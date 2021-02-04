Çinli Üreticilerin Liderliği Sürüyor! Yılın En İyi Android Telefonları Açıklandı
04/02/2021
AnTuTu 2021 ocak ayına ait performans testi verilerini yayınladı. Paylaşılan verilere göre iki kategori var.
Premium olarak da bilinen üst segmentin lideri Vivo'nun 728.784 puana sahip olan iQOO 7 modelli cihazı.
İkinci sırada ise Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Mi 11 var.
Ambargo ve Google servislerine kısıtlama konuları üzerinden gündeme gelen Huawei ise Mate 40+ modeliyle üçüncü sırada.
Listenin tamamı ve benchmark puanları şöyle;
1) iQOO 7 - 728.784
2) Xiaomi Mi 11 - 705.593
3) Huawei Mate 40 Pro+ - 702.553
4) Huawei Mate 40 Pro - 688.043
5) Oppo Reno5 Pro+ 5G - 671.249
6) iQOO 5 - 665.959
7) Redmi K30S - 664.993
8) iQOO 5 Pro - 664.252
9) Vivo X50 Pro+ - 663.766
10) Xiaomi Mi 10 Supreme Edition - 661.087
Diğer kategori de orta segmente ait...
5G teknolojisini destekleyen Xiaomi Redmi 10X ve aynı cihazın Pro versiyonu ilk iki sıraya oturmuş durumda.
Huawei ise Nova 7 ve 7 Pro ise üçüncü ve dördüncü sırada.
Listenin tamamı ve cihazların AnTuTu puanları şöyle;
1) Redmi 10X 5G - 401.389
2) Redmi 10X Pro 5G - 398.246
3) Huawei Nova 7 - 395.463
4) Huawei Nova 7 Pro - 394.913
5) Honor 30 - 390.862
6) Honor X10 - 361.347
7) Huawei Nova 7 SE - 352.728
8) OPPO Reno5 5G - 349.329
9) Redmi Note 9 Pro - 347.876
10) Realme Q2 Pro 5G - 337.545