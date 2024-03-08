Makyaj malzemesi alırken dikkat edilmesi gereken içerikler

Makyaj yapan bireyler, kullandıkları malzemeleri çoğu zaman ürün yapısı ve renk tonları gibi nedenlerle satın alıyor. Ancak makyaj malzemeleri satın alırken dikkat edilecek esas nokta ürünlerin içeriği olmalıdır.

Çünkü makyaj malzemelerinde bulunan bazı bileşenler cilt sorunlarının ortaya çıkmasına neden olabilir veya cilt sağlığı için iyi gelmeyebilir. İşte kaçınılması gereken makyaj malzemesi içerikleri...

SİLİKON: Kapatıcılar ve primer'larda kullanılan dimetikon, ince çizgileri doldurup pürüzsüz bir görünüm oluştursa da silikonların yoğun kapatıcı etkisi ciltte hasara yol açabilir. Cildinizde kir birikebilir, bu da akne ile sonuçlanabilir. Gözeneklerinizde oluşturduğu tıkanıklık sebebiyle cildinizin donuk ve cansız görünmesine neden olabilir.

ALKOL: Matlaştırıcı ürünler ya da sabitleme spreylerinde bulunan alkol ve etanoller, cilt kuruluğu yapabilir. Bu da yüzünüzün gerilmesine ve pul pul dökülmesine neden olabilir.

PARABEN: Kozmetik ürünlerde sıkça kullanılan paraben, cildinizin yapısını bozabilir ve erken yaşlanmaya sebep olabilir.

TALK: Toz bazlı ürünlerde kullanılan talk, doğal bazlı bir ürün olmasına rağmen hassas ciltlerde tahrişe veya kuruluğa neden olabilir ve akneli ciltleri kötüleştirebilir. (NTV)