BAFTA 2022 Ödülleri sahiplerini buldu
İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödüllerinin bu yılki sahipleri belli oldu.
14/03/2022
İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödüllerinin bu yılki sahipleri belli oldu.
Bu yıl 75'incisi düzenlenen BAFTA Ödülleri'ni kazananlar, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Royal Albert Hall'da yapılan törenle açıklandı.
"The Power Of Dog" filmi "En İyi Film" ve "En İyi Yönetmen" ödüllerini aldı.
Yönetmenliğini Denis Villeneuve'ın yaptığı "Dune", "En İyi Prodüksiyon Tasarımı", "En İyi Görsel Efekt", "En İyi Ses", "En İyi Orijinal Müzik" dallarında ödülleri topladı.
BAFTA Ödüllerinin kategorileri ve kazananlar şöyle:
EN İYİ FİLM
The Power Of The Dog
EN İYİ YÖNETMEN
Jane Campion (The Power Of The Dog)
EN İYİ KADIN OYUNCU
Joanna Scanlan (After Love)
EN İYİ ERKEK OYUNCU
Will Smith (King Richard)
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Ariana DeBose (West Side Story)
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Troy Kotsur (Coda)
EN İYİ ORİJİNAL SENARYO
Licorice Pizza (Paul Thomas Anderson)
EN İYİ BELGESEL
Summer Of Soul (Or, When The Revolution Could Not Be Televised)
EN İYİ İNGİLİZ FİLMİ
Belfast
EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN İNGİLİZ FİLMİ
Belfast
EN İYİ SİNEMATOGRAFİ
Greig Fraser (Dune)
EN İYİ UYARLAMA SENARYO
Coda (Sian Heder)
EN İYİ ANİMASYON FİLMİ
Encanto
EN İYİ YABANCI FİLM
Drive My Car
EN İYİ KURGU
No Time To Die
EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI
Dune
EN İYİ GÖRSEL EFEKT
Dune
EN İYİ MAKYAJ VE SAÇ
The Eyes Of Tammy Faye
EN İYİ KOSTÜM TASARIMI
Cruella (Jenny Beavan)
EN İYİ SES
Dune (Hans Zimmer)
EN İYİ ORİJİNAL MÜZİK
Dune
EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN İNGİLİZ MÜZİSYEN VE YÖNETMEN
Jeymes Samuel (The Harder They Fall)
YÜKSELEN YILDIZ ÖDÜLÜ
Lashana Lynch
Her yıl Oscar ödül töreninden iki hafta önce verilen BAFTA Ödülleri, Oscar alabileceklerle ilgili ipucu niteliği taşıyor.