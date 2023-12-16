Buff & Bloom mağazalarında Pro Makyaj Artisti Bilay Çörekçioğlu ile özel gün makyaj uygulamaları başladı!

Kuzey Kıbrıs’ın önde gelen kozmetik markaları ve en iyi kişisel bakım ürünlerini bir arada sunan Buff & Bloom’un, Lefkoşa Yenikent, Lefkoşa Dereboyu, Girne ve Mağusa City Mall mağazalarında sunulan makyaj uygulamaları ile özel günlerinize hazırlanabilirsiniz.

Makyaj uygulama ücreti 800 TL olup, yaptıracağınız her makyaj uygulaması icin 250 TL değerinde Buff & Bloom hediye çeki verilecektir. Özel günler, davetler veya günlük makyaj uygulama ihtiyaçlarınız için randevularınızı almaya geç kalmayın!

Randevular için: +90 539 118 54 77