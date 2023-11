İyi giden evliliklerin bile bitmesine neden olan 6 sorun

Eşinizle iyi anlaşıyor ve evliliğinizi iyi bir şekilde yürütüyor olsanız bile zaman zaman anlaşmazlıklar ya da tartışmalar yaşıyor olabilirsiniz. Ancak bu tartışmalardan yara almadan çıkmak her zaman mümkün olmayabilir. İşte evliliğinizin bitmesine neden olabilecek sorunlar...

1- Düzgün iletişim kuramamak

Bir ilişkide ya da evlilikte zaman zaman tartışmak, kavga etmek oldukça doğaldır. Ancak bu kavgalar sürekli hale geliyor ya da eşinizle kavga etmekten kaçınıyorsanız ikinizin de anlaşılmaktan vazgeçtiğinin bir işareti olabilir. Bunun yerine nasıl doğru şekilde iletişim kuracağınızı öğrenmek evliliğiniz için daha iyi olacaktır.

2- Mali konular hakkında tartışmak

Eşinizle sürekli maddiyat sebebiyle tartışmak evliliğinizi kötü yönde etkileyebilir. Mali konularda gerçekçi olmak ve bu konuyu eşinizle bir dengeye oturtmak evliliğinizin sürmesi açısından olumlu olacaktır.

3- Yıllar içinde fikirlerinizin ya da hayata bakışınızın değişmesi



İnsanların sürekli değişip geliştiği düşünüldüğünde, zamanla fikir ayrılıkları yaşanması oldukça normal. Eğer zaman içinde eşinizle fikir çatışması yaşıyor ya da hayata farklı pencerelerden bakıyorsanız bu evliliğinizi sona erdirebilir. Ancak bu ayrılık yerine birbirinizle yeniden bağlantı kurmak için çaba gösterirseniz evliliğinizi kurtarabilirsiniz.



4- Küçümseyici tavırlar sergilemek



İlişkinizde empati kurmamak ve partnerinizi dinleyip anlamaya çalışmamak zaman içinde evliliğinizi yıpratacaktır. Bunun yerine ona karşı anlayışlı olmalı ve onu önemsediğinizi göstermelisiniz.

5- Yalan ya da ihanet



Evlilikte dürüstlük oldukça önemlidir. Ancak günümüz teknolojisinde bir evlilikte iki tarafın da birbirlerinin ne yaptığını bilmesi çok da kolay değildir. Bu sebeple ilişkinin temel ilkesinin dürüstlük olması ve eşinize karşı her konuda şeffaf olmak evliliğinizin yürümesine yardımcı olacaktır. Ancak yalan söylüyorsanız ya da eşinize ihanet ediyorsanız bu durum gün yüzüne çıktığında hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.



6- Samimiyetsizlik



Sağlıklı bir evliliğin anahtarı dokunmaktır. Çünkü sizi fiziksel olarak birbirine yaklaştıran her türlü eylem (sarılmak, el ele tutuşmak vs), yakınlık oluşturur ve aranızdaki bağı güçlendirir. Ancak bunlar olmadığında evliliğinizin hasar görmesi ve zamanla bitmesi kaçınılmazdır.

18/11/2023 19:35