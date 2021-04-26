2021 Oscar Ödülleri Sahiplerini Buldu! İşte 93. Akademi'nin Kazananları

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26/04/2021

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2021 Oscar Ödülleri Sahiplerini Buldu! İşte 93. Akademi'nin Kazananları

Pandemi dolayısıyla iki ay gecikmeli olarak yapılan 93. Oscar Ödülleri nihayet dağıtıldı!

 

En İyi Özgün Senaryo

En İyi Özgün Senaryo

Emerald Fennell - Promising Young Woman

 

En İyi Uyarlama Senaryo

En İyi Uyarlama Senaryo

Florian Zeller ve Christopher Hampton - The Father

 

Uluslararası En İyi Film

Uluslararası En İyi Film

Another Round (Danimarka)

 

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah

 

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı & En İyi Kostüm Tasarımı

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı & En İyi Kostüm Tasarımı

Ma Rainey’s Black Bottom

 

En İyi Yönetmen

En İyi Yönetmen

Chloé Zhao - Nomadland

 

En İyi Ses & En İyi Film Kurgusu

En İyi Ses & En İyi Film Kurgusu

Sound of Metal

 

En İyi Kısa Film

En İyi Kısa Film

Two Distant Strangers

 

En İyi Kısa Animasyon Filmi

En İyi Kısa Animasyon Filmi

If Anything Happens I Love You

 

En İyi Animasyon Filmi & En İyi Film Müziği

En İyi Animasyon Filmi & En İyi Film Müziği

Soul

 

En İyi Kısa Belgesel

En İyi Kısa Belgesel

Colette

 

En İyi Belgesel

En İyi Belgesel

My Octopus Teacher

 

En İyi Görsel Efekt

En İyi Görsel Efekt

Tenet

 

En İyi Yardımcı Kadın

En İyi Yardımcı Kadın

Yuh-Jung Youn - Minari

 

En İyi Yapım Tasarımı & Sinematografi

En İyi Yapım Tasarımı & Sinematografi

Mank

 

En İyi Özgün Şarkı

En İyi Özgün Şarkı

Fight For You - H.E.R

Judas and the Black Messiah

 

En İyi Film

En İyi Film

Nomadland

 

En İyi Kadın Oyuncu

En İyi Kadın Oyuncu

Frances McDormand - Nomadland

En İyi Erkek Oyuncu

En İyi Erkek Oyuncu

Anthony Hopkins - The Father

26/04/2021 09:04
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TAGS: 2021 Oscar Ödülleri
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