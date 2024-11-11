Haftalık burç yorumları ''Ani değişimlerden uzak durun''

Sevgili astrolojiseverler hepinize merhabalar, haftaya başlarken duygusal açıdan kısıtlanmış, kendinizi tam ifade edemediğinizi, anlaşılmadığınızı hissedebilirsiniz. Sınırlarınızı belirlemeniz açısından önemli bir hafta olacak. Farklı fikirler, düşünceler, duygular ve inançlar konusunda karmaşık görünen diyalogların içinde kalabilirsiniz. Seyahatler, yolculuklar açısından verimsiz bir hafta yaşanabilir.

Salı günü Merkür ve Satürn arasındaki dik açı iletişim ve ulaşım açısından kısıtlı etkiler ortaya çıkarabilir. Güneş, Uranüs’ün karşısına geçmeye başlıyor. Çarpıcı değişiklikler, haberler ortaya çıkarabilir. 09:30 sonrasında Ay koç burcuna geçiş yapıyor. Öğle saatlerinde Mars ile aralarında oluşacak olumlu açı, aksiyon gerektiren tüm işler için verimli sonuçlar elde edilmesine olanak sağlayacaktır. Spora başlamak ve uzun süreli olmasını istiyorsanız bugün başlayabilirsiniz.

Salı günü Venüs Oğlak burcuna geçiş yapıyor. İlişkilerde kaybetme korkusu, kendini güvende hissetme isteği daha yaygın bir enerji olacak. İkili ilişkilerde soğuk bir duvar örülmesine sebep olabilir. Ancak Oğlak burcunun yöneticisi Satürn’ün Balık burcunda oluşu başlayan bazı ilişkilerin uzun süreli olabileceği şansını da gösteriyor. Elbette jenerasyon veya kültürel farklılıklar ilişkilerde iletişimi olumsuz etkilemez ise şansınız yüksek olacaktır.

Çarşamba günü Ay ile Mars arasındaki olumlu enerji devam ediyor, uzun süreli spor yapmak isteyenler için bugün de uygun olabilir. Bugün alacağınız kararlar ve geçeceğiniz eylemlerin sonuçları verimli olacaktır. Sadece ani değişim kararlarından uzak durmaya çaba gösterin.

Perşembe gününe biraz depresif başlayabilirsiniz. Sabah saatleri itibariyle pek çok aksilik, ufak kazalar ile karşılaşabilirsiniz. Sabah 10:30’dan itibaren Ay Boğa burcuna geçiyor bu süreçten sonra daha sakin bir gün geçirebilirsiniz. Ancak Mars ile Ay’ın arasında dik açı oluşması huzursuzluk çıkaran durumların oluşabileceğini gösteriyor.

Cuma günü sabah saatlerinde Ay-Merkür birleşmeyen açı gerçekleşiyor. Bu durum duygularımızın ve düşüncelerimizin ayrı hareket edeceğinin göstergesi. Bugün karar almak pek akıllıca olmayabilir. Merkür ile Satürn arasındaki dik açı devam ederken aldığınız kararlar, söylediğiniz sözler, verilen vaatlerin tutulması zor olabilir.

Cuma gününü cumartesiye bağlayan gece Boğa burcunda bir Dolunay gerçekleşecek. Uranüs kavuşumuyla gerçekleşecek bu dolunayın etkisi aslında hafta başından itibaren hissedilir olacaktır.

Pazar günü Merkür, Jüpiter ve Satürn arasındaki açı tepkisel davranışlara sebep olabilir.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Günlük burç yorumları (11 Kasım 2024)

En manipülatör erkekler bu burçlardan çıkıyor! Onlarla flört etmeden önce iki kere düşünün: Saman altından su yürütüyorlar

Libidosu en yüksek 4 burç belli oldu! Ten uyumu onlar için her şeyden önemli

2024 Kasım aylık burç yorumları

Koç Burcu: Sevgili Koç, bu hafta içsel olarak sizi huzursuz eden durumları ifade etmek, konuşmak önceliğinizde olabilir. Mali durumunuzu gözetmeniz, kazançlar konusunda fırsat olabilecek şeyleri kaçırmamanız önemli olacaktır. Değer verdiğiniz bir şeyi kaybetme korkusu bu hafta sizi huzursuz edebilir. Kariyeriniz konusunda daha somut adımlar atacak ve yatırımlarınızı daha uzun vadeli alanlara çekmek isteyeceksiniz. Yurt dışı seyahatler, eğitimler konusunda yaşanacak aksaklıklara dikkat etmelisiniz. Ticari konular, akrabalar ile ilgili diyaloglar, seyahatler konusu bu haftanın en çok enerji harcayacağınız konuları arasında olacak.

