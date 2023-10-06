Taylor Swift'in turne filmi ön bilet satışlarında rekor kırdı

Grammy ödüllü şarkıcı Taylor Swift'in turne filmi "Taylor Swift: The Eras Tour" 13 Ekim'de gösterime giriyor. Film, ön bilet satışlarında 100 milyon doları aşmayı başardı.

Taylor Swift hayranları bu kez sinema salonlarında bir araya gelecek. Ünlü şarkıcının dünya turnesinde bir fenomene dönüştüğü başarısını anlatan "Taylor Swift: The Eras Tour" adlı konser filmi 13 Ekim'de seyirciyle buluşacak.

Şarkıcının filmi daha vizyona girmeden rekor kırdı.

Filmin dağıtımcı şirketi AMC, ön bilet satışlarının 100 milyon doları aştığını duyurdu. Talebin çok yoğun olduğu belirtildi.

Film, 100 ülkede 8500 sinema salonunda gösterilecek.



Swift, sosyal medya paylaşımında, "Dünya çapında yaptığımız tek şey turne değil. The Eras Tour konser filminin 13 Ekim'de dünya çapında gösterime gireceğini duyurmak beni heyecanlandırıyor" demişti.