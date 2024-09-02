İlişkilerde en mesafeli 5 burç! Onlarla samimi olabilmek çok zor

Soğuk ve mesafeli bir yapıya sahip olanlar incinmekten, üzülmekten kaçındıkları için iletişim kurarken kırmızı çizgileri ve mesafeyi bırakmazlar. Onların duvarlarını yıkabilmek ve o mesafeyi aşabilmek zordur.



Astrolojide de mesafeli yapılarıyla dikkat çeken burçlar var.

1- BOĞA BURCU

Boğa burçları inatçı yapıları ile bilinir. Boğa burcu olan kişiler geçerli bir sebep bulana kadar asla harekete geçmezler ve kimseyle iletişim kurmazlar. Boğa burçlarının benmerkezci yapısı onların egolu görünmesine sebep olur.



Boğa burçları, başkalarının duygularını kendilerinden üstün kabul etmeyi reddederler. Bu sebeple her zaman insanlarla mesafeli olurlar.

2- YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu olan insanlar çok duygusal olduğu için asla sevgisiz yaşayamaz. Ancak yengeç burçları, kendilerini ihanetten ve kalp kırıklığından korumak için soğukkanlı ve mesafeli davranır. Yengeç burçlarının hassas yapıları büyük bir acıyı kaldıramaz.



Yengeç burçları her zaman nazik ve kibar davranışlarıyla dikkat çekerler. Ancak kolay kolay kimseyle samimi olmazlar.

3- BAŞAK BURCU

Başak burçları her zaman açık sözlü olur. Başkalarını memnun etmek için düşünmedikleri cümleleri söylemezler. Başak burçlarının eleştirel yapısı onların soğuk ve anlayışsız görünmesine sebep olur.



Başak burçları herşeyi kontrol etmeyi çok sever. Güç ve otorite başak burçları için oldukça önemlidir. Başak burçları eğer birinden hoşlanmadıysa çok kaba ve korkutucu olabilir.

4- AKREP BURCU

Akrep burçları gizemli, merak uyandıran ve soğukkanlı insanlar olur. İncitilmeyi asla kabullenemeyen akrep burçlar, bunun yerine başkalarına acı çektirmeyi tercih eder.



Akrep burçları herkesi manipüle edebilirler ve hatta işler çirkinleştiğinde düşmanca davranabilirler. Bir Akrebi asla kızdırmamak daha iyidir.

5- YAY BURCU

Yay burçları, kolay kolay kimseye sevgi göstermezler. İncinmekten korktukları için kalplerini korumaya çalışırlar. Yay burçları, konu aşk ve duygular olduğunda çok hassas olduklarını bilirler, bu yüzden kendilerini korumanın en iyi yolunun mesafeli durmak olduğunu düşünürler.