Brad Pitt 'Suikast Treni' (Bullet Train) filmi için Paris'te

Brad Pitt, Sandra Bullock ile başrolleri paylaştığı aksiyon-komedi türündeki yeni filmi Suikast Treni'nin (Bullet Train) tanıtımı için film ekibiyle birlikte Fransa'nın başkenti Paris'te tanıtım çekimine katıldı. 58 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, Eyfel Kulesi'nin önünde diğer oyuncularla birlikte poz verirken turuncu takımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Takımını, altın zincir kolye ve güneş gözlüğüyle tamamlayan Pitt, poz verirken enerjik haliyle dikkat çekti.

Ünlü aktör, Oscar ödüllü David Leitch'in yönettiği filmde, kod adı Uğur Böceği olan ve Tokyo'dan Kyoto'ya giden yüksek hızlı bir trendeki suikatçiyi canlandırıyor. Filmde, trenin yolcularını alt etmeye hazır koca bir suikastçı ordusu vardır ve şanssız Uğur Böceği durmadan durağını kaçırır.

Filmde Pitt'e eşlik eden diğer bir başrol oyuncusu Joey King de tanıtım çekimindeydi. Ünlü oyuncu da cesur kıyafetiyle dikkat çekti.

Filmde ayrıca Aaron Taylor-Johnson, Logan Lerman, Michael Shannon, Zazie Beetz ve Bad Bunny de rol alıyor.

Nisan ayında vizyona girmesi planlanan Suikast Treni, defalarca ertelendi ve sonunda vizyon tarğihi 5 Ağustos olarak netleştirildi.

Atomic Blonde ve Deadpool 2’nin yönetmeni David Leitch’in yönetmen koltuğunda oturduğu Bullet Train, çok satan yazar Kotaro Isaka'nın Japon romanı Maria Beetle'a dayanıyor. Isaka ve IP'yi temsil eden CTB'den Ryosuke Saegusa ve Yuma Terada, projenin sorumlu yapımcıları.

Öte yandan Pitt'in filmdekli aksiyon sahnelerinin neredeyse hepsinde dublörsüz olarak oynadığı öğrenildi.

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17/07/2022 10:36