2021 Oscar Ödülleri Sahiplerini Buldu! İşte 93. Akademi'nin Kazananları

Pandemi dolayısıyla iki ay gecikmeli olarak yapılan 93. Oscar Ödülleri nihayet dağıtıldı!

En İyi Özgün Senaryo

Emerald Fennell - Promising Young Woman

En İyi Uyarlama Senaryo

Florian Zeller ve Christopher Hampton - The Father

Uluslararası En İyi Film

Another Round (Danimarka)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı & En İyi Kostüm Tasarımı

Ma Rainey’s Black Bottom

En İyi Yönetmen

Chloé Zhao - Nomadland

En İyi Ses & En İyi Film Kurgusu

Sound of Metal

En İyi Kısa Film

Two Distant Strangers

En İyi Kısa Animasyon Filmi

If Anything Happens I Love You

En İyi Animasyon Filmi & En İyi Film Müziği

Soul

En İyi Kısa Belgesel

Colette

En İyi Belgesel

My Octopus Teacher

En İyi Görsel Efekt

Tenet

En İyi Yardımcı Kadın

Yuh-Jung Youn - Minari

En İyi Yapım Tasarımı & Sinematografi

Mank

En İyi Özgün Şarkı

Fight For You - H.E.R

Judas and the Black Messiah

En İyi Film

Nomadland

En İyi Kadın Oyuncu

Frances McDormand - Nomadland

En İyi Erkek Oyuncu

Anthony Hopkins - The Father

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26/04/2021 09:04