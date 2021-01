İyi hissettiren 25 film (IMDb verileri)

Sinema veri tabanı IMDb, okuyucularının oylarıyla tüm zamanların iyi hissettiren en iyi filmlerini (feel good movie) listeledi. İşte sokağa çıkma kısıtlamasında evde seyredebileceğiniz ve iyi hissetmenizi sağlayacak 25 film...

25. Pi'nin Yaşamı (2012)

Hindistan’dan Kanada’ya giden bir yük gemisi, içindeki hemen hemen tüm canlılarla birlikte trajik şekilde batar. Bir can kurtaran filikası, uçsuz bucaksız vahşi Pasifik Okyanusu'nun ortasında yapayalnız kalır. Sandalın hayatta kalmayı başarabilen mürettebatı ise bir sırtlan, kırık bacaklı bir zebra, bir orangutan, Richard Parker adında üç yüz kiloluk bir Bengal kaplanı ve Pi adlı 16 yaşında Hintli bir çocuktan oluşmaktadır. Pi'nin hayvanat bahçesi işleten ve hayvanlarıyla göç yoluna koyulan ailesi, batan gemide yaşamını kaybetmiştir. Pi, kurtuluş yok gibi görünen bu okyanusta zayıf bir sandalda yanındaki hayvanlarla birlikte hayatta kalma savaşı verir ve keskin zekası ve zooloji bilgisiyle besin zincirine kurban gitmez.

24. Cennetin Çocukları (1997)

Cennetin Çocukları, kız kardeşinin ayakkabılarını kaybeden bir çocuğunun onları bulmak için verdiği mücadeleyi ele alıyor. Yoksul bir aileye sahip iki kardeşin aynı çift ayakkabıyı paylaşmasının öyküsünü anlatıyor.

23. Kelebek ve Dalgıç (2007)

43 yaşındaki Jean-Dominique Bauby, üç hafta süren koma halinden sonra gözlerini açmıştır. Bu mucizevi uyanış doktorlar tarafından şaşkınlıkla karşılanır çünkü Bauby fiziksel olarak hiçbir eylemi yerine getiremiyorken, beyin bölgesinde hiçbir sorun çıkmaz ve izleyici bu andan itibaren Bauby'nin iç sesiyle olaylara tanıklık etmeye başlar. Tek kontrol edebildiği organı sol göz kapağı olan adam bir mucizeye daha imza atarak insanlarla göz hareketiyle anlaşmaya, dahası hayat hikayesini anlatacağı kitabını yazmaya başlar.

22. Kalbim Bir An Durdu (2005)

Thomas Seyr, Paris emlak sektörünü avucu içine alan bir emlak mafyasının genç bir üyesidir. Bu alanda oldukça başarılı olan babasını örnek alan genç adam da babası gibi şiddete başvurup istenmeyen kiracıları yıldırıp evlerinden çıkmalarını sağlar ve böylece ev kiralama konusunda bir hayli kar getirisi olan işler yapar. Ancak bu sert görünümün ardında oldukça naif bir yeteneği saklıdır. Yıllar önce kaybettiği annesi gibi piyano çalma konusunda bir hayli yetenekli olan Thomas, o acı günden bu yana tuşlara dokunmamıştır. Eski bir tanıdıkla karşılaşması bu yeteneğini yeniden hatırlamasını ve üzerine gitmesini sağlar.

21. Cennetin Müziği (2004)

Başarılı ve bir hayli ünlü bir sanatçı olan Dareus, ünlü orkestraların şefliğini yapmaktadır. Sayısız başarıyla doldurduğu kariyeri sahnede geçirdiği kalp kriziyle bitme aşamasına gelir. Önemli bir konser esnasında geçirdiği bu kriz, doktorunun ondan stresi bırakması önerisiyle aşılabilecek türdendir. Bu nedenle mesleğini bırakmak zorunda kalan Dareus, kurduğu düzenini de bırakıp doğduğu kasabaya döner. Burada kalacağı süre boyunca dinlenmeyi ve stresten uzak kalmayı hedefleyen adam, zamanla kasaba halkıyla kaynaşmaya başlar. Dareus son derece sevilen bir sima haline gelir ve kasabanın mütevazı korosunu çalıştırmaya başlar. Kasaba halkı, yaptıklarından dolayı ona minnettar olsa da kilise ve yandaşları için aynı durum geçerli değildir.

