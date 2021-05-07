Netflix, yaz döneminde yayınlanacak filmleri duyurdu
Netflix, bu yaz izleyicilerle buluşturacağı yeni içerikleri duyurdu
07/05/2021
Dijital dizi/film izleme platformu Netflix, bu yaz izleyicilerle buluşturacağı yeni içerikleri duyurdu. Yeni içerikler arasında "Ölüler Ordusu", "Trol Avcıları: Titanlar Yükseliyor" ve "Delidolu 3" gibi birçok film yer alıyor.
Gösterime girecek yeni filmler ve tarihleri şöyle:
Mayıs
- Canavar Harmon: 7 Mayıs 2021
- Oksijen: 12 Mayıs 2021
- Penceredeki Kadın: 14 Mayıs 2021
- Ölüler Ordusu: 21 Mayıs 2021
- Baggio: İlahi At Kuyruğu: 26 Mayıs 2021
- Ghost Lab: 26 Mayıs 2021
- Mavi Mucize: 27 Mayıs 2021
Haziran
- Carnaval: 2 Haziran 2021
- Awake: 9 Haziran 2021
- Sihirli Ejder: 11 Haziran 2021
- Kaykaycı Kız: 11 Haziran 2021
- Bir Eksik: 18 Haziran 2021
- Zordur Bu Dünya: 18 Haziran 2021
- Kimsin Sen: 23 Haziran 2021
- The Ice Road: 25 Haziran 2021
- Amerıca: The Motion Picture: 30 Haziran 2021
- The House Of Flowers: The Movie
Temmuz
- Tek Çare Aşk: 29 Temmuz 2021
- Emekli Ajan: 30 Temmuz 2021
- Kızıl Gökler
- Trol Avcıları: Titanlar Yükseliyor
- Sevgilimden Son Mektup
Ağustos
- Delidolu 3: 11 Ağustos 2021
- Sweet Girl: 20 Ağustos 2021
- He’s All That: 27 Ağustos 2021
- Beckett