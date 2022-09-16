Yeni Ocean’s filmi için ekip hazır

George Clooney, Brad Pitt ve Matt Damon, 15 yıl sonra Ocean’s serisinin devam filmi için bir araya geliyor. Ocean's Thirteen'in serinin son filmi olacağı söylenmesine rağmen, üç Hollywood yıldızı, yeni film için yeniden sete çıkıyor.

Ocean’s serisinde George Clooney, Danny Ocean’ı canladırırken; Brad Pitt, Rust Ryan olarak bilinen karakteri; Matt Damon ise Linus Caudwell rolünü üsteleniyor.

Şu sıralar Barbie filmiyle gündeme gelen Ryan Gosling ve Margot Robbie'nin de serinin yeni filminde rol alması bekleniyor.

2008 yılında zatürreden hayatını kaybeden Bernie Mac’in ölümü nedeniyle devam filmi çekimleri durdurulmuştu. Bir kaynağın söylediğine göre “Film çekimlerinin zamanlaması yanlıştı ve oyuncuların programları tıklım tıklım doluydu. Sonunda Ocean’s çekimlerinin devam etmesi için doğru ekip ve zaman bir araya geldi” dedi.

Filmin ne zaman yayınlanacağı ise henüz belli değil. Amerikan soygun hikayesini konu alan film serisinin sırlaması ise şöyle: Ocean’s Eleven, Ocean’s Twelve, Ocean’s Thirteen ve son olarak kadın soyguncuların yer aldığı 2018 yapımı olan Ocean’s 8 şeklinde.

Ocean's üçlemesi, Steven Soderbergh tarafından yönetilen ve yapımcılığını Jerry Weintraub'ın yaptığı bir suç filmi serisi olarak hafızalara kazındı.

İlk film Ocean’s Eleven, 2001’de gösterime girdi ve 450 milyon dolarlık hasılat elde etti. Ardından iki devam filmi daha geldi. İlk film, 1960'ta çekilen aynı adlı filmden uyarlandı ve ticari başarısı sonrası Ocean's Twelve (2004) ve Ocean's Thirteen (2007) filmleri de çekildi.

Ocean's Eleven’da baş hırsız Danny Ocean hapisten yeni çıkar ve büyük bir kumarhane soygunu yaparak eski karısını geri kazanmaya çalışır, bunun için de yanına yeni elemanlar almaya başlar.

Ocean's Twelve adlı ikinci filmde Ocean'ın takımı Avrupa'ya gider ve burada bir soygun gerçekleştirmek için plan yaparlar.

SADECE KADINLARDAN OLUŞAN FİLM DE ÇEKİLDİ

Ocean's Thirteen adlı, serinin üçüncü ve son filminde on birli grup, yeni açılan kumarhanenin açılış gecesinde mekanın sahibini (Al Pacino) soyma planı yaparlar.

Üçlemenin yan filmi olarak çekilen Ocean's Eight, Sandra Bullock’un başrolde olduğu ve tamamı kadınlardan oluşan ekliple hazırlandı ve 2018’de seyirciyle buluştu.

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16/09/2022 15:57