Ünlü astrolog Filiz Özkol'dan 2022 burç yorumları

Filiz Özkol'dan 2022 yılı burç yorumları ise şöyle...

2022 YILI KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ BURCU YORUMLARI

Bu sene özellikle ilk 6 ayda Jüpiter, Koçların 12. evinde olacak. 12. ev onları besleyecek. Fikirleri genişleyecek, hayallerine doğru koşacaklar. Yaz aylarında çok şanslılar. Bu arada 30 Nisan’da ve 16 Mayıs’taki tutulmalar Koçların direkt para evlerinde gerçekleşecek. Para kazanacaklar, yatırım yapacaklar, yeni insanlarla tanışacaklar. Bazı Koçlar 2. evliliklerini yapabilir, bazılarının çocukları olabilir. Koçlar parasal, hayaller ve çevresel koşulları iyileştirme bakımından yılın en iyi burçlarından biri diyebiliriz.

2022 YILI BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA BURCU YORUMLARI

2022 yılının ilginç ve özel burçlarından biri olan Boğalar 2022’deki tutulmaları çok güçlü yaşayacaklar. Boğaların bu yıl kariyerine dikkat etmeleri gerekiyor. Satürn karesi yaşayacaklar. Çok dikkatli kararlar alacaklar fakat spontane işlerden başarı gelecek. Özellikle 30 Nisan’daki tutulmada hayatlarıyla ilgili zor kararlar verecekler. Çok güzel para ve kariyer kazandıracak olaylarla karşı karşıya gelecekler. Özellikle 16 Mayıs’ta evlilikle ilgili karar alabilirler. Boğa burçlarının bu yıl kişilikleri ve çevresel koşulları çok güzel değişecek. Kendilerine yeni zeminler hazırlayacaklar.

2022 YILI İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER BURCU YORUMLARI

İkizler bu yıl değişim istiyorlar. Jüpiter’den alacakları destekle kariyerde yükselecekler. Çok iş fırsatları önlerine serilecek, biraz kafaları karışacak. 2022 senesinde mayıs ayından itibaren çevresel koşulları, iş imkanları kariyerleri seviye atlayacak. Çok önemli yerlere gelecekler. Ama ne olursa olsun yine de dikkat etsinler. Çünkü Boğa burcundaki tutulma İkizlerin çalışma ve sağlık evlerini etkileyecek. Sağlıklarıyla ilgili problemler çıkabilir. Aynı zamanda çevresinde iş yaptığı insanlarla el sıkışıp ayrılabilirler. Bulundukları alanlardan sıkılarak yer değiştirebilirler. Enerjileri dağılabilir. Hayata daha farklı bir vizyonla bakacaklar.

2022 YILI YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ BURCU YORUMLARI

Yengeç burçları çalışma hayatlarında bulundukları alanlardan sıkılarak yeni bir moda geçtiler. Ya da ilişkilerinde mutluluk yaşayamadılar. Çünkü karşısındaki insanı gereğinden fazla yücelten, bir o kadar da fedakarlık yapan insanlar onlar. Yengeçler artık fedakarlığın sınırlarını net bir şekilde çizecekler. Kariyer konusunda dışarı atılacaklar. Özellikle tutulmalar onları uzaklara götürecek. Yeni insanlarla tanışabilirler. Eğitim-öğretim, başka ülkede iş yapma, iş teklifi değerlendirerek memleketinden uzaklaşma konuları gündemlerinde olabilir. Birçok Yengeç bu sene evlilik ve aşk yaşayabilir, anne-baba olabilirler. Ağustos ayında Yengeçlerin para durumu çok daha iyi olacak. Yengeçler bu yıl mümkün olduğu kadar açılımdan korkmasınlar.

2022 YILI ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN BURCU YORUMLARI

Geçtiğimiz 2.5 yıldır Aslan burçları çok güzel işler alırken bir anda işsiz kaldılar. Bekledikleri terfileri yarım kaldı. Biraz evrene, çevreye, kendilerine küsler ama bu sene hiç merak etmesinler, çok para kazanacaklar. İş yaptığı insanların parasından yararlanabilirler. Uzun süredir iş ya da yatırım yaptığı konuların sonuçlarını alacaklar. Aslanlar çok iyi bir dönem yaşayacaklar. Hiç bu kadar kendilerini rahat hissetmemişlerdi. Yabancı ülkelerle iş yapabilirler ama kendi işlerine daha çok yönelecekler. Ortaklaşa işler yapıp güzel kazançlar elde edecekler. Bütün enerjilerini yaz aylarına saklasınlar.

2022 YILI BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK BURCU YORUMLARI

Başaklar 2022 yılında hayal ettikleri ilişkileri yaşamaya başlayacaklar. Özellikle tutulma Boğa burcunda gerçekleşeceği için daha güzel olacak. Fakat para konularına dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü onların para dengeleri çok bozuk, harcamayı çok seviyorlar. Bir taraftan doldurup diğer taraftan boşaltabiliyorlar. Yaz aylarında kazançlarla ilgili çok spontane işler gelecek. Bir sürü Başak denemediği işler konusunda bilgi toplayabilir, bilgi dağarcığını arttırabilir ve yeni bir iş kurabilir. İkili ilişkilerini, iş ilişkilerini doğru bir şekilde kullanarak cesur kararlar alacaklar. Radikal kararlar alarak ülke değiştirebilirler.

