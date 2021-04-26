Chloé Zhao: Oscar kazanan ilk Asya kökenli kadın yönetmen

Chloé Zhao, En İyi Yönetmen dalında Oscar kazanan ikinci kadın ve ilk Asya kökenli kadın yönetmen olarak tarih yazdı.

Zhao'nun yönettiği Nomadland filmi de En İyi Film ödülünü aldı.

Bu, Çin'de doğan, İngiltere'de eğitimini tamamlayan ve ABD'de yaşayan Zhao'nun yönettiği üçüncü filmiydi.

Üç filmi de genellikle profesyonel olmayan oyuncular tarafından canlandırılan, Amerika'nın batısında, toplumun kıyısında yaşayan karakterleri konu edinmişti.

Ancak Zhao'nun dördüncü filmi "Marvel - Eternals" bu bakımdan farklı olacak.

Chloé Zhao kimdir?

En İyi Yönetmen dalında Oscar ödülünü kazanan ikinci kadın olan 39 yaşındaki Zhao, son yılların en yetenekli ve özgün yönetmeni olarak kabul görmüş oldu. 11 yıl önce "Hurt Locker" (Ölümcül Tuzak) filmiyle Kathryn Bigelow bu ödülü kazanan ilk kadın yönetmen olmuştu.

Zhao Çin'in başkenti Pekin'de doğdu. Babası, bir çelik şirketinin yöneticisi, üvey annesi Song Dandan ise ünlü bir komedi oyuncusu.

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26/04/2021 14:55