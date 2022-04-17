Haftalık burç yorumları (18 Nisan - 24 Nisan 2022)

18 Nisan 2022'de haftaya Ay, Akrep burcunda hareket ederken başlıyoruz. Gizlide kalmış konular gün yüzüne çıkabilir. Haftanın ilk günü Güneş ve Plüton arasındaki kare açı kesinleşecek. Bu açı gökyüzünde enerjisini hissettirirken Ay ve Satürn arasındaki kare açı da gökyüzünde yerini almış olacak. Bu açıların etkisiyle vücudun kafa bölgesine bir darbe alınabilir, dikkatli olmak lazım. Kemik kırılmaları, ciddi yaralanmalar olabilir. Genel anlamda sağlıkla ilgili konular gündeme gelirken duygusal travmalar, kendini yanlış ifade etmek ya da ifade edememe gibi durumlar oluşabilir. Gün içinde eğitim, yurt dışı, inanç ve hukuksal meseleleri ilgilendiren konularda beklenmedik güzel haberler alınabilir.

19 Nisan 2022'de Ay, Akrep burcunda hareket etmeye devam edecek. Sabah saatlerinde Ay, Yay burcuna geçiş yapacak. Gün içinde kendinizi gergin, sinirli hissedebilirsiniz. Enerjiniz düşük olabilir. Çalışmakta zorlanabilirsiniz. Hayatınızı ilgilendiren konularda beklenmedik kararlar alabilirsiniz. Aile içi kararlar gündeme gelebilir.

20 Nisan 2022'de Ay, Yay burcunda hareket etmeye devam edecek. Sabah saatlerinde Güneş, Boğa burcunda hareket etmeye başlayacak. Tüm Boğaların doğum günü kutlu olsun, iyi ki varsınız... Gün içerisinde Yay burcunda hareket eden Ay, ani kararlar almanıza neden olabilir. İkili ilişkilerde maddi konularla ilgili tartışmalar yaşanabilir. Aile içi ve eşinizin ailesi ile ilgili konularda ani tepkiler verebilirsiniz. Konuşmalarınıza ve söylenebilecek sözlere dikkat etmenizde fayda var.

21 Nisan 2022'de Ay, Yay burcunda hareket etmeye devam edecek. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte Ay, Oğlak burcuna geçiş yapacak. İkili ilişkilerde sorumlulukların alındığı, pozitif enerjilerin hakim olduğu bir gün geçirebilirsiniz. Hobileriniz varsa bunlarla ilgilenebilirsiniz.

22 Nisan 2022'de Ay, Oğlak burcunda hareket etmeye devam edecek. Çocukların eğitimi ile ilgili konular gündeme gelecek. İkili ilişkilerde duygusal anlar yaşanabilir. Gün içinde duygularınızı sözlere dökerken soğuk ve kırıcı olabilirsiniz. Maddi konular ve ödemelerle ilgili konularda sıkıntılar yaşanabilir.

23 Nisan 2022'de Ay, Oğlak burcunda hareket etmeye devam edecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutlarım... Sabah saatlerinde gökyüzünde olumlu enerjiler hakim olacak. Bu süreçte duygularınızı daha rahat ifade edebilirsiniz. Öğle saatlerine doğru Ay, Kova burcuna geçiş yapacak. Öğleden sonra Ay ile Güneş arasında kesinleşecek kare açı duygusal olarak zorlanmanıza sebebiyet verebilir. Günlük rutin işlerden sıkılıp bulunduğunuz ortamdan çıkmak ve özgürce hareket etmek isteyebilirsiniz. Lakin ilgilenmek zorunda olduğunuz gerek eğitim, gerek aile, gerekse de işinizle ilgili konular gündeminize gelebilir. Özgürlüğünüzün kısıtlandığını hissedebilirsiniz. Günün enerjisinin etkisiyle duygusal açlık yaşayabilir, iştahınız artabilir.

24 Nisan 2022'de Ay, Kova burcunda hareket etmeye devam edecek. Yargı ve hukuk alanında sorunlar yaşanabilir. Uzlaşmalar çözümlenemeyebilir. Özellikle bugün konuşmalara, tartışmalara dikkat edilmeli. Kendinizi ifade edemeyebilirsiniz. Yanlış anlaşılmalara müsait bir gün yaşanılabilir.

Koç

Pazartesi günü alacaklarınız ve ödemelerinizle ilgilenebilirsiniz. Kronik rahatsızlıkları olanlar rutin kontrollerine gidebilir. Ertelenmiş miras konuları gündeme gelebilir. Salı ve çarşamba günleri seyahat ve eğitim gibi konular karşınıza çıkabilir. Yurt dışı ile bağlantılı konularda gelişmeler yaşanabilir. Varsa eşinizin ailesi ile ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Bir davanız varsa bununla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Perşembe ve cuma günleri kariyerinizle ilgili konularda gelişmeler yaşanabilir. İşinizde bir görev aldıysanız bununla ilgili çalışmalar yapabilirsiniz. Cumartesi ve pazar günü sosyal olmak isteyeceğiniz bir gün yaşayabilirsiniz. Arkadaşlarınız ve dostlarınızla bir araya gelebilirsiniz.