2022 YILI TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ BURCU YORUMLARI

Teraziler bu sene çalışma hayatları ve sağlıklarıyla ilgili olumlu ve güzel dönemlerinden birini yaşıyor. Günlük hayat tempolarında daha zenginleşmiş bir dünya ile daha özel ve yaratıcı insanlarla karşılaşacaklar. Özellikle 2022’nin ilk 6 ayı günlük hayat temposunu değiştirirken insanlarla çok güzel bağlar kuracaklar. Yılın ilk 6 ayında çok koşuşturan fakat mutlu bir Terazi görebiliriz. Mayıstan sonra kendilerini evliliğe hazır hissedecekler. “Çok koştuk, çok yorulduk” artık bunun karşılığını almam lazım diyerek adaylarına şans verecekler. Ya da yürümeyen ilişkilerine son verip başka kişilere yönelecekler.

2022 YILI AKREP VE YÜKSELEN AKREP BURCU YORUMLARI

Akreplerin bu sene aşk hayatları oldukça renkli geçecek. Kendi vizyonunu, enerji alanını ortaya çıkaracak çok güzel insanlarla senkronize olacaklar. Özel insanlar karşılarına çıkacak, büyük aşklar yaşayacaklar. Varsa çocuklarıyla ilgili problemlerini halledecekler. Bir sürü Akrep burcunun sosyal hayatında daralmalar olmuştu. Bu konular düzelmiş olacak. Ailevi konular geride kalmış olacak. Öte yandan satın alma duyguları, ev yapma, ailelerine yardım etme duyguları hala mevcut. Aşk hayatlarına gelirsek bir sürü bekar evlenirken, evliler anne-baba olabilecek. Daha stabil insanlarla önemli işler yapmak için seviye atlayacaklar. 17 Mayıs'tan sonra yeni çalışma düzenine geçecekler Yaz ayları çok koşuşturmalı geçecek. Eğer gerçekten kangren olmuş ilişkileri varsa kesip yerine çok farklı insanları alacaklar.

2022 YILI YAY VE YÜKSELEN YAY BURCU YORUMLARI

Yılın ilk 6 ayında Yay burçlarının fikirleri değişecek. Ev almak, yatırım yapmak, yaşadıkları çevreyi büyütmek, bir sürü iş yapmak isteyecekler. Yay burçlarının hayallerinin sınırları yok ve bu sınırları genişleterek istedikleri ilerlemeyi kaydedecekler. Yılın ikinci yarısında aşk yaşayacaklar. Mayıs ayından sonra çapkınlıkları artabilir. Bu arada aşk yaşarken de kafaları çok çalışacak. Değişken bir insan olarak sabit konularda büyük başarılar elde edecekler. Yılın en şanslı burçlarından biri ama yılın ilk 6 ayına dikkat etmeleri gerekiyor.

2022 YILI OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK BURCU YORUMLARI

Oğlak burçları bu sene bol bol seyahat edecek. Ev satın alacaklar. Ailelerinden kalan evleri varsa değişim dönüşüme girecek. Mal, mülk, miras, yatırım konuları Oğlakların gündeminde olacak. Tutulmalar onların aşk, evlilik, sosyal çevre evlerinde gerçekleşecek. Yepyeni çevrelerden aşk yaşayacaklar. Daha kuralcı ve sistemli, kurumsal insanlarla tanışarak daha güzel işler yapacaklar. Kendi işlerinin patronu olabilirler. Kurdukları işe uygun olan insanları etrafına toplayacaklar. Oğlaklar bu sene suya yazı yazmayacaklar. Öte yandan ailenin de onayladığı çok büyük aşklar yaşayabilirler. Genel olarak baktığımızda Oğlaklar temiz ve doğru bir yıl geçirecek ve hedeflerine ulaşacaklar.

2022 YILI KOVA VE YÜKSELEN KOVA BURCU YORUMLARI

Uranüs Mart 2019'da Kovanın yöneticisi Boğaya geçti. Bu nedenle Kova burçları artık Boğa gibi hareket edecek. Eskisi kadar hareketli olmayan, kural seven Kova burçları görebilirsiniz. Bu yıl maalesef istediği hiçbir şeyi çok rahat hareket ederek yapamayacaklar. Ama buna rağmen Balıktaki Jüpiter, onları o kadar güzel etkileyecek ki, o kadar çok para kazanmalarına, çevre edinmelerine yardım edecek ki Kova "İyi ki de stabil olmuşum" diyecek. Yaz aylarında bol seyahat ederek, iş kuracaklar. Flörtler ve aşklar yaşayacaklar. Ancak belirli bir ilişkiye odaklanmayacaklar. Ev alma, uzak ülkelere seyahat etme, yatırım yapma konuları gündemlerinde olacak.

2022 YILI BALIK VE YÜKSELEN BURCU YORUMLARI

Bu sene Jüpiter, Balık burçlarına bolluk ve bereket getirecek. Ancak Balıkların bereketinden faydalanmaya çalışan çok olacak. Bu nedenle doğru insanlarla doğru alanlarda buluşmaları gerekiyor. Evren onlara çok güzel yeşil ışık yakacak. Önlerini görmelerini sağlayacak. Ancak Balıkların bereketi paraya çevirmek için mayıs ayını beklemeleri gerekiyor. Bu arada bir sürü Balık yeni bir eğitim, yeni bir işe başlayabilir, yeni arkadaşlıklar yaşayabilir. Öte yandan çevrelerinden kopma, kan bağı olduğu insanlarla yüzleşmeleri var. Balıklar bu sene arkalarından konuşan insanları fark edecekler. Ancak ilk 6 ayda o kadar güzel şeyler yaşayacaklar ki ikinci yarıda yaşananları göğüsleyebilecekler.

HÜRRİYET

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23/12/2021 22:08