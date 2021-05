Bir Düş Gördüm filmine ABD'den iki ödül

Yönetmen Murat Çeri'nin ilk uzun metraj filmi "Bir Düş Gördüm", 10. Uluslararası New York Film Yapımcıları Festivali'nde 2 ödüle birden layık görüldü.

ABD'nin New York şehrinde düzenlenen festivalde "En İyi Sinematografi" ödülünü alan film, ayrıca Harun Reha Pakoğlu ile "En İyi Erkek oyuncu" ödülünü de sahip oldu.



"Bir Düş Gördüm" daha önce de 11. Dada Saheb Phalke Film Festivali, BangkokThai Uluslararası Film Festivali, İskandinav Uluslararası Film Festivali ve Nepal Uluslararası Film Festivali'nin de arasında bulunduğu çok sayıda uluslararası festivalden çeşitli ödüller almıştı.



Uluslararası ismi "In My Dream" olan film, festival yolculuğuna ABD'de Cineguest Film & VR Festival, Rusya'da Kinofestival Light Of The World, Güney Kore'de Busan International Kids and Youth Film Festival, Güney Afrika'da Durban International Film Festival, İtalya'da Ischia Film Festival ve Fransa'da L'Europe Autour de l'Europe Film Festival ile devam edecek.



TRT'nin ortak yapımcılığında çekilen filmin görüntü yönetmenliğini Durmuş Sorkut, kostüm tasarımını ise Ebru Tunçoktay üstlendi.

Bu habere tepkiniz:



28/05/2021 10:37