Boğa Burcu: Sevgili Boğa, bu hafta bazı arkadaşlarınızla aranıza mesafe koymak isteyebilirsiniz. İlişkiler konusunda güven duygunuzu sorgulayacağınız bir durum içinde kalabilirsiniz. En yakınım, dostum, sevgilim, eşim dediğiniz insanlar ile aranıza bir anda mesafeler girebilir. Tepkileriniz yönetmekte daha sakin olmanız önemli olabilir. Özgürleşmek belki de kendi sorumluluklarınızı almak, biraz yalnız kalmak iyi gelebilir. Uzun süredir görmediğiniz bir arkadaşınızı ziyaret edebilir, onunla fikirlerinizi, ideallerinizi paylaşabilirsiniz.

İkizler Burcu: Sevgili İkizler, bu hafta kariyer, çalışma hayatınız ile ilgili konularda ortaklarınız ile aranızda bazı anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir. Arkadaşlarınız ile kısa yolculuklar için plan yapabilirsiniz. Anlaşmalar ve sözleşmeler, imzalanması gereken evraklar konusunda dikkatli olmanız gereken bir hafta sizi bekliyor. Ortaklarınız ile kazançlarınızı gözden geçirmek isteyebilir ve yurt dışı bağlantılı işlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Hafta sonu yaklaşırken hastane ziyaretleri, sağlık kontrolleri açısından beklenmedik konular gündeme gelebilir. Çalışanlarınız veya evcil hayvanlarınız ile ilgili ani sağlık sorunları ortaya çıkabilir.

Yengeç Burcu: Sevgili Yengeç, bu hafta eğitim, uza yolculuklar konusunda planlarınızda aksamalar meydana gelebilir. Başka bir ülkeye yerleşmek, göç etmek konusunda hızlı kararlar vermeniz gerekebilir. Sosyal çevreniz, arkadaşlarınız ile ilgili ani gelişen konularda duygusal açıdan sizi üzüntüye uğratacak gelişmeler meydana gelebilir. Çocukları olan yengeçler sağlık konusunda biraz daha dikkatli olmaları gerekebilir. Çalışma hayatınız ile ilgili sorumluklarınız veya çalışanlarınızın sorumlulukları konusunda gündeminizi yoğunlaştıran işler ortaya çıkabilir. Beraber çalıştığınız iş arkadaşlarınızın sağlık durumları sizin sorumluluklarınızı arttırabilir.

Aslan Burcu: Sevgili Aslan, bu hafta giderler, ödemeler konusu önceliğinizde olabilir. Seyahatler, yurt dışı konaklamalar konusunda yaptığınız harcamaları veya yapacağınız harcamaları düzene koymanız gerekebilir. Kariyeriniz açısından yeni bir eğitime katılmak, kişisel gelişim konularına eğilmek isteyebilirsiniz. Kariyer hayatınız açısından beklenmedik yükselişler meydana gelebilir. Otorite figürlerinin beklenmedik ayrılık haberleri bulunduğunuz ortamda huzursuz hissetmenize sebep olabilir. Ancak sizin için bu durum yeni fırsatların ayağınıza gelmesi demektir. İş değişikliği, yeni bir iş teklifi veya bölüm değişikliği gibi konular gündeminizde olabilir.

Başak Burcu: Sevgili Başak, bu hafta ortaklarınız, eşiniz ile ilgili konular önceliğinizde olacak. Duygularınızı ifade ederken rasyonel yaklaşımlarınız diğer insanların sizi anlamasında güçlük yaratabilir. Etrafınızdaki pek çok insanın sizinle iletişime geçme çabasını fark edebilirsiniz. Bu hafta pek çok kişinin size fikir danıştığı bir durum oluşabilir. Eşiniz ile eviniz içinde dekorasyon değişiklikleri veya tadilat konularına öncelik verebilirsiniz. Eşinizin ailesi ile ilgili sağlık konuları risk barındırıyor olabilir. Bir eğitimi tamamlamak veya önceden gitmek istediğiniz bir yere gitmek için harekete geçebilirsiniz. Bazı başak burçları ilişkilerden kopma ve özgürleşme noktasına gelebilir.

Terazi Burcu: Sevgili Terazi, bu hafta sağlığınız, çalışma hayatınız, günlük rutinleriniz konusu önceliğinizde olacaktır. Hafta sonuna doğru operasyonel konular gündeminizde olabilir. Seyahat ederken, trafikte dikkatli olmanız gereken bir hafta olacak. Finansal açıdan harcamalarınıza, giderlerinize dikkat etmelisiniz. Abartılı harcamalar ay ortasında sizi zora sokabilir. Kredi çekmek, iş yatırımı yapmak gibi konular önceliğinizde olabilir. Böbrek, üriner sistem ve boğaz rahatsızlıklarına dikkat etmelisiniz.

