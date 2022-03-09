Gişeye Bergen damgası: 718 bin seyirciyle açılış

Bergen, 718 bin seyirciyle dram ve biyografik film kategorilerinde açılış rekoru kırarken, The Batman ise yaklaşık 329 bin seyirciyle son iki yılın en iyi ikinci yabancı film açılışını gerçekleştirdi.

Boşandığı eşi Halis Serbest tarafından Ağustos 1989'da kurşunlanarak öldürülen, 'Acıların kadını' lakaplı şarkıcı Bergen'in hayatı beyazperdeye yansıtıldı. Başrolünde Farah Zeynep Abdullah'ın oynadığı film rekor açılışa imza attı.

2013 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Müslüm Gürses ve 2019'da vefat eden Dilberay'ın ardından bir döneme damga vuran arabesk şarkıcısı Bergen'in de hayatı da beyazperdeye taşındı.

'Acıların kadını' olarak bilinen sanatçının şarkılarını, başrol Farah Zeynep Abdullah seslendirdi. Filmde Bergen'in kendi sesinin kullanılmaması eleştirileri beraberinde getirdi. Bazı ünlüler ise Farah Zeynep'in oyunculuğunun yanı sıra şarkıcılık performansına da övgüler yağdırdı.

Yapımcılığını Orchestra Content’in yaptığı, sezonun merakla beklenen filmlerinden Bergen'in vizyondaki ikinci gününde salon sayısı arttırıldı. Türkiye çapında bin 100 salonda seyirciyle buluşan yapım, açılış haftasında ulaştığı seyirci sayısı ile rekor kırdı.

İLK 3 GÜN 718 BİN 43 SEYİRCİ

Yönetmen koltuğunda Mehmet Binay ve Caner Alper'in oturduğu Bergen, ilk üç günde 718 bin 43 seyirci ile 'Tüm zamanların en iyi biyografi' ve 'Tüm zamanların en yüksek drama filmi' açılışına imza attı.

Senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz’un yazdığı yapımda, Bergen’in gücünü hayallerinden, sesinden ve hayata dair hiç vazgeçmediği umudundan alan yetenekli bir müzisyen olduğu vurgulanıyor.

OYUNCU KADROSU

Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran başrolleri paylaşırken, filmin oyuncu kadrosunda; Nergis Öztürk, Ali Seçkiner Alıcı, Ahmet Kayakesen, Arif Pişkin, Şebnem Sönmez, Nurcan Eren ve Suzan Kardeş yer alıyor.

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09/03/2022 10:25