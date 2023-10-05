Zülfü Livaneli: Do Not Disturb filmi, Cem Yılmaz sinemasında bir aşama

Sanatçı ve yazarı Zülfü Livaneli, ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği "Do Not Disturb" filmiyle ilgili olarak, "Cem Yılmaz sinemasında yeni bir aşama" sözleriyle değerlendirdi.

Zülfü Livaneli, 29 Eylül'de Netflix'te izleyicilerle buluşan, Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği Do Not Disturb filminin senaryo ve yönetiminde ustalık düzeyini yakaladığını belirtti.

Livaneli, X hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Do Not Disturb filmi Cem Yılmaz sinemasında bir aşama. Oyunculuğu zaten tartışılmaz. Senaryo ve yönetimde de ustalık düzeyi yakalamış. Filmin adının aksine tam da rahatsız etme ve hayatlarımız üzerine tekrar düşünme amacını gerçekleştirmiş. Cem’i ve emeği geçen herkesi candan kutluyorum."

Film, Karakomik Filmler serisinde de yer alan Ayzek karakterini odağına alıyor. ​Yapımcılığını Öner F. Işık’ın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Cem Yılmaz, Ahsen Eroğlu, Celal Kadri Kınoğlu, Özge Özberk, Bülent Şakrak, Nilperi Şahinkaya, Mustafa Kırantepe, Zafer Algöz, Diren Polatoğlu, Seda Akman, Can Yılmaz ve Selen Şenay yer alıyor.

Filmde, pandemi sebebiyle işsiz kalıp karaya dönen Ayzek, sessiz sakin bir otelde gece vardiyasında başladığı işinin ilk gecesinde konukların peşine takılarak maceralara atılıyor. Hayatını düzene koyabilmek için attığı bu ilk adımda kendisini hiç beklemediği olayların merkezinde buluyor.