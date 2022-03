BAFTA 2022 Ödülleri sahiplerini buldu

İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödüllerinin bu yılki sahipleri belli oldu.

Bu yıl 75'incisi düzenlenen BAFTA Ödülleri'ni kazananlar, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Royal Albert Hall'da yapılan törenle açıklandı.

"The Power Of Dog" filmi "En İyi Film" ve "En İyi Yönetmen" ödüllerini aldı.

Yönetmenliğini Denis Villeneuve'ın yaptığı "Dune", "En İyi Prodüksiyon Tasarımı", "En İyi Görsel Efekt", "En İyi Ses", "En İyi Orijinal Müzik" dallarında ödülleri topladı.

BAFTA Ödüllerinin kategorileri ve kazananlar şöyle:

EN İYİ FİLM

The Power Of The Dog

EN İYİ YÖNETMEN

Jane Campion (The Power Of The Dog)

EN İYİ KADIN OYUNCU

Joanna Scanlan (After Love)

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Will Smith (King Richard)

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Ariana DeBose (West Side Story)

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Troy Kotsur (Coda)

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

Licorice Pizza (Paul Thomas Anderson)

EN İYİ BELGESEL

Summer Of Soul (Or, When The Revolution Could Not Be Televised)

EN İYİ İNGİLİZ FİLMİ

Belfast

EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN İNGİLİZ FİLMİ

Belfast

EN İYİ SİNEMATOGRAFİ

Greig Fraser (Dune)

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

Coda (Sian Heder)

EN İYİ ANİMASYON FİLMİ

Encanto

EN İYİ YABANCI FİLM

Drive My Car

EN İYİ KURGU

No Time To Die

EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI

Dune

EN İYİ GÖRSEL EFEKT

Dune

EN İYİ MAKYAJ VE SAÇ

The Eyes Of Tammy Faye

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

Cruella (Jenny Beavan)

EN İYİ SES

Dune (Hans Zimmer)

EN İYİ ORİJİNAL MÜZİK

Dune

EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN İNGİLİZ MÜZİSYEN VE YÖNETMEN

Jeymes Samuel (The Harder They Fall)

YÜKSELEN YILDIZ ÖDÜLÜ

Lashana Lynch

Her yıl Oscar ödül töreninden iki hafta önce verilen BAFTA Ödülleri, Oscar alabileceklerle ilgili ipucu niteliği taşıyor.

14/03/2022 09:26