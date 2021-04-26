2021 Oscar Ödülleri Sahiplerini Buldu! İşte 93. Akademi'nin Kazananları
26/04/2021
Pandemi dolayısıyla iki ay gecikmeli olarak yapılan 93. Oscar Ödülleri nihayet dağıtıldı!
En İyi Özgün Senaryo
Emerald Fennell - Promising Young Woman
En İyi Uyarlama Senaryo
Florian Zeller ve Christopher Hampton - The Father
Uluslararası En İyi Film
Another Round (Danimarka)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah
En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı & En İyi Kostüm Tasarımı
Ma Rainey’s Black Bottom
En İyi Yönetmen
Chloé Zhao - Nomadland
En İyi Ses & En İyi Film Kurgusu
Sound of Metal
En İyi Kısa Film
Two Distant Strangers
En İyi Kısa Animasyon Filmi
If Anything Happens I Love You
En İyi Animasyon Filmi & En İyi Film Müziği
Soul
En İyi Kısa Belgesel
Colette
En İyi Belgesel
My Octopus Teacher
En İyi Görsel Efekt
Tenet
En İyi Yardımcı Kadın
Yuh-Jung Youn - Minari
En İyi Yapım Tasarımı & Sinematografi
Mank
En İyi Özgün Şarkı
Fight For You - H.E.R
Judas and the Black Messiah
En İyi Film
Nomadland
En İyi Kadın Oyuncu
Frances McDormand - Nomadland
En İyi Erkek Oyuncu