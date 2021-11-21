Haftalık burç yorumları (22-28 Kasım 2021)

Kötünün iyisi bir hafta!

Bu hafta, geçen haftaki Ay tutulmasının etkilerini üzerimizde hissetmeye devam edeceğiz gibi görünüyor. Sabırlı olun!

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

22-28 Kasım haftasında Ay, Yengeç burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Başak burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya Güneş’in Yay burcuna girmesiyle başlıyoruz. Çok daha optimist, çok daha şanslı günlerin ışığı üzerimize vurmaya başlayacak diyebiliriz. Ve Güneş, Yay burcuna girer de Merkür zibidisi durur mu? O da Yay burcundaki seyahatine başlayacak. Aslında ne Yay burcu Merkür’ü sever, ne de Merkür öyle derin derin düşünmeye gelir. Ama yine de hayatımızda felsefi düşünme ve kocaman kocaman hayat meselelerine kafa yormaya başlayacağız gibi görünüyor.

Hafta sonu ise, hafta ortasına göre çok daha olumlu etkiler altında kalmaya başlayacağız. Özellikle pazar günü Ay’ın Venüs ile yapacağı olumlu etkileşim bize biraz daha soluk aldırtacak nitelikte olacak.

Genel olarak, geçen haftalara göre “kötünün iyisi bir hafta” diyebiliriz. Ama yine de zorluklarıyla, geçen haftaki Ay tutulmasının etkilerini üzerimizde hissetmeye devam edeceğiz gibi görünüyor.

Koç

Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar.

Nispeten daha olumlu duran bu hafta içinde kendinize iyi gelecek eylemlerde bulunabilirsiniz. Keza bu konuda da elinizden geleni ardınıza koymayın derim. Ve uzakta bulunan insanlardan, konulardan haberler de gelebilir.

Boğa

Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar.

Kendinizi psikolojik anlamda tekrar yapılandırabileceğiniz bir hafta yaşayacaksınız gibi görünmekte. Uykunuz ve cinselliğinizle ilgili konular üzerinde konuşabilir, profesyonel yardım alabilirsiniz. Ayrıca devlet daireleri ile ilgili gelişmeler de olabilir.

İkizler

Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar.

Bu hafta muallakta kalan resmi işlerde olumlu, iyi cevaplar alma şansınız hayli yüksek. O nedenle yapmanız gereken işleri planlayarak yoluna koymanız sizin hayrınıza görünmekte. Yazışmalara ve sözlerinize dikkat edin yeterli.

Yengeç

Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar.

Bu hafta maddi anlamda önemli, büyük atılımlarda bulunmak yerine planlı ve programlı davranmanız sizi daha iyi hissettirebilir. Önünüzde özellikle ortaklıklarla ilgili enteresan teklifler gelebilir ve bunları ileride hayata geçirebilirsiniz.

Aslan

Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar.

Aşk ve duygusal potansiyelinizin dolu dizgin konuştuğu bir haftaya giriyorsunuz diyebiliriz. Bunu sonuna kadar kullanmanızda fayda var. Ama hayatınızda olan veya girmeye aday kişileri çok iyi tanımlamanızı ve yapıcı olmanızı tavsiye ederim.

Başak

Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar.

Büyük şirketler, kamu kuruluşları, bankalar gibi yerlerle meselelerin artık yoluna gireceği ile ilgili yeşil ışık yanacak önünüzde. Tam olarak kendinizi ve durumunuzu profesyonellerden yardım alarak netlemeniz için bu hafta ideal.

Terazi

Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar.

Aşk ve duygusal performansdan uzak kaldığınız sürece bu hafta kendinizi çok daha iyi hissedeceğinizi söylememiz mümkün. Bu hafta kısa vadeli planlar ve kısa yolculuklar için ideal duruyor. Maddi konularda daha temkinli olmanız iyi olur.

Akrep

Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar.

Bu hafta emlak ve aile büyükleri ile ilgili konularda ılıman bir tutum içinde olursanız kazananın siz olacağını unutmayın derim. Evet sabrınız sınanabilir ama unutmayın siz de bir gün yaşlanacaksanız. Bu arada yaşlıysanız, eh, siz de biraz mülayim olun.

Yay

Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar.

Bu hafta sizin haftanız dersem yeridir. Güneş, Yay burcunda tatlı tatlı ilermeye başladı. Bu hafta hoş ve iyi başlangıçlara heves edebilirsiniz. Yapabileceklerinizin en fazlasını yapmaya gayret edin. Özellikle para konusunda daha cesur olabilirsiniz.

Oğlak

Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar.

Bu hafta alışveriş işlerine pek girmeyin derim. Para transferi, bankacılık konuları da sıkıntı yaratabilir. Keza harcamalarınızda küçük limitlerde hareket etmeniz sizi önümüzdeki ay daha rahatlatabilir. Hadi cimri olun bu hafta.

Kova

Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar.

Kardeşleriniz ve yakın çevrenizle çok daha olumlu gelişmeler yaşamanız mümkün görünmekte. Bu hafta aynı zamanda kendinizi çok daha sosyal ilişkiler içine de atabilirsiniz. Yeni insanlarla tanışmak bu hafta size iyi gelebilir.

Balık

Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar.

Bu hafta kariyerden gelen parada artış olabilir veya bir iş değişikliği gündeminize oturabilir, bunu değerlendirme içine almanızda fayda var. Ve ayrıca yakın çevrenizle ilgili konularda ani ve fevri kararlar almayın derim.

NTV

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21/11/2021 15:04