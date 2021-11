ABD'li Bir Şirket, Bin Dolar Karşılığında Kült Uzay Filmleri İzleyecek Bir Gönüllü Arıyor

ABD’li bir şirket, kendi belirlediği 12 uzay temalı kült filmini izleyecek bir gönüllü arıyor. Filmleri 1 ay içinde izleyip detaylar hakkında not tutacak kişi, görevin sonunda bin dolarla ödüllendirilecek.

Film eleştirmenliği, geniş bilgi birikimi gerektiren; herkesin birden bire yapmaya başlayamayacağı bir iş. Bu meslekten elde edilen kazanç ise hiç de az değil. Ancak “bunu yapacak kadar sinema kültürüm olmasın, sadece izleyeyim” diyorsanız ve bilim kurgu filmlerine ilginiz varsa, sizin için mükemmel bir tek seferlik iş bulduk. Tabii unutmadan, bir de ABD vatandaşı olmanız gerekiyor.

ABD’li bir şirket, kült mertebesindeki 12 uzay temalı bilim kurgu filmini izleyecek bir kişiye bin dolar verecek. Seçilen kişinin ABD’li olmak dışında yapması gereken tek şey ise izlediği filmlerden notlar almak.

MRO Electric isimli bir endüstriyel ekipman tedarikçisi, kendi internet sitesinden yaptığı duyuruyla kendi seçtiği 12 uzay filmini izleyecek ve filmler hakkında not tutacak birine bin dolar vereceğini açıkladı. Söz konusu filmler ise şu şekilde listelendi: 2001: A Space Odyssey, The Martian, Interstellar, Moon, Proxima, Passengers, Hidden Figures, Apollo 13, First Man, The Right Stuff, Gravity ve October Sky.

Görev dışındaki şartlara gelecek olursak filmleri izleyecek kişinin ABD vatandaşı olması ya da daimi ikametgah sahibi olması gerekiyor. 18 yaş sınırı bulunan iş tek seferlik; yani 12 filmi izliyor, filminlerin konu ve detayları hakkında not alıyor ve daha sonra tek seferlik maaşınızı alıyorsunuz. Görev için son katılım tarihi 26 Kasım. Görevi yapmaya hak kazanan kişi ise 2 Aralık’ta belli olacak.

Bu habere tepkiniz:



03/11/2021 10:57