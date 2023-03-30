Yukarı Bak'ın devam filmi geliyor: Vizyon tarihi belli oldu

2009 yapımı Pixar filmi "Yukarı Bak" (Up), Oscar Ödül Töreni’nde de "En İyi Animasyon Filmi” ödülüne layık görülmüştü.



Filmde Carl’ın büyük aşkı Ellie’yi kaybettikten sonra yeni bir maceraya atılması konu ediliyordu.



Geçtiğimiz aylarda da Yukarı Bak'ın devamı niteliğinde yeni bir kısa filmin geleceği duyurulmuştu.



CARL İLK RANDEVUSUNA HAZIRLANIYOR

Pixar, "Carl’s Date" adlı devam filminin tarihini açıkladı.



Bob Peterson tarafından yazılıp yönetilen film, 16 Haziran'da vizyona girecek.



Yeni animasyonda Carl, Ellie’den sonra ilk randevusuna hazırlanmak için köpeği Dug’a başvurması anlatılacak.

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30/03/2023 08:51