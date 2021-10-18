Haftalık burç yorumları (18-24 Ekim 2021)

Sert bitişlere, inatlaşmalara açık bir hafta.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

18-24 Ekim 2021 haftasında Ay, Balık burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise İkizler burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya Merkür ve Jüpiter’in aynı anda geri hareketini bitirmesiyle başlıyoruz. Ve hayatla nasıl mücadele verdiğimizi anlatan savaşçı Mars’ın şans, talih ve aynı zamanda durumu büyüten Jüpiter ile kuracağı olumlu etkileşim de bizi hareket almakta daha rahat hissettirebilir. Dolunay ise Koç burcunda olacağı için bir anda bırakmalar, sonlanmalar bizi biraz yorabilir.

Hafta sonu ise Güneş, Akrep burcuna geçmesiyle birlikte artık önümüzde daha temkinli ve kaos yönetebilecek gücü kendimizde bulacağımız zamanlara ilerleyeceğiz.

Genel olarak bu hafta dolunayın Koç etkisi ve Mars'ın Jüpiter ile olumlu, Plüton’la sert ilişkisi öncelikle toplumsal hareketliliğe ve radikal değişimlerin ayak seslerini duymamıza neden olabilir. Para konusunda bu noktada dikkat etmeye başlamanız önemli olacaktır.

Gökyüzünün bu haftaki hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.

Koç

Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar.

Bu hafta kendinizi bir anda sert konuşmaların içinde bulmanız söz konusu olabilir. Mümkün olduğunca vereceğiniz kararlarda kendinizi çok daha tarafsız ve sağlıklı bir yerde tutmaya gayret edin. Dolunayın etkisi çok doğal olarak sizi yorabilir. Eğer vereceğiniz kararlar özel hayatınızla ilgiliyse biraz daha gizli saklı davranmaya gayret edin.

Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.

Boğa

Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar.

Bu hafta dolunayın da etkisiyle kendinizi biraz içe dönük hissetmeniz çok doğal, “bana ne oluyor?” diye kendinizi didiklemeyin. Ama bu hafta sağlık konusunda özellikle varsa nörolojik problemlerinize bir kere daha dikkat etmenizde fayda var. Yani baş ve başla ilgili konulara, bölgelere dikkat etmenizde fayda var. Kendize haksızlık etmeyin.

İkizler

Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar.

Bu haftanın “süper starı” sizsiniz dersem çok abartmış mı olurum bilmem ama, bu hafta kendinize “Eh yetti artık, nerede trak orada bırak diyerek” yeni bir yol çizmeniz söz konusu olabilir. Kıymetinizi bilerek hayatın doğallığıyla yaşamaya müsaade edin. Ne yaparsanız yapın değiştiremeyeceğiz durumlarda sayıklamayı bırakın artık.

Yengeç

Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar.

Patronlarınızla bir bomba patlatıp işten ayrılmaya veya patronsanız milleti işten atmaya kalkmayın derim. Bu tip radikal kararları çok da desteklemeyen bir haftadan geçiyorsunuz, bunun farkına varmanız gerek. Ayrıca bu hafta yollarınızı ayırmanız gereken insanlar varsa para ve kariyer konularında müsaade edin, yollarına gitsinler. Ama onlar karar versin!

Aslan

Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar.

Bu hafta öyle kardeşlerinizle, arkadaşlarınızla yok yere tartışıp ilişkinizi zedeleyecek konuşmalar yapmayın. Bu anlamda bu hafta riskler içermekte. Yani akıllı uslu oturun oturduğunuz yerde, sağa sola sataşmadan suskun bir hafta geçirmeniz size çok iyi gelebilir. İşin gerçeği provakasyona açık bir haftadan geçiyorsunuz, dikkatli olun.

Başak

Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar.

Resmi konularda bu hafta bazı sonları yaşamanız söz konusu olabilir. Bu konuda sürpriz negatif sonuçlarla karşılaşırsanız çok şaşırmayın. Zamanında bu konularda yeterli bir biçimde yapmanız gerekenleri yapıp yapmadığınızı sorgulayabilirsiniz. Muhtemel bu dolunay hayata dair yeterliliğiniz konusunda sizi ciddi ciddi yoracak.

Terazi

Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar.

Bu hafta, ilişki konusunda tam bir sınav gibi görünüyor. Uzun süreli olabilecek ilişkilere girebilir veya böyle bir ilişkiniz varsa çıkabilirsiniz. Kendinizi çok büyük bir olasılıkla yalnız hissedeceksiniz ve bu konuda şapkanızı önünüze koyup düşüneceksiniz gibi durmakta. Size minik bir tavsiye: “Olacakları, olduğu gibi kabul edin” derim.

Akrep

Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar.

Çalışma koşullarınıza ve sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir haftadan geçiyorsunuz. O nedenle varsa kontrollerinizi tam olarak yaptırıp yolunuza devam etmeniz daha doğru olacaktır. İşte ve sağlıkta ihmalkar olmamanız gereken bir haftadan geçiyorsunuz, o nedenle kendinize daha özenli davranın derim.

Yay

Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar.

Bu hafta, çocuğunuz varsa güzel haberler almanız muhtemel. Ayrıca aşk konusunda hoş ışıklar yanıp sönebilir çevrenizde. Umarım sönmez! Ama fırsatlar önünüze çıktığı anda bunları elbette değerlendirmeniz sizin için çok iyi olacaktır. Ketum ve kararlı tavrınızdan biraz uzaklaşırsanız güzel başlangıçlara davetiye çıkarabilirsiniz.

Oğlak

Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar.

Bu hafta çok uzun süredir üzerinde çift dikiş gidip geldiğiniz kök ailenizle ilgili konular varsa bunlar artık nihayetlenecek noktaya gelecek gibi görünmekte. Kendinizi aynı zamanda aile büyüklerinizle ilgili mevzularda, ne yapsam yaranamıyorum noktasında hissedebilirsiniz. Mümkün mertebe soğukkanlı ve dingin olmaya gayret edin.

Kova

Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar.

Tam bir iletişim virtüözü olarak bu hafta gerekenleri yapacağınız çok açık. Ama kendinizi olumsuz pozisyonlara düşürmemek adına konuşurken iki kez daha bu hafta dikkatli olmanız sizin için çok daha olumlu sonuçlar getirecektir. Aynı zamanda bu hafta zamanı kullanmak konusunda çok daha özenli olmanızda fayda var. Savurmayın kendinizi.

Balık

Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar.

Bu haftanın sizin için ana başlığı “daha fazla nasıl kazanabilirim?” olmalı. Çünkü kendinizi bu noktada iş ve maddi konularda başlangıç ve bitiş sekanslarında dolanırken bulabilirsiniz. Bu zamanlarda yapabileceğiniz en olumlu tutum, kendinizi kararlar verirken mecburiyet duygusundan sıyırmanız olacaktır. Hayat mecburiyetlerin toplamı değildir.

Murat İpek-NTV

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18/10/2021 10:22