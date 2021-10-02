Süper Mario animasyonu geliyor

Popüler video oyun karakteri Süper Mario'nun animasyon filmi için düğmeye basıldı.

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02/10/2021

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Süper Mario animasyonu geliyor

Japon konsol ve oyun üreticisi Nintendo, ABD'li Illumination iş birliğiyle Süper Mario'nun animasyon filmini çekecek.

Süper Mario'yu Guardians of the Galaxy filminde başrol oynayan ABD'li aktör Chris Pratt seslendirecek.

ARALIK 2022'DE YAYINLANACAK

Önce Kuzey Amerika'da Aralık 2022'de yayımlanacak film daha sonra ABD'li Universal Pictures iş birliğiyle dünya piyasalarına girecek.

"HERKES BEĞENECEK"

Mario serisinin tasarımcılarından ve Nintendo Temsilci Direktörü Miyamoto Şigeru, oyunu tanıyan, tanımayan herkesin animasyon filmi beğeneceğini söyledi.

"FİLMİ İPLE ÇEKENLER VAR"

Miyamoto, "Süper Mario'nun eşsiz karakterlerini sinemada izlemeyi iple çekenler olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Nintendo’nun 1983’te Mario Bros, 1985’te Super Mario Bros adıyla çıkarttığı oyun, ilk olarak Japonya ve Kuzey Amerika’da, daha sonra Avrupa ve Türkiye’de oyun tutkunları ile buluşmuştu.

02/10/2021 11:34
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TAGS: Süper Mario
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