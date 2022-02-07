Netflix'te Bir Numaraya Yükseldi: Tanıştığı Kadınları Milyonermiş Gibi Dolandıran Tinder Avcısı Simon Leviev!

Şu anda tüm dünya Netflix'in yeni yapımı The Tinder Swindler'da bahsi geçen Simon Leviev'i konuşuyor! Tinder'da tanıştığı kadınları milyoner olduğuna inandırarak dolandıran Simon'ın yaptıklarını duydukça insan şok oluyor...

Netflix'in belgesel konusunda ne kadar başarılı olduğuna hepimiz hemfikirizdir herhalde...

İnternette katil avı yapılan Kedilere Bulaşmayın'dan her saniyesinde 'Bu kadar ileri gitmemişlerdir' dedirten Kaplan Kral'a kadar birbirinden başarılı yapım dünya çapında ses getirmişti.

Şimdi ise tüm dünya yeni yayınlanan belgesel The Tinder Swindler'ı konuşuyor!

Tinder Avcısı, alışagelmiş dolandırıcılık hikayelerinden çok daha farklı, çok daha 'Yok artık!' dedirten ve duygusal dolandırıcılık üzerine kurulmuş bir planı anlatıyor.

Simon Leviev'ın şu ana kadar kaç kadını dolandırdığı tam olarak bilinmese de, ondan intikam almak isteyen üç kadın bu belgeselde yer aldı.

Hepsinin Simon ile kurduğu bağ farklı olsa da on binlerce -ve hatta bazıları yüzbinlerce dolar dolandırılmaları ortak noktalarıydı.

Cecilie Fjellhoy, Simon ile Tinder'dan tanışmış ve daha ilk buluşmada lüks bir otelde yemek yedikten sonra özel uçakla seyahat etmişlerdi.

İş seyahati bahanesiyle Cecilie'in yanından ayrıldıktan sonra onunla mesajlaşmaya devam etmiş ve devasa büyüklükte gül buketleri yollamış.

Simon, sevgilisi Cecilie'i görmek için özel jetle bir anda yanına gidiyor ve onunla eve çıkmak için planlar yaptığından bahsediyormuş.

Aynı zamanda sürekli olarak evlilik vaadinde bulunuyormuş. Anlayacağınız, Cecilie'i kendisine tamamen bağlayana kadar ona Lev Leviev isimli 'Elmasların Kralı' olarak anılan İsrailli iş insanının oğlu olduğuna iyice ikna etmiş.

Plan istediği gibi işlemeye başlayınca da bir gece koruması olarak tanıttığı Peter isimli kişinin kendisini korumaya çalışırken vurulduğu anları onunla paylaşmış.

Bu görüntülerin aynısını hayatına giren ve dolandırmak istediği her kadına attığını da söylemeden geçmeyelim. Kendisini pek geliştirmeyen bir dolandırıcı.

Gerçek dolandırıcılık da bu olaydan sonra başlıyor...

Yerinin bulunmaması için kredi kartını kullanamayacağını, Cecilie'in kendi adına açtığı kredi kartını kullanması gerektiğini söylemiş. Kredi kartının limitini yükseltmek için onu aylık 90 bin dolar kazanıyor gibi göstermiş ve aynı zamanda da 9 farklı bankadan farklı meblağlarda kredi çektirmiş.

Cecilie'in bankalara ödeme yapması gerektiği için parayı geri istemesi üzerine Cecilie'e bir çek yazmış.

Ancak tahmin edeceğiniz gibi çek karşılıksız olduğu için Cecilie bir anda ortada kalmış ve o an dolandırıldığını anlamış.

Pernilla Sjoholm ise dolandırılan bir diğer kadın...

Simon'la Tinder'dan tanışan Pernilla, onunla arkadaş kalmaya karar vermiş ve arkadaş olarak birlikte dünyanın dört bir yanındaki lüks partilere katılıp restoranlarda tüm menüyü sipariş ettikleri çılgın bir tatil yapmışlar.

Ardından Cecilie'e de yolladığı koruması Peter'ın vurulduğu anların görsellerini Pernilla'ya da atarak dostundan yardım istemiş...

Böylece Pernilla'nın da varı yoğunu elinden almış ve sürekli 'Sana hemen geri vereceğim' diyerek bekletmiş.

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07/02/2022 11:30