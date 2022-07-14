'Demir Kadın: Neslican'ın vizyon tarihi belli oldu

Yaşam öyküsüyle birçok kişiye ilham kaynağı olan Neslican Tay'ın hayat hikayesine odaklanan 'Demir Kadın: Neslican' filmi 27 Ocak'ta vizyona girecek.

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14/07/2022

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'Demir Kadın: Neslican'ın vizyon tarihi belli oldu

Senaryosunu Nalan Merter Savaş'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Bakar'ın üstlendiği 'Demir Kadın: Neslican' 27 Ocak 2023'te seyirci karşısına çıkacak.

Filmin oyuncu kadrosunda Deniz Uğur, Mesut Akusta, Naz Çağla Irmak, Zeynep Elçin, Ahmet Haktan Zavlak, İlker Aksum, Özge Sezince Varley, Şeyma Peçe, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı, Yurdaer Okur, Meral Çetinkaya, Sedef Şahin ve Nisa Sofiya Aksongur yer alıyor.

İlk olarak 7 Ocak 2022 olarak açıklanan filmin vizyon tarihi set takvimi ve corona virüs nedeniyle ertelenmişti.

14/07/2022 11:29
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TAGS: Neslican Tay, ’Demir Kadın
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