulması ve haftaya etkisi, daha çok yurt dışı ve onunla ilgili konular. Bunun yanında bu hafta internet ve sosyal sitelerdeki paylaşımlarınıza da dikkat edin derim.

BAŞAK

Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar. Bu Güneş tutulması bu hafta sizi özellikle resmi işlerinizde az da olsa sekteye uğratabilir ve bunun yanında iş ve işverenlerinize dikkat etmeniz sizin hayrınıza olacak gibi duruyor. Bu hafta yutamayacağınız lokmaları yemeye kalkmayın derim.

TERAZİ

Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar. Güneş tutulmasının haftanıza hareketlilik getireceği çok açık. İkili ilişkilerde bu hafta dikkatli olmanız gerekmekte. Kendinizi yine bu hafta ileri vadeli planlar yaparken bulabilirsiniz. Yapın ama bunları hayata geçirmekte aceleci davranmayın.

AKREP

Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar. Bu hafta ne olursa olsun önceliğiniz sağlığınız olsun derim. Çünkü tutulmanın ana başlığı sizin için sağlık olabilir. Bunun yanında krediler, borçlar ve alışveriş konularında da yine temkinli olursanız kötü bir hafta geçireceğinizi söyleyemem.

YAY

Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar. Bu hafta Güneş tutulmasının en yoğun etkisini varsa çocuklarınız ve aşk hayatınız üzerinde hissedebilirsiniz. Ve ayrıca borsa, kripto para gibi konularda yatırım yapmak gibi bir durumunuz varsa çok fazla bu konulara girmemenizde fayda var diyebilirim.

OĞLAK

Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar. Bu hafta Güneş tutulmasının etkisini özellikle aile ve gayrimenkul konularında hissedecek olabilirsiniz. Eğer taşınmak veya tadilat gibi bir girişiminiz varsa yeni ayı beklemenizi tavsiye edeceğim. Yoksa bir çuval incir gerçekten berbat olabilir.

KOVA

Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar. Tutulma sizi bu hafta genel anlamıyla yakın çevrenizle ilgili kılacak diyebilirim. Bunun yanında ilişkiler ve aşk hayatınızda yine hareketlilik olabilir. Bu başlıklarda çok fazla aceleci olup da kararlara vararak başınıza iş açmayın derim. Sakin olmanız işinize yarayacaktır.

BALIK

Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar. Haftanın en önemli olayı Güneş tutulması sizin en dikkatli olmanız gereken alanınızda, yani para konularında etkili durmakta. O nedenle önemli kararlar alarak bu hafta kendinizi riske atmayın çünkü gündeminiz hayli hareketli olabilir.

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10/04/2023 09:52