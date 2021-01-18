Merkür Kova Transitinin Burçlara Etkisi

Hep baktığınız manzarada daha önce fark etmediğiniz yerleri görmenizi sağlayacak gökyüzündeki bu transitin yeryüzünde bize nasıl tesir edeceğini yükselen ve öz burcunuza göre okuyarak, hayat hikayenizdeki uygun yerlere yerleştirerek öğrenebilirsiniz.

KOÇ BURCU

Merkür’ün Kova burcuna geçmesi ile birlikte toplumsal düşüncelerinizle ilgili somut adımlar atmak için harekete geçmeye hazırsınız. Kariyerinizde önemli bir şekilde söz sahibi olacaksınız. 13-27 Ocak arasında yaşadığınız her olayı bir köşeye not alın. Bunların başarısını 18 Şubat zamanında elde edeceksiniz. Kendinizi özgür hissetmeniz, planlarınızı uygulamaya koymak konusunda büyük avantaj sağlayacaktır. İdeallerinizi gerçekleştirirken insanlık değerlerini ön planda tutacaksınız. Yatırımlarınızla inandığınız değerleri suya atılan bir taşın oluşturduğu dalgalar gibi sosyal hayata dahil edebileceksiniz. Özellikle dijital alanlarda yapacağınız veya katılacağınız tüm organizasyonlarla kişisel ve toplumsal bazda farklı alanlara yönelebilir, bu sayede yeni insanlar tanıma şansı da elde edebilirsiniz. Kuracağınız bu yeni sosyal çevreyle herkesin faydalanacağı işbirlikleri kurabilir, farklı bakış açıları geliştirebilirsiniz.

BOĞA BURCU

Merkür’ün Kova burcuna geçişi düşüncelerinizi daha kolay ve aktif bir şekilde hayata geçirmenizi sağlayacak. Çok kolay bir süreç olmayabilir. Yapacağınız konuşmalar, kullanacağınız ifadeler sizi huzursuz edebilir. Çünkü bir şeyleri değiştirmek zorunda kalmak sizde hep bu hissi oluşturdu. Bu kez bu huzursuzluğun getirdiği öfkeyi kenara bırakmalı ve sakin olmalısınız. Toplum önündeki konuşma tarzınızda rahat bir tavır sergilemek kendinizi daha iyi ifade etmenizin önünü açacaktır. Bir rol model olarak anılıyor olmak bu dönem elde edeceğiniz en büyük kazançlardan biri olacaktır. Kariyerinizi etkileyecek önemli bir kararın arefesindesiniz. Bugünlerde sabrınız en çok burada lazım. 2 - 17 Mayıs doğumlu bir Boğa burcuysanız yaşadığınız her olay için kendinize 4 Mart tarihine kadar zaman verin. Acele kararlar içinde olmayın. Yapamayacağınız şeyler için şikayetvari bir tutum sergilemek, kendinizi o şeyleri yaparken bulmanıza sebep olabilir. Bulunduğunuz yer ve çalıştığınız işle ilgili planlarınız için sağlam ve uzun vadede etki vaat eden bu dönemi makul bir yol haritasıyla değerlendirmelisiniz.

İKİZLER BURCU

Yönetici gezegeniniz Merkür’ün Kova burcundaki seyahati, size bazı sorgulamalar yaptırabilir. Bir arayışa girmeden önce gerçek düşüncelerinizi tartarak kendi yaşam felsefenizden emin olmaya çalışın. Özgürlük kavramını yakalayacağınız ve hayatınıza dahil edeceğiniz yer burası olabilir. Bukavramını hem fikirlerinize hem de yaşam koşullarınıza yansıtmanız yapacağınız çalışmaların da kalitesini arttıracaktır. Genişleyen bir ufuk aynı zamanda genişleyen bir bakış açısı ve yol haritası demektir. İletişimi temsil eden burç olmanız, bu durumdan en kazançlı çıkacağınız gruplardan birine dahil olduğunuzu gösteriyor. Kendinize has tarzınız ve becerilerinizle özellikle yurtdışı kaynaklı bağlantıları ve fırsatları önünüze getirebilir. Telaşa kapılmadan ve abartıya girmeden üzerinde incelikle çalışacağınız projeler size kendinizi gösterme fırsatı sunuyor. Hayatınızla ilgili önemli başlangıçların temelini burada atıyor olabilirsiniz. Konu ve koşullar ne olursa olsun, bilgiyi ne kadar pratik ve fayda sağlayan şekilde kullanır ve sunarsanız o kadar kazançlı olursunuz.

