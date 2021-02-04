Çinli Üreticilerin Liderliği Sürüyor! Yılın En İyi Android Telefonları Açıklandı

AnTuTu 2021 ocak ayına ait performans testi verilerini yayınladı. Paylaşılan verilere göre iki kategori var.

Premium olarak da bilinen üst segmentin lideri Vivo'nun 728.784 puana sahip olan iQOO 7 modelli cihazı.

İkinci sırada ise Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Mi 11 var.

Ambargo ve Google servislerine kısıtlama konuları üzerinden gündeme gelen Huawei ise Mate 40+ modeliyle üçüncü sırada.

Listenin tamamı ve benchmark puanları şöyle;

1) iQOO 7 - 728.784

2) Xiaomi Mi 11 - 705.593

3) Huawei Mate 40 Pro+ - 702.553

4) Huawei Mate 40 Pro - 688.043

5) Oppo Reno5 Pro+ 5G - 671.249

6) iQOO 5 - 665.959

7) Redmi K30S - 664.993

8) iQOO 5 Pro - 664.252

9) Vivo X50 Pro+ - 663.766

10) Xiaomi Mi 10 Supreme Edition - 661.087

Diğer kategori de orta segmente ait...

5G teknolojisini destekleyen Xiaomi Redmi 10X ve aynı cihazın Pro versiyonu ilk iki sıraya oturmuş durumda.

Huawei ise Nova 7 ve 7 Pro ise üçüncü ve dördüncü sırada.

Listenin tamamı ve cihazların AnTuTu puanları şöyle;

1) Redmi 10X 5G - 401.389

2) Redmi 10X Pro 5G - 398.246

3) Huawei Nova 7 - 395.463

4) Huawei Nova 7 Pro - 394.913

5) Honor 30 - 390.862

6) Honor X10 - 361.347

7) Huawei Nova 7 SE - 352.728

8) OPPO Reno5 5G - 349.329

9) Redmi Note 9 Pro - 347.876

10) Realme Q2 Pro 5G - 337.545

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04/02/2021 11:22