20. Forrest Gump (1994)

Forrest Gump, düşük IQ sahibi genç bir adamdır. Jenny ile tanıştığında ona aşık olur. Gump aralarında Elvis Presley, Kennedy, Nixon’ın da olduğu tarihsel kişilerle kaza eseri tanışır ve 50’lerden 70’lerin sonuna kadar gelen bir süre zarfında olaylar gelişir. Gump tamamen tesadüf olarak Vietnam savaşına ve Amerikan yakın tarihinin önemli olaylarına şahitlik eder ve hatta rol alır. Ancak bilmeden yaptıklarının ne kadar önemli sonuçları olduğundan da haberi yoktur.

19. Bir Erkek Hakkında (2002)

Londralı Will, yakışıklı, zengin, sorumsuz bir adamdır. Kadınlarla tanışmak için güzel bir mekan olabileceğini düşündüğü, boşanmış anne-babaların katıldığı toplantılara gitmeye karar verir. Kendisine çocuk sahibi ve boşanmış bir baba pozu takınan Will gittiği bu toplantılardan birinde Marcus adında, ana-babası boşanmış bir çocukla tanışır.

18. The Rookie (2002)

Jim Morris parlak bir beysbol oyuncusuyken omzundan ağır biçimde sakatlanarak emekliye ayrılmak zorunda kalır. Evlenip çoluk çocuğa karışan Morris küçük bir kentte kimya öğretmenliği ve beysbol antrenörlüğü yapmaya başlar. Morris’in çalıştırdığı kaybetmeyi adet edinmiş, vasatın çok altında bir takımdır. Oysa Morris sakatlanınca yarım bırakmak zorunda kaldığı bir işi bu takım ile tamamlamayı hayal etmektedir.

17. 3 Aptal (2009)

Rancho Chhanched, Farhan Qureshi ve Raju Rastogi Hindistan'ın en önemli bir okulunda mühendislik okuyan ve okulun yurdunda aynı odada kalan üç öğrencidir. Raju ailesini fakirlikten kurtarma gibi bir ideale sahipken Farhan ailesinin isteği doğrultunda bu bölümü seçmiştir. Rancho ise makinelere duyduğu tutku nedeniyle mühendis olmayı istemektedir.

16. Cenazede Ölüm (2007)

Filmin kahramanları babalarını kaybetmiştir. Bu beklenmedik kayıp, tüm aile üyelerini biraraya getirir. İçlerinden biri tabuttaki cesedin canlı olduğunu iddia eder. Sonra aileyi büyük bir sırrı açıklamakla tehdit eden bir konuk ortaya çıkar.

15. Hırçın Sevgilim (2001)

Kyun-woo sıradan bir akşam üstü evine dönmektedir Metroda güzeller güzeli bir kızla karşı karşıya gelir. Ancak kız çok sarhoştur ve kendi dengesini dahi sağlayamamaktadır. Kyun-woo kızı tren raylarına düşmekten kurtarır ve kızın trene binmesine yardım eder. Trenin diğer sakinleri ikilinin samimi pozları nedeniyle ikiliyi sevgili zannederler. Bu yanlış anlaşılma, ikilinin hayatındaki birçok şeyi değiştirecektir.

14. Şimdi Ya da Asla (2008)

Bir hastalığın pençesinde iki ayrı hayatlardan gelen farklı insan. Her ikisi de hastane odasında kanser ile mücadelede. Önemli bir ortak noktaları var. Gerçeği farkındalar ancak hayatta daha yapmadıkları ve yapmayı istedikleri çok şey var. O halde bir liste çıkartmak gerek. Bu iki kafadar oturup hayat boyu yapmak isteyip de yapamadıklarının listesini çıkartarak yola koyulurlar.

13. Truman Show (1998)

Dünyanın en güzel adalarından birinde yaşayan halk imrenilecek derecede ütopik bir hayat sürmektedir. Bu adada yaşayan insanlar her güne mutlu uyanıp herhangi bir sorunla karşılaşmadan günü sonlandırıyorlardır. Başkarakterimiz Truman da bu şanslı insanlardan biridir. Güzel bir eşe ve mutlu bir hayata sahip olan Truman, bir gün öldüğünü zannettiği babasını bir gün caddede gördüğü ana kadar hayatı olduğu gibi yaşar. Babasını gördüğüne emindir ancak adam bir anda ortalıktan kaybolmuştur. İlerleyen günlerde çeşitli gizemli anlar yaşayan Truman bir şeylerin yolunda gitmediğini fark edecek, sahip olduğu hayatın gerçek olup olmadığını anlamaya çalışacaktır.