YENGEÇ BURCU

Merkür’ün Kova burcuna geçmesi başkaları ile paylaştığınız düşünceleriniz, maddi imkanlarınız konusunda daha cömert ve özgür bir zamanın kapısını aralıyor. Gelir elde ettiğiniz kaynaklarınız konusunda yeni bir yol belirleyebilirsiniz. Hukuki ya da banka kaynaklı konularınız varsa yakınlarınızdan bu konuda destek almak isteyeceğiniz gibi siz de onlara destek olmalısınız. Birlikte elde ettiğiniz gelirler ya da birbiriniz sayesindeki kazanımlarınızla ilgili yine birlikte hareket edeceğiniz bir plan yapabilirsiniz. Süreç içerisinde endişeli olabilirsiniz. Korkularınız farklı bir boyut kazanıp bilinçaltınızda hoşunuza gitmeyen gündemler oluştursa da bu dönemin zihin açıcı özelliğini kullanarak koşulları lehinize çevirebilirsiniz.

ASLAN BURCU

Merkür’ün karşıt burcunuz Kova burcuna geçişi ile ikili ilişkileriniz ön plana çıkıyor. İfadeleriniz ve birbirinize yaklaşımlarınızla hareketli ve heyecanlı zamanlar yaşayabilir, bazı kararlar alabilirsiniz. Bu karar boş kalbinizi çalan bir aşka şans vermek şeklinde de olabilir. Özel hayatınızın yanısıra, ortaklık halinde olduğunuz kişilerle geleceğe dönük anlaşmalar yaparak iş hayatınızı da canlandırabilirsiniz. Odaklanmanız gereken önemli hususlardan biri, bu duruma ayak uyduramayacak ilişkilerin ayrımını yapmak ve artık sonlanması yönünde karar vermek olmalıdır. Zira bu dönem aynı dili konuşan ve istişare kültürüne sahip olan ilişkiler filmin kahramanı olacaktır. Abartılı koşullar ve tutumlardan da kaçınarak, fitilini ateşleyeceğiniz her konu size maddi ve manevi kazanç olarak geri dönecektir.

BAŞAK BURCU

Yönetici gezegeniniz Merkür’ün Kova burcuna geçmesi ile çalışma hayatınızda özgür bir düşünce yapısına kavuşacaksınız. Bu durum bazı sorunları beraberinde getirebilir. Her şey sizin istediğiniz zamanda ve koşullarda olmayacağı için bunlar karşısında vereceğiniz abartılı tepkiler işleri çıkmaza sürükleyebilir. Bundan kaçınmalı, gökyüzünün bu parlak etkisini başarınız için kullanmalısınız. Günlük işlerinizden sağlık durumunuza kadar olan yelpazeyi genişletebilir, farklı fikirlerle daha fazla verim almak için zemin hazırlayabilirsiniz. Zorlayıcı ve yorucu bir tempo olabilir. İşin içine yarım kalan meselelerin de girmesiyle bir ileri bir geri yapıyor olmak canınızı sıkabilir. Yorulduğunuz anda dinlenmek ve yepyeni bir düzenin detaylarını hazırlamak, durumu kısa süre toparlamanız için yardımcı olacaktır.

TERAZİ BURCU

Merkür’ün aynı grupta olduğunuz Kova burcuna geçmesi, zihninizi önce sallayıp sonra taşları yerine oturtacak bir etki yaratabilir. Bu kıymetli zamanlarda taşların yerine oturması ihtimalini düşünerek sakin kalmalısınız. Güçlü ve yoğun iletişimlerle oluşacak her şeyi lehinize çevirmelisiniz. Bunun için biraz esnekliğe ihtiyacınız var. Bu süreçte kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak hobileriniz ve yetenekleriniz konusunda çalışmalar yapmalısınız. Yeni bir alana yönelmek, var olduğunuz alanlarda köklü değişiklikler yapmak ruhsal ve duygusal yönden mutlu olabileceğinizi işaret ediyor. Yaşamak istediğiniz her şeyi paylaşacağınız insanların da karşınıza çıkabileceği bir dönemdesiniz. Mutlu olmak istiyordunuz, işte şimdi tam zamanı.

AKREP BURCU

Merkür’ün Kova burcuna geçmesi ile birlikte aile meclisinde yoğun bir iletişim trafiği yaşanabilir. Dengeli ve ölçülü bir üslup kullanmanız halinde hem sizi hem de ailenizi mutlu edecek gündemler oluşturabilirsiniz. Var olan sorunlarınızın çözümü için hem akılcı hem de herkesin özgürlüğünü besleyecek kararlar almanız ve uzlaşmacı bir duruş sergilemeniz oldukça önemli. Birbirinizin hayatına dokunmalı ve bağlarınızı güçlendirmelisiniz. Unutmayın, yoldan önce yoldaş gereklidir. Yaşam alanlarınızla ilgili değişikler ya da uzun vadeli düzenlemeler yapabilirsiniz. Tüm bunlar olurken maddi konularda da hesabını aynı pratikle yapmalısınız. Bu pratik sizi ileride sıkıntıya sokacak harcamalardan uzak tutacaktır.

