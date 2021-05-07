Netflix, yaz döneminde yayınlanacak filmleri duyurdu

Netflix, bu yaz izleyicilerle buluşturacağı yeni içerikleri duyurdu

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07/05/2021

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Netflix, yaz döneminde yayınlanacak filmleri duyurdu

Dijital dizi/film izleme platformu Netflix, bu yaz izleyicilerle buluşturacağı yeni içerikleri duyurdu. Yeni içerikler arasında "Ölüler Ordusu", "Trol Avcıları: Titanlar Yükseliyor" ve "Delidolu 3" gibi birçok film yer alıyor.

Gösterime girecek yeni filmler ve tarihleri şöyle:

Mayıs

  • Canavar Harmon: 7 Mayıs 2021
  • Oksijen: 12 Mayıs 2021
  • Penceredeki Kadın: 14 Mayıs 2021
  • Ölüler Ordusu: 21 Mayıs 2021
  • Baggio: İlahi At Kuyruğu: 26 Mayıs 2021
  • Ghost Lab: 26 Mayıs 2021
  • Mavi Mucize: 27 Mayıs 2021

Haziran

  • Carnaval: 2 Haziran 2021
  • Awake: 9 Haziran 2021
  • Sihirli Ejder: 11 Haziran 2021
  • Kaykaycı Kız: 11 Haziran 2021
  • Bir Eksik: 18 Haziran 2021
  • Zordur Bu Dünya: 18 Haziran 2021
  • Kimsin Sen: 23 Haziran 2021
  • The Ice Road: 25 Haziran 2021
  • Amerıca: The Motion Picture: 30 Haziran 2021
  • The House Of Flowers: The Movie

Temmuz

  • Tek Çare Aşk: 29 Temmuz 2021
  • Emekli Ajan: 30 Temmuz 2021
  • Kızıl Gökler
  • Trol Avcıları: Titanlar Yükseliyor
  • Sevgilimden Son Mektup

Ağustos

  • Delidolu 3: 11 Ağustos 2021
  • Sweet Girl: 20 Ağustos 2021
  • He’s All That: 27 Ağustos 2021
  • Beckett
07/05/2021 08:50
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TAGS: Netflix
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