Boğa

Pazartesi günü ikili ilişkiler, sözleşmeler, ortak yapılan işler gündeminize gelebilir. Gizli kalmış konular açığa çıkabilir. Salı ve çarşamba günleri alacaklarınız ve ödemelerinizle ilgilenebilirsiniz. Kronik rahatsızlıkları olanlar rutin kontrollerine gidebilir. Ertelenmiş miras konuları gündeme gelebilir. Seyahat ve eğitim gibi konular önceliğiniz olabilir. Yurt dışı ile bağlantılı konularda gelişmeler yaşanabilir. Varsa eşinizin ailesi ile ilgili konular karşınıza çıkabilir. Bir davanız varsa bununla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Perşembe ve cuma günleri gerçekleşecek eğitimler, seyahatler, hukuksal ve yurt dışı ile bağlantılı konular gündeminize gelebilir, bu konularla ilgili gelişmeler olabilir. Cumartesi ve pazar günü sosyal statünüzle ilgili konular karşınıza çıkabilir. Kariyerinizle ilgili planlamalar yapabilirsiniz.

İkizler

Pazartesi günü günlük rutin işlerinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Evcil hayvanınız varsa bunların bakımları ile ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Sağlık konuları gündeminize gelebilir. Salı ve çarşamba günleri ikili ilişkiler ve sözleşmelerle ilgili konularda gelişmeler yaşanabilir. Perşembe ve cuma günleri alacaklarınız ve ödemelerinizle ilgilenebilirsiniz. Kronik rahatsızlıkları olanlar rutin kontrollerine gidebilir. Ertelenmiş miras konuları karşınıza çıkabilir. Cumartesi ve pazar günleri eğitimler, seyahat, yurt dışı ticaret ve akraba ilişkileri ve planınızda varsa yurt dışı seyahatleri gündeminize gelebilir. Eşiniz varsa eşinizin aile ise ilgili konular ve seyahatlere vakit ayırabilirsiniz.

Yengeç

Pazartesi günü aşk ilişkiniz, hobileriniz, yatırımlarınız ve varsa çocuklarınızla ilgili konular gündemde olabilir. Salı ve çarşamba günleri günlük rutin işlerinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Evcil hayvanınız varsa bunların bakımları ile ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Sağlık konularıyla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Perşembe ve cuma günleri ikili ilişkiler, ortaklıklar, sözleşmelerle ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Ortak yapılan bir işi bitirebilirsiniz. İkili ilişkilerde ilişki farklı bir boyuta dönüşebilir. Cumartesi ve pazar günleri alacaklar ve ödemeler planlanabilir. Kronik sağlık sorunları nüksedebilir. Değiştirmek istediğiniz bir şey varsa bununla ilgilenebilirsiniz.

Aslan

Pazartesi günü ailenizi ve yuvanızı ilgilendiren konular gündeminize gelebilir. Salı ve çarşamba günleri çevrenizdeki çocuklar ile ilgili gelişmeler yaşanabilir. Sanatsal faaliyetler, yatırımlarınız ve aşk ilişkiniz ile yakından ilgilenebilirsiniz. Perşembe ve cuma günleri günlük rutin işlerinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Evcil hayvanınız varsa bunların bakımları ile ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Sağlık konularında gelişmeler yaşanabilir. Tedavi olduğunuz bir sağlık sorununuz varsa bununla ilgili tedavi tamamlanabilir. Cumartesi ve pazar günleri ikili ilişkilerle ilgili konular gündeminizde olabilir. Sözleşmelerle ilgili gelişmeler yaşanabilir. Yeni sözleşmelere imza atmak gibi konular karşınıza çıkabilir.

Başak

Pazartesi günü iletişimle ilgili konular gündeme gelebilir. Toplantılar, sosyal medya ile ilgili konularla karşılaşabilirsiniz. Salı ve çarşamba günleri eviniz ve aile ile ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Perşembe ve cuma günleri çevrenizdeki çocuklar ile ilgili konular gündeminizde olabilir. Sanatsal faaliyetler, yatırımlarınız ve aşk ilişkiniz ile yakından ilgilenebilirsiniz. Bu konular ile ilgili tamamlanmalar yaşayabilirsiniz. Cumartesi ve pazar günleri günlük rutin işlerinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Evcil hayvanınız varsa bunların bakımları ile ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Sağlık konularında gelişmeler yaşanabilir.