Akrep Burcu: Sevgili Akrep, bu hafta aşk hayatınız, çocuklarınız ile ilgili sorumluluklarınız önceliğinizde olacak. Hafta ortasında çalışma düzeniniz ile ilgili olumlu gelişmeler sizi bekliyor. Yapacağınız yeni girişim ve anlaşmalar gelecek açısından önemli olacaktır. Ortaklar ve evlilikler konusunda ani sonlanma enerjileri ortaya çıkabilir. Aslında bir ilişkininin geleceği ile ilgili dönüm noktası yaşanabilir. Hayatın içinde bazen yol ikiye ayrılır ve çok hızlı seçim yapmanız gerekir. Bu hafta böyle bir seçim yapmak zorunda kalabilirsiniz.

Yay Burcu: Sevgili Yay, bu hafta eviniz, yaşam alanlarınız ile ilgili bazı değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Aileniz içinde tıkanıklık yaratan konuların çözülmesi açısından önemli bir hafta sizi bekliyor. Ev alım, kiralama gibi konular gündeminizde olabilir. Günlük rutinleriniz bu haftadan itibaren tamamen değişiyor. Yaşam alanlarınızda ani değişimler meydana gelebilir. Evcil hayvanlarınızın sağlığı ve kendi sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Çalışanlarınız ile ilgili ani değişken konular güveninizin sarsılmasına sebep olabilir. Çalışma hayatınız ile ilgili önemli bir projeyi bitirebilir veya yeni bir iş teklifi alabilirsiniz.

Oğlak Burcu: Sevgili Oğlak, bu hafta kardeşleriniz, yolculuklar konusu haftanın başında oldukça gündeminizi meşgul edecek. Zamanınızın çoğunu trafikte geçirmeniz gerekebilir. Bir süredir bekleyen anlaşma, sözleşme, satış konuları hareket kazanacak. Aile içindeki kadın figürlerin sağlığı ile ilgili konular gündeminizde olabilir. Aşk hayatınız açısından sizi mutlu hissettirecek beklenmedik gelişmeler olabilir. Bazı oğlakların hayatına yeni birileri girecek bazı oğlaklar çok güvendikleri partnerlerinden uzaklaşacaklar. Sosyal çevrenizde, arkadaşlarınız arasında güven konusu sorgulayacağınız pek çok konu gündeminizde olabilir. Çocuklarınız ile ilgili konularda sizi mutlu hissettirecek sürpriz gelişmeler ortaya çıkabilir. Yaratıcılığınız yükseliyor bu hafta hobilerinize daha fazla vakit ayıracaksınız. Kimi oğlaklar fiziksel değişim için spora başlayabilir veya imaj değişikliği yapabilirler

Kova Burcu: Sevgili Kova, bu hafta finansal konular ile ilgilenmeniz gerekebilir. Seyahatler, anlaşmalar konusunda yeni düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Ev alım, satım konuları gündeminizde olacak. Aile içindeki bireylerin sağlığı ile ilgili konular sizi biraz endişelendirebilir. İçinizde sizi huzursuz eden duyguları kontrol etmekte güçlük çekebilirsiniz. Kariyeriniz açısından zor durumda kalmamak adına ani değişimlerden kaçınmalısınız. Bazı kova burçları hem iş hem de yaşam alanlarında büyük bir değişime gidecekler. Yaşadığınız evin tadilatı, kentsel dönüşümü gibi konular gündemde olabilir.

Balık Burcu: Sevgili Balık, bu hafta bir süredir sizi sıkıntıya sokan duygularınızı konuşmak, ifade etmek isteyebilirsiniz. Finansal açıdan pek çok fırsat ile karşılaşacaksınız. Kardeşleriniz, akrabalarınız ile ilgili çarpıcı konular, ani değişiklikler ortaya çıkabilir. Seyahatler konusunda hızlı bir karar ile yolculuğa çıkabilirsiniz. Bir süredir tıkanan işlerinizi yoluna koymaya başlayacaksınız. İletişim açısından problem yaşadığınız insanlar ile bir araya gelebilirsiniz. Zaman ile yarıştığınız ve yorulduğunuz şeylerin karşılığını almaya başlayacaksınız. Ticaret ile ilgilenen balıkların bu hafta şansı oldukça açık. Değişime ayak uydurmak, trendleri takip etmek işiniz açısından verimliliğinizi artırabilir.