YAY BURCU

Merkür’ün Kova burcundaki seyahati size yoğun bir iş ve eğitim trafiği getirmeye hazırlanıyor. İstediğiniz kadar hatta istemediğiniz bilgiye her an ulaşabilir, bunlardan yola çıkarak kendinize yeni alanlar oluşturabilirsiniz. Özellikle sosyal medya aracılığıyla bir fark yaratabilir, bu yoğun temponuza fayda sağlayan bir anlam katabilirsiniz. Bu alanda yaptığınız işler ya da eğitimler varsa, onları bir adım daha ileriye taşımak için daha uygun bir zaman dilimi gelene kadar bunu iyi değerlendirmelisiniz. Cevap vermek için değil anlamak için dinlediğinizde, yaşadığınız iletişim özgürlüğünü yakın çevreniz için de mümkün kıldığınızda ortaya çıkan sonuç sizi oldukça mutlu edecektir. Toplumsal konulara ve işlere olan yatkınlığınız, sizi bu konuda bir öncü haline getirebilir.

OĞLAK BURCU

Merkür Kova burcuna geçerek finansal özgürlüğünüzü ilan etmenize yardımcı olacak. Bu transit aynı zamanda kişisel kaynaklarınıza maddi değer algınızla sahip olmaya çalışırken toplum yararına çalışmalar yapmanızı da destekleyecektir. Yatırım kaynaklarınızı değiştirirken farklı ticaret anlaşmaları için de ortam sağlayacaktır. Bugüne kadar üstünde durmadığınız ya da fark etmediğiniz özellikleriniz, koşullarınız varsa şimdi onlar birer birer sahne alıyor. Bunu yalnızca bir iş ve para kaynağı olarak düşünmeyin. Alım satım işlemleriniz için de oldukça karlı zamanlar yaşayabilirsiniz. Geniş ve akılcı fikirlerle dolu bir zihinle hamle yapmak size ummadığınız kapılar açabilir. Yine de anlık hata yapma riskini her zaman hesaba katarak hareket etmeye çalışmalısınız.

KOVA BURCU

Uzun süre burcunuzda ağırlayacağınız Merkür, ilk anlarından itibaren değer verdiğiniz ve hayat amacı olduğunuz konuları konuşmak ve yaygınlaştırmak konusunda size yardımcı olacaktır. Fikirlerin ve çözümlerin havada uçuşacağı bu zaman diliminde, herkesin sizi anlıyor olması ya da anlamaya başlaması kendinizi ifade ederken zorlanmayacağınızı gösteriyor. Ama siz yine de anlaşılır bir dil tercih etmelisiniz. Bu size kendinizle ve çevrenizle ilgili bir şeyler keşfetme olanağı verebilir. Dış görünüşünüzden olaylara bakış açınıza kadar atacağınız her adımda bir ekol haline gelebilirsiniz. Konuşan ve konuşulan biri olmak, sosyal çevrenizde bir değişiklik yapmanızın önünü açabilir. Beklemediğiniz anlarda beklemediğiniz bağlar kurulması mümkün olabilir. Karar vermekte zorlanırsanız mutlu eden ve besleyen bir birliktelik olup olmadığını düşünmeniz gerektiğini kendinize hatırlatmalısınız.

BALIK BURCU

Merkür Kova burcuna geçerek iç dünyanızdaki yolculuğunuza farklı bir boyut kazandırmaya hazırlanıyor. Doğruyu yanlışı güçlenen sezgilerinizle daha rahat görebilirsiniz. Olumsuz konuşmalar ya da saklı kalmış can sıkıcı konularla ilgili bir iletişimin ortasında kendinizi bulabilirsiniz. Yalnız kalmayı, endişeleriniz ya da kendinize sakladığınız fikirleriniz üzerinde planlamalar yapmayı seçeceğiniz bir dönemdesiniz. Dolayısıyla dışa vurmak istediğiniz her konu için uygun bir zaman dilimi ve üslup belirlemeniz adınızı “kazananlar” listesine ekleyecektir. Bu da ileriye dönük bir yaşam felsefesi oluşturmak, günlük hayatınızı buna göre şekillendirmek demek oluyor. Ruhunuzu ve bilinçaltınızı ne ile donatacağınıza iyi karar vermelisiniz.

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18/01/2021 09:42