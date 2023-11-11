Elon Musk'ın hayatı film oluyor

Teknoloji dahisi olarak kabul edilen Elon Musk'ın hayatını anlatan film çekilecek. Filmin yönetmen koltuğu Siyah Kuğu, Bir Rüya İçin Ağıt ve son olarak Balina gibi yapımların arkasındaki isim olan Darren Arofonsky'ye emanet.



Tesla, SpaceX ve X (Twitter) şirketlerinin sahibi olan milyarder teknoloji dahisi Elon Musk, hayatıyle beyazperdeye ilham oldu. 52 yaşındaki Amerikalı mühendisin hayatı, film ve televizyon şirketi A24 tarafından filme alınacak.

Film, Walter Isaacson’ın yazdığı ve eylül ayında yayımlanan Elon Musk biyografisinden uyarlama olarak perdeye aktarılacak. Isaacson, daha önce de Apple kurucusu Steve Jobs’ın biyografisini yazmıştı. Bu kitap da 2015’te "Steve Jobs" ismiyle sinemaya uyarlanmıştı.

CNN’in eski başkanı ve CEO’su olan Isaacson, aralarında Henry Kissinger, Benjamin Franklin ve Einstein’ın da bulunduğu bir dizi biyografiyi daha kaleme almıştı.

Filmin yönetmenliğini daha önce "Siyah Kuğu" (Black Swan), "Bir Rüya İçin Ağıt" (Requiem for a Dream) ve "Balina" (The Whale) gibi filmlerin yönetmen koltuğunda oturan Darren Aronofsky üstlenecek.

Elon Musk, SpaceX’in CEO’su ve baş teknoloji sorumlusu ve X Corp’un (eski adıyla Twitter) başkanı ve CTO’su, aynı zamanda otomobil şirketi Tesla’nın da CEO’su.

Ünlü CEO, son yıllarda Twitter’da yaptığı açıklamalar ve ardından da platformu satın alma süreciyle sık sık gündeme geliyor. Ayrıca Musk şu anda Forbes’un milyarderler listesinde 223,8 milyar dolarlık net servetiyle bir numarada bulunuyor.