12. Can Dostum (1997)

Will Hunting genel IQ’nun çok çok üzerinde bir zeka seviyesine sahip, MIT’de temizlikçi olarak çalışan genç bir çocuktur. Temizlik yaptığı akşamlardan birinde, bir sınıfın tahtasında yazılı olan bir matematik sorusuna denk gelir. Çözülmesi neredeyse imkansız olan bu problemi rahatlıkla çözen Will, sessizce ortadan kaybolur. Kısa zaman içerisinde problemi yazan profesör tarafından keşfedilen Will bu başarısını diğer sorularda da sürdürecektir. Ancak bir kavga sebebiyle hapis cezasına çarptırılan gencin, bu beladan kurtulabilmek için profesöre ihtiyacı vardır.

11. Cennet Sineması (1988)

Cennet Sineması'nda Salvatore, yerel bir film göstericisi olan Alfred ile tanıştığı dönemde henüz genç bir oğlandır. Sinemayı tanıdıkça sevmeye; Alfredo’ya da orada kendisine bir iş bulması için yalvarmaktadır. En sonunda Alfredo, onu asistan film gösterici yapar. Salvatore yeni işiyle birlikte kurduğu hayal dünyasına ilk adımını atmış olur. Sinemaya olan aşkı ve Alfredo’ya karşı duyduğu sevgisi, günden güne büyüyecektir.

10. Umudunu Kaybetme (2006)

İyi bir baba olan Chris Gardner, işinde sorunlar yaşayan, maddi açıdan sarsıntıda olan ve aynı zamanda iyi bir eş olan bir adamdır. Ancak ne yazık ki eşi sıkıntılara daha fazla katlanamayacağına karar vererek onu terk eder. Christopher adındaki oğulları da babasının yanında kalır. Karısının terk edişi de yetmezmiş gibi bir de ev sahibi dışarı atar baba –oğulu. Sokaklarda kalıp, tuvaletlerde, düşkünler evinde çalışarak ayakta durmaya çalışır.

9. My Name Is Khan (2010)

Asperger hastalığı taşıyan Hindistan asıllı Müslüman bir adam, ABD başkanı ile konuşmak ve derdini anlatmak için ciddi bir yolculuğa koyulacaktır. Bunun için tüm ülkeyi baştan başa geçmeyi göze almıştır.

8. Fil Adam (1980)

1880’ler Londra’sında şehrin sokaklarından süzülen kasvet ve karamsarlık, arka sokaklarda olup bitenleri belli eder nitelikte. Doktor Treves, isli sokaklarda gezindiği esnada gezici bir sirke rastlıyor. Önündeki kalabalıktan anlaşıldığı üzere içeride normal olmayan bir gösteri var... Ve bu normal olmayan gösterinin kahramanı, doğuştan engelli olan John Merrick. Annesi Merrick’e hamileyken bir fil tarafından saldırıya uğradığı söylenir bu sirkte. Doktor Treves ise hızlı bir hamleyle tedavi altına almak ister bu fil görünümlü adamı ve istediği gibi de olur. Her haliyle ürkütücü olan fil adamın bu korkunç görünümünün altında, gönlünde yatanlar ise zamanla dökülmeye başlar.

7. Esaretin Bedeli (1994)

Esaretin Bedeli, Andy ve Red isimli iki mahkumun parmaklıklar ardında kurdukları dünyanın hikayesini anlatıyor. Andy Dufresne, genç ve başarılı bir bankerdir. Karısını ve karısının sevgilisini öldürmek suçundan yargılanır ve ömür boyu hapis cezası alır. Shawsank Hapishanesi'nde dayak, işkence, tecavüz, her türlü durum yaşanmaktadır fakat Andy gene de hayata bağlı ve iyimserdir. Bu tutumu etrafındakileri de etkiler. Andy umutlu bakış açısıyla çevresindeki tüm mahkumları, parmaklıklar arkasında bile özgür bir yaşam olabileceğine inandırır.

6. İlkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış ve İlkbahar (2003)

Mevsimler ve doğanın o kusursuz çağrısı, yarattığı teslimiyet arzusu belki de başka hiçbir şeyde benzeri olmayan… Yüzen bir ev ki doğaya dair ne varsa muhteşem olan onu çevrelerken o göl ortasında yüzmekte. Yaşlıca bir rahip ve kendisine refakat eden diğer genç-çocuk rahip adayı.Yaşlı rahip, ona her şeyi bilgelikle ama bir o kadar da doğal bir akış içinde öğretir. Bu şekilde geçip giden mevsimler ile büyüyen çocuğun geçirdiği evrim, son derece doğal bir ahenk içinde ilerlerken sıra artık büyümüş olan çocuğun öğrendiklerini gerçek hayata nasıl yansıtacağını görmeye gelir.

5. Özgürlük Yazarları (2007)

Genç bir öğretmen kendisini, öğrencilerine hoşgörü kavramını, bunu önce kendileri üzerinde uygulamayı ve eğitim sözcüğünü, okul hayatlarının ötesine taşımayı öğretmeye adamıştır. İdealist öğretmen Erin, çok başka dünyalardan gelen karakterlerle uğraşmak zorundadır. Aslında farklı ırklardan gelen bu öğrenciler için okul, sadece yaşları gereği orada bulunmak zorunda oldukları bir yerdir.

4. Forrester'ı Bulmak (2000)

16 yaşındaki Jamal, okulundaki testlerde aldığı yüksek notlar nedeniyle şehrin en ünlü okullarından Mailor-Collow'dan bir burs kazanır. Kenar mahalleden gelmesi sebebiyle zengin çocuklarının arasında önceleri zorluk çekse de, spordaki başarısı ve yazdığı yazılar ile kendini sevdirmeyi başarır. Birgün Jamal iddia sonucu kendi halinde bir yazar olan William Forrester'ın evine birşey çalmak amacıyla girer. Ancak evden kaçarken sırt çantasını düşürür. Çantasını geri aldığında ise yazarın defterlerine bazı notlar bıraktığını görür. Bundan etkilenen Jamal ve Forrester arasında sıradışı bir arkadaşlık başlar. Yıllar önce çok ünlü bir roman yazan fakat sonra yazmayı bırakan Forrester, genç çocuktaki yeteneğin farkına varmıştır.

3. Kalbini Dinle (2007)

Film bir müzik mucizesini anlatıyor. Lyla Novacek ünlü ve güzel bir viyolonselist, Louis ise gitar çalıp bir klupte vokal yapan biridir. Bu iki insan birbirlerini tanıdıklarında müziğin de ritmine uyarak aşık olurlar birbirlerine. Ancak çok farklı hayatları vardır ve ayrılmak zorunda kalırlar.

2. Can Dostum (2011)

Can Dostum, felçi bir adam ve ona bakıcılık yapan gencin hikayesini anlatıyor. Zengin bir iş adamı ve aristokrat olan Philippe, yamaç paraşütü yaparken geçirdiği kaza sonrası felç olur ve boynundan aşağısı kullanamaz hale gelir. Driss ise hapishaneden henüz yeni çıkmış bir işsizdir. Philippe 7 gün 24 saat boyunca bakımını üstlenmesi için Driss'i evine yatılı yardımcı olarak alınca ikisinin de dünyası değişecektir. Normal şartlar altında hiçbir zaman yan yana gelmeyecek bu ikili iyisiyle kötüsüyle hayatın tadını beraber çıkarmaya başlarlar.

1. Her Çocuk Özeldir (2007)

Film, problemli bir çocuk ve onun hayatını değiştiren bir öğretmenin hikayesini anlatıyor. 8 yaşındaki Ishaan Awasthi, hiç kimse tarafından taktir edilmeyen bir çocuktur. Okulda dersleri kötüdür, üstelik arkadaşları ile de sık sık kavga eder. Arkadaşları, öğretmenleri ve ailesi tarafından dışlanan Ishaan, ailesi tarafından disipline sokulması için yatılı okula gönderilir. Burada da durum pek farklı değildir. Ta ki resim öğretmeni Ram Shankar ile yanışana kadar.

