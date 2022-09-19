Marilyn Monroe olmak için aylarca çalıştım

Hollywood ikonu Marilyn Monroe’nun hayatı “Blonde” filmiyle ekrana taşındı. Joyce Carol Oates’in aynı adlı romanından uyarlanan filmin senaryosunu ve yönetmenliğini Andrew Dominik üstlendi. “Knock Knock”, “The Gray Man” ve “James Bond” gibi yapımlarla ün kazanan Ana de Armas’ın Marilyn Monroe’yu canlandırdığı filmde Adrien Brody ve Julianne Nicholson gibi ünlü isimler de rol aldı. Barbaros Tapan, Venedik Film Festivali’nde film ekibiyle bir araya geldi.

◊ Uzun süredir bu filmi hayata geçirmek için çalışmalar yaptığınızı biliyorum. Marilyn Monroe’nun hikâyesini neden bu kadar derinden hissettiniz?

- Andrew Dominik: Bazı projelerle aranızdaki bağ çok güçlüdür. “Blonde” da böyleydi. Gitmeme, pes etmeme asla izin vermedi. Bu yüzden yıllarca ona tutundum çünkü bu filmi hayata geçirmeseydim “Blonde” için fikirlerim olmaya devam edecekti.



◊ Birçok Hollywood yıldızı varken neden Marilyn Monroe rolü için Kübalı Ana de Armas’ı tercih ettiniz?

- Andrew Dominik: Onu ilk kez “Knock Knock” adlı filmde gördüm. Görür görmez de Marilyn Monroe’un o olduğunu anladım. İlk görüşte aşk gibiydi. Ana de Armas bir araya gelmemiz iki yılımızı aldı. İlk kez karşı karşıya geldiğimizde doğru kişi olduğunu anladım.

◊