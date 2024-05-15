Tolga Toga imzalı gerilim filmi ''Karanlıktan Kaçış'' 31 Mayıs'ta sinemalarda!

Başrollerini Tuvana Türkay, Serhat Teoman ve Saygın Soysal'ın üstlendiği gerilim filmi "Karanlıktan Kaçış"ın fragmanı yayınlandı. Yönetmen koltuğunda Tolga Toga'nın oturduğu gerilim filmi 31 Mayıs'ta vizyona girecek.

"Karanlıktan Kaçış" yaşadığı ihanetin ardından kendisini toplamak için arkadaşının orman evine yerleşen gazeteci Anıl'ın (Serhat Teoman), burada tanıştığı insanlarla yaşadığı beklenmedik olayları anlatıyor.

Anıl'ın yolu, amnezi hastası olan ve uyuduğunda önceki güne dair tüm anılarını kaybeden Esin (Tuvana Türkay), Esin'in eşi olduğunu söyleyen avcı Çetin (Saygın Soysal) ve kızları, sağır ve dilsiz İlkin ile kesişir. Esin'in geçirdiği bir kaza sonucunda Anıl'a sığınmasıyla birlikte, bu gizemli ailenin sırları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlar.

"Karanlıktan Kaçış"ın oyuncu kadrosunu Burak Sarımola, Asuman Damak, Sefa Zengin, Melih Özkaya, Ufuk Kaplan gibi değerli isimler tamamlıyor. Tolga Toga, filmin senaryosunu Süleyman Mercan ve Kaan Öztürk ile birlikte kaleme aldı, aynı zamanda Tahsin Durkaya ve Gülseren Çatalbaş Akçay ile yapımcılığı üstleniyor.

"Karanlıktan Kaçış" 31 Mayıs'ta sinemalarda!