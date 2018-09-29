“YENİ TOPLUM” SOKAĞA HAKİM OLURSA

Biz Kıbrıslıtürkler, 20 Temmuz 1974 tarihinde, 1963-74 arası mağduriyetimizi ve şikayetlerimizi gidermek için, savaşla Türkiye tarafından zapt edilerek, tapusu bize ait olmayan taşınır ve taşınmaz malı yağmalayıp ganimet etmemiz olanağı verilen ve bizim de bunu tepe tepe kullandığımız bu adanın Kuzey coğrafyasını artık yönetemiyoruz. Yönetemeyenler tarafına, 1974 yılından bu yana, KTFD’den KKTC’ye, hükümet eden partileri ve yöneticilerini, milletvekillerini, bakanlarını, gelmiş geçmiş başbakanlarını ve toplum lideri seçilenleri, mensup oldukları siyasal partilerini isim-isim kaydetmeliyiz ki bizi bu hale getirenlerin de kimler olduğunu bilelim.

Bugün gelinen en kötü nokta, yaratılan “yeni toplumda”, yasadışı yapılan işlerin artık kanıksanmaya başlanmış olmasıdır. Annan Planı referandumu sonrasında yaşanan hızlı betonlaşma, plansız büyüme sonucunda ortaya çıkan kirlenme ve nüfus artışına paralel olarak, son 15 yıl içerisinde pek çok kişinin işini “yasaları kötüye kullanarak”, ya da yasadışı yollara başvurarak halletmesi, devlet kurumlarında da kanıksamış durumdadır. Yakın bir zaman sonra, “yeni toplumun” sesi; “bizi aracılar, acenteler, beceriksizler değil, parayı verenler yönetsin” (siz Erdoğan ve AKP diye anlayın) diye çıkar, üstüne bir de kalabalık miting yapıp sokağa da el koyarsa, gideceğimiz köyün minareleri de belli oldu” demektir.

Sonra olacakları yazmak bile istemiyorum!

YAŞADIĞIMIZ HIZLI DEĞİŞİMİN DÜŞÜNDÜRDÜĞÜ SORULAR

Eğitimin kalitesini artırmaya değil ama daha çok ticari karına odaklanıldığını görmezden gelemeyiz. Casinolar, bet ofisleri, uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklayıcılığı, insan ve kadın ticareti; politikacıların beyanatlarına ve gazetelere yansıyan polis haberlerine bakılacak olursa, küçük adamızın kuzey yarısının ekonomik ve ticari yaşamına sinmiş durumdadır.

Ekonomi kendisini ancak bunlarla ayakta tutarak yeniden üretecek hale sokulmuşsa eğer, bu saatten sonra da politik irade bunlara neşter atamayacak kadar korkak ve ürkek davranıyorsa, durum vahim demektir.

Görünen o ki, Annan Planı referandumu başarısızlığından sonra ve Erdoğan ile AKP’nin Türkiye’de siyasal iktidarı tamamen ele geçirdiği günden bu yana, Adam Smith’in serbest piyasadaki gibi, “görünmez eli”, Kıbrıs’ın kuzeyinde “yeni bir toplum” yaratma yolunda epey yol almış durumda.

Ayrıca bunca yıldır bizi yönetenlerin biriktirdiği yönetme beceriksizliği, o “görünmez elin”, adanın kuzeyinde “yeni toplum” yaratmasını daha da kolaylaştırmıştır. Yarın; Türkiye’nin Kıbrıs işlerinden sorumlu bir bakanı ya da üst düzey bürokratı çıkıp da; “e bunca yıldır siz bu işi becermediniz, bırakın da artık parayı veren düdüğü çalsın” derse eğer; ve “yeni toplumumuzdan” da buna 2 vekille değil de daha çok vekilli bir parlamento oluşumunun yanı sıra bir de sokaktan destek gelirse…

Bugünleri bile arayacağımız “başka türlü bir KKTC” için hazır olmalıyız.

Değişim kapıda!

Mı?

Çünkü biz adanın yarısını şu ana kadar yönetemedik ve içinde yaşayanlar da artık bugüne kadar yönetildikleri gibi yönetilmek istemiyorlar.

Ya çözüm ve barış; ya Türkiye’ye bağlanış!

Bu ikisinin dışında, mevcut durum; “yasa tanımazlık” ile malul yeni toplumun, mevcudundan daha hızlı bir yozlaşmayla, baskın olan nüfusun “yeni kültürünü” benimsetmesi mi olacaktır?

Yaşayıp göreceğiz.