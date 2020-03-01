Geçmişte sınır kapılarına dudak büküp, mesafeli duranlar, bugün kıymetini çok iyi anlıyor

Anastasiadis hükümetinin 4 sınır kapısını kapatması, aslında bir anlamda sınır kapılarının, iki toplum açısından ama özellikle de Kıbrıslı Türkler açısından ne kadar önemli olduğu gerçeğini de ortaya koymuş, birçok kişiye hatırlatmış oldu.

Geçmişte yeni kapılar açılmasına dudak bükenler, mesafeli duranlar, hatta yoğun olarak Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’tan alışveriş yaptığı dönemde kapıların kapatılmasını ya da alışverişi engellemeyi aklından geçirenler bugün Anastasiadis’e öfke kusuyor…

Geçmişte Derinya ve Aplıç kapıları için ısrar eden, eylemler yapanları neredeyse deli yerine koyanlar, bugün en sert tepkileri ortaya koyuyorlar…

Yok, yanlış anlamayın, “tepki koymasınlar” demiyorum. Bir bakıma, geçmişte değerini anlamadıkları ya da ilk zamanlar Kıbrıslı Türkler güneyden yoğun alışveriş yapıyor diye düşman gibi baktıkları sınır kapılarının ne kadar önemli olduğunu anlamış olduklarına seviniyorum aslında…

Derinya sınır kapısı açılmasa, Mağusa esnafı çoktan batmış, kepenkleri indirmişti bile… Lefkoşa surlar içi Arasta esnafı da öyle… Aslında sınır kapıları Kuzey Kıbrıs genelindeki birçok esnafın, market, mağaza sahiplerinin nefes borusu haline geldi…

Geçmişte Kıbrıslı Türkler, yoğun olarak Güney Kıbrıs’tan alışveriş yapıyor diye sinirden kuduranlar, bir gün rüzgarın ters dönebileceğini, kendilerinin avantajlı hale gelebileceğini hiç düşünmedi.

Sınır kapılarına yalnızca “ticari” olarak bakmamak gerekir… Yurdumuzun diğer yanını gezme, geçmişte yaşadığımız kenti ya da köyü, doğduğumuz evi görme, yurdumuzun anılarımızı barındırdığı tarafını ziyaret etme şansı tanıyor bize sınır kapıları…

Güney Kıbrıs’ta doğmamış, hiç göçmen olmamışsak bile sınırın öte yanı da yurdumuzdur. Ortasından bölündü diye başka bir ülke olmuş değildir. O tarafı da ülkemizdir ve sınır kapıları bizi oralara ulaştırıyor.

Biliyorum, şu anda diyeceğime çok kişi pek değer vermiyor ama diyeceğim o ki; kapılar iki toplum arasındaki ilişkilerin artmasına, iki halkın birbirini daha iyi tanımasına, önyargılarını gidermesine de katkı sağlar. Kıs kıs gülüp, “Kapıların açıldığı 2003’ten beri aynı şeyler söyleniyor” diyebilirsiniz ama kapılar bu katkıyı yaptı, daha da yapacağına inanıyorum…

Elbette ki sınır kapıları Kıbrıs’ta bir çözümün yerini tutamaz ama gözlerinizi kapatın ve kapıların kapalı olduğu 2003 öncesine gidin. Bugünler o günlerden çok daha iyi değil mi? Çözümsüzlük ortamında sınır kapılarının açık olması kötü mü oldu? Kötü olsaydı, Anastasiadis’in korona virüsü mazeret göstererek 4 kapıyı kapatmasına bu kadar tepki gösterilmezdi.

Şimdi de gelelim; “Sınır kapılarından Kıbrıslı Rumların kuzeye geçip, alışveriş yapmasına bile tahammül edemeyen anlayışla nasıl çözüm yapacağız?” diyenlere. Bu tepkileri de bekliyordum ama Rum yönetiminin Kıbrıslı Türkleri hayal kırıklığına uğrattığı meselelere bakacak olursak, birkaç gün önce yapılanlar ne ilktir ne de son olacaktır.

Çözüm istencimizi ve ısrarımızı hiçbir şekilde bırakmayacağız, mücadeleye devam edeceğiz, hakkımızı almak için zorlayacağız. Kıbrıs adası da Kıbrıs Cumhuriyeti de yalnızca Kıbrıslı Rumların değildir, bizim de hakkımız vardır. Hakkımızı almak için de mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz.

Esas ben soruyorum; “Yeter artık başka bir şey yapalım” diyenler, ne yapmayı düşünüyor? Nasıl bir şeydir o başka bir şey? “B” planına geçilmesini isteyenlerin “B” planı nedir? O akıllarından geçenleri kime kabul ettirecekler? O düşündükleri ile dünyayla nasıl entegre olacağız, BM’yi ve uluslararası toplumu nasıl ikna edeceğiz? Ha, eğer mevcut durumu çözüm olarak görenler varsa ve “sürer durum tamamadır” diyorlarsa, ben de diyorum ki “sürer durum tamama değil, sürdürülebilir değil…” Öyle olmadığı da apaçık ortada, kendimizi kandırmayalım…

01/03/2020 20:47