2024 yılının merakla beklenen filmleri

Gelecek yıl seyircinin karşısına birçok film çıkacak. Bu filmlerden bazıları popüler filmlerin devamı iken bazıları da yıllar sonraki devam filmleri. İşte 2024 yılında seyirciyle buluşacak filmler.

Gelecek yıl seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanan birçok film bulunuyor. Bu filmlerden bazıları popüler filmlerin devamı iken bazıları da yıllar sonra çekilecek devam filmlerinden oluşuyor. İşte 2024 yılında seyirciyle buluşacak filmler:

Deadpool 3 : Yönetmen koltuğunda Shawn Levy'ın oturduğu filmin başrollerinde Ryan Reynolds ve Hugh Jackman yer alıyor. Filmin 24 Temmuz'da gösterime firmesi bekleniyor.

: Yönetmen koltuğunda Shawn Levy'ın oturduğu filmin başrollerinde Ryan Reynolds ve Hugh Jackman yer alıyor. Filmin 24 Temmuz'da gösterime firmesi bekleniyor. Beterböcek 2 (Beetlejuice 2) : Tim Burton'ın 1988 yapımı filmi Beterböcek (Beetlejuice) yeniden çekiliyor. Filmin başrolünde ise 'Wednesday' dizisiyle gündeme gelen Jenna Ortega yer alıyor. Film, 6 Eylül'de gösterime girecek.

: Tim Burton'ın 1988 yapımı filmi Beterböcek (Beetlejuice) yeniden çekiliyor. Filmin başrolünde ise 'Wednesday' dizisiyle gündeme gelen Jenna Ortega yer alıyor. Film, 6 Eylül'de gösterime girecek. Hayalet Avcıları: Ürperti (Ghostbusters: Frozen Empire) : Hayalet Avcıları serisinin yeni filmi Ghostbusters: Afterlife filminin devamı niteliğinde. Filmin 29 Mart'da gösterime girmesi bekleniyor.

: Hayalet Avcıları serisinin yeni filmi Ghostbusters: Afterlife filminin devamı niteliğinde. Filmin 29 Mart'da gösterime girmesi bekleniyor. Mission: Impossible - Dead Reckoning, Part Two: Christopher McQuarrie yönetmenliğindeki filmin başrolünde Tom Cruise, Ving Rhames, Henry Czerny, Simon Pegg gibi isimler yer alıyor. Ethan Hunt'ın maceralarını konu alan serinin son filmi 28 Haziran'da izleyiciyle buluşacak.

Christopher McQuarrie yönetmenliğindeki filmin başrolünde Tom Cruise, Ving Rhames, Henry Czerny, Simon Pegg gibi isimler yer alıyor. Ethan Hunt'ın maceralarını konu alan serinin son filmi 28 Haziran'da izleyiciyle buluşacak. Bad Boys : 1995 yılında gişe rekorları kıran Bad Boys serisinin, yeni devam filminin geleceği açıklandı. Filmin başrol oyuncuları Will Smith ve Martin Lawrence’ın Instagram hesaplarında paylaştıkları videolarla duyurusunu yaptıkları devam filmi, serinin dördüncü filmi olacak.

: 1995 yılında gişe rekorları kıran Bad Boys serisinin, yeni devam filminin geleceği açıklandı. Filmin başrol oyuncuları Will Smith ve Martin Lawrence’ın Instagram hesaplarında paylaştıkları videolarla duyurusunu yaptıkları devam filmi, serinin dördüncü filmi olacak. Joker: Folie à Deux: Todd Phillips’in yönetmen koltuğunda oturduğu ve Joaquin Phoenix’in başrolünde yer aldığı Joker: Folie à Deux adlı devam filmi 4 Ekim'de sinemalarda. Filmin sürpriz ismi ise Lady Gaga.

Todd Phillips’in yönetmen koltuğunda oturduğu ve Joaquin Phoenix’in başrolünde yer aldığı Joker: Folie à Deux adlı devam filmi 4 Ekim'de sinemalarda. Filmin sürpriz ismi ise Lady Gaga. Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2 : Frank Herbert’ün bilim kurgu romanından uyarlanan Dune 2'nin devam filmi 15 Mart'ta sinemalarda izleyiciyle buluşacak. Filmin başrollerini Timothée Chalamet ve Zendaya paylaşıyor.

: Frank Herbert’ün bilim kurgu romanından uyarlanan Dune 2'nin devam filmi 15 Mart'ta sinemalarda izleyiciyle buluşacak. Filmin başrollerini Timothée Chalamet ve Zendaya paylaşıyor. Venom 3 : İngiliz oyuncu Tom Hardy'nin başrolde olduğu film, 8 Kasım 2024'te izleyiciyle buluşacak.

: İngiliz oyuncu Tom Hardy'nin başrolde olduğu film, 8 Kasım 2024'te izleyiciyle buluşacak. Çılgın Hırsız 4 (Despicable Me 4) : Animasyon film, 5 Temmuz 2024'te izleyicilerle buluşacak.

: Animasyon film, 5 Temmuz 2024'te izleyicilerle buluşacak. Ters Yüz 2 (Inside Out 2) : 2015 yapımı Oscar ödüllü Inside Out filminin devamı Inside Out 2'nin fragmanı 24 saat içinde 157 milyon izlenme elde ederek rekor kırdı. Film'in 14 Haziran gösterime girmesi bekleniyor.

: 2015 yapımı Oscar ödüllü Inside Out filminin devamı Inside Out 2'nin fragmanı 24 saat içinde 157 milyon izlenme elde ederek rekor kırdı. Film'in 14 Haziran gösterime girmesi bekleniyor. Lord of the Rings: The War of Rohirrim : Animasyon film, Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi serisinden önceki olayları anlatacak. 13 Aralık vizyon tarihi olarak belirlendi.

: Animasyon film, Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi serisinden önceki olayları anlatacak. 13 Aralık vizyon tarihi olarak belirlendi. Furiosa: Dün Gece Soho'da, Queen's Gambit ve Parçalanmış gibi yapımlarla yıldız parlayan ünlü oyuncu Anya Taylor Joy, Mad Max'in devam filminde genç Furiosa'yı canlandıracak. Fİlm 24 Mayıs'ta izleyiciyle buluşacak.

Dün Gece Soho'da, Queen's Gambit ve Parçalanmış gibi yapımlarla yıldız parlayan ünlü oyuncu Anya Taylor Joy, Mad Max'in devam filminde genç Furiosa'yı canlandıracak. Fİlm 24 Mayıs'ta izleyiciyle buluşacak. Gladyatör 2 : Oscar'da En İyi Film dahil beş ödül kazanan 2000 yapımı film, Ridley Scott imzasıyla yeniden beyazperdeye dönüyor. Filmin başrolünde Paul Mescal yer alıyor. 22 Kasım'da vizyona girmesi bekleniyor.

: Oscar'da En İyi Film dahil beş ödül kazanan 2000 yapımı film, Ridley Scott imzasıyla yeniden beyazperdeye dönüyor. Filmin başrolünde Paul Mescal yer alıyor. 22 Kasım'da vizyona girmesi bekleniyor. A Quiet Place: Day One: Michael Sarnoski'nin yönetmen koltuğuna oturacağı filmde Lupita Nyong’o, Joseph Quinn, Alex Wolff, Djimon Hounsou, Denis O’Hare yer alacak. Serinin üçüncü filmi 8 Mart'ta izleyiciyle buluşacak.