Terazi

Pazartesi günü değer duygularınız ve maddi konularınızla ilgili konularda gelişmeler yaşanabilir. Salı ve çarşamba günleri iletişim konuları, sosyal medya, seyahat, alışverişler gibi konular önceliğiniz olabilir. Perşembe ve cuma günleri evinizle ilgili ve ailenizle ilgilenebilirsiniz. Yeni bir ev alma yolundaysanız ya da aile kurmak gibi konular gündeminizde ise tamamlanmalar yaşayabilirsiniz. Ya da evinizi tadilat ettiriyorsanız artık bunun bitmesi gibi bir durum gerçekleşebilir. Cumartesi ve pazar günleri çevrenizdeki çocuklar ile ilgilenebilirsiniz. Sanatsal faaliyetler, yatırımlarınız ve aşk hayatınızda gelişmeler yaşanabilir.

Akrep

Pazartesi günü dış görünüşünüz ve fiziksel sağlığınızla yakından ilgilenebilirsiniz. Kendinizi ön plana çıkartmak ve göz önünde olmak isteyebilirsiniz. Salı ve çarşamba günleri değer duygularınız ve maddi konularınızla ilgili konular gündeminize gelebilir. Finansal durumunuzla ilgili planlamalar yapabilirsiniz. Perşembe ve cuma iletişim konuları, sosyal medya, seyahat, alışverişler gibi konularla ilgilenebilirsiniz. Yakın akrabalar ve kardeşler ile ilgili konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Cumartesi ve pazar günleri yuvanız ve ailenizle ilgilenebilirsiniz. Aile bireylerinizle zaman geçirebilirsiniz.

Yay

Pazartesi günü hastane işleriniz varsa bunları halledebilirsiniz. Meditasyon ve şifa çalışmaları yapabilirsiniz. Gizli bir düşmanınız varsa bu açığa çıkabilir. Salı ve çarşamba günleri dış görünüşünüz ve fiziksel sağlığınızla yakından ilgilenebilirsiniz. Kendinizi ön plana çıkartmak, göz önünde olmak isteyebilirsiniz. Perşembe ve cuma günleri finansal olarak bir alacağınız varsa bunu alabilirsiniz. Finansal durumunuzla ilgili konular netleşebilir. Cumartesi ve pazar günleri yakın çevreniz ve kardeşlerinizle ilgilenebilirsiniz. Sosyal medya ve iletişim konuları gündeminize gelebilir. Seyahat edebilirsiniz. Eğitim ve kurs gibi konular gündeminizi meşgul edebilir.

Oğlak

Pazartesi günü sosyal çevrenizle daha çok zaman geçirebilirsiniz. Toplantılara katılabilirsiniz. Salı ve çarşamba günleri hastane ile ilgili konularınız varsa bunları halledebilirsiniz. Meditasyon ve şifa çalışmaları yapabilirsiniz. Bir düşmanınız varsa bunun farkına varabilirsiniz. Perşembe ve cuma günleri sağlıkla ilgili konular gündeminize gelebilir. Kendinizi ikili ilişkilerde ön plana çıkartabilirsiniz. Cumartesi ve pazar günü finansal kaynaklarınız ve gelirlerinizle ilgili planlamalar yapabilirsiniz.

Kova

Pazartesi günü işinizde yoğunluk yaşayabilirsiniz. Yoğun çalışma ortamına girebilirsiniz. Salı ve çarşamba günleri sosyal veya iş çevrenizle toplantılara katılabilirsiniz. Sosyal olacağınız yoğun bir hafta yaşayabilirsiniz. Perşembe ve cuma günleri iç dünyanıza yönelmek isteyebilirsiniz. Yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Meditasyon, astroloji ve şifa konularıyla ilgilenebilirsiniz. Sağlık ve hastane ile ilgili konular gündeme gelebilir. Arkanızdan iş çeviren insanları tespit edip onlardan uzaklaşabilirsiniz. Cumartesi ve pazar günü kendinize zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Dış görünüşünüzle ilgilenebilirsiniz. Sağlıkla ilgili problemleriniz varsa bunlarla ilgilenebilirsiniz.

Balık

Pazartesi günü seyahat, eğitim gibi konular gündeminize gelebilir. Yurt dışı ile bağlantılı konularda gelişmeler yaşanabilir. Varsa eşinizin ailesi ile ilgili konular karşınıza çıkabilir. Bir davanız varsa bununla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Salı ve çarşamba günleri işiniz ve kariyerinizle ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. İş yerinde çalıştığınız kişiler ve iş verenlerinizle iletişiminizde gelişmeler yaşanabilir. Perşembe ve cuma günleri sosyal çevrenizle olan ilişkilerinizi tekrar gözden geçirebilirsiniz. Sosyal çevrenizi değiştirmek isteyebilirsiniz. Sosyal sorumluluk projesinde görev alıyorsanız bununla ilgili bir tamamlanma yaşayabilirsiniz. Cumartesi ve pazar günü yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Sağlık sorunları varsa bununla ilgili hastane ziyaretleri yapabilirsiniz. Meditasyon ve şifa çalışmalarına başlayabilirsiniz.

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17/04/2022 15:06