Haftalık burç yorumları (29 Kasım-5 Aralık 2021)

Koç

Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar.

Bu haftaya damgasını vuran Yay burcundaki Güneş tutulması sizi yurt dışı ile alakalı konularda etkilemeye başlayacak ve hele öğrenciyseniz bu hafta sizin için “Dikkatli olmalısınız!” demek yerinde olur.

Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.

Boğa

Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar.

Bu hafta özellikle tutulma nedeniyle başkalarının parası, miraslar, nafaka, sigorta, cinsellik, eşin parası, yeniden doğum, ameliyatlar, rüyalar, sigortalar, resmi işler gibi konularda etkileneceğinizi söylemeliyim.

Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.

İkizler

Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar.

Bu hafta eğer mahkeme ile ilgili meseleleriniz veya evliyseniz eşinizle ilgili konularda seçimler önünüze gelebilir ve bu konularla ilgili olarak özellikle tutulma sizi tetikleyecekmiş gibi görünmekte.

Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.

Yengeç

Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar.

İlişkilerinizde, sağlık ve çalışma alanında biraz keyifsiz, daha doğrusu koşturmalı zamanlara açık bir haftadan geçecek olabilirsiniz. O nedenle elinizden geldiğince tutulmanın size getirilerini yaşamaya ve hayatınıza geçirmeye çalışın.

Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.

Aslan

Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar.

Bu hafta en büyük hareketlilik sizin aşk hayatınızda gerçekleşecek gibi görünmekte. Özellikle tutulmanın da etkisiyle hayatınız bu yönde kabuk değiştirmeye hazırlanabilir. Kendinizi biraz olayların, insanların akışına da bırakmalısınız derim.

Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.

Başak

Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar.

Gayrimenkul, arsa, tapu vb. konuların yanında aile geçmişinizle ilgili konularda artık taşımamanız gereken yükler bu hafta iyiden iyiye belirginleşebilir. Sessiz sakin değişime ayak uydurun ve yapmanız gerekeni yapın derim.

Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.

Terazi

Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar.

Kısa vadeli planlarınıza bir kere daha bakmanız gerekebilir. Ayrıca yakın arkadaş, kardeşlerle yapılan ortak işlerde bitiş ve yeniden başlangıçlar yaşamanız olası. Bu konulara dikkat ettiğiniz sürece rahat bir hafta yaşamanız olası.

Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.

Akrep

Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar.

Bu hafta özellikle Güneş tutulmasının da etkisiyle maddi konularınız mercek altında tutulacak gibi durmakta. Para konusunda temkinli olmanızda çok fayda var. Var olanı kaybetmemek adına elinizden geleni ardınıza koymayın derim.

Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.

Yay

Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar.

Bu hafta özellikle küçük bir gelişme bile olsa sizin cephenizde, ileride bunu temel alarak yaşanacak gelişmeleri hayatınızda izleyebileceksiniz. O nedenle doğru, soğukkanlı, akılcı kararlar almaya bakın bu hafta. Tutulma sizi birebir etkileyebilir.

Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.

Oğlak

Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar.

Bu hafta sizin için daha çok içsel bir macera gibi gelişecek. Kendinizle çok konuşabilir, şimdiye kadar yaptıklarınızı sorgulayabilirsiniz. Bu noktada artık sizi ileri taşımayan alışkanlıklarınızdan feragat etmeniz gerekebilir. Yapın bunu!

Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.

Kova

Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar.

Bu hafta tutulmanın etkileri, ana başlıkta sizin sosyal hayatınızla ilgili konuları sil baştan yapacak gibi görünüyor. Şansınızı Jüpiter'den beklememeniz gerektiğini, kendi şansınızı kendinizin oluşturmanız gerektiğini bu hafta anlayabilirsiniz.

Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.

Balık

Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar.

Bu hafta sizin için kariyer odaklı bir hafta olacak gibi. Önünüze enteresan yol ayrımları çıkabilir ve bu konuyla ilgili olarak kendinizi baskılanmış hissetmeniz çok mümkün. O nedenle özellikle tutulma haftasında ani hareketlerde bulunmayın.

Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.

Bu habere tepkiniz:



28/11/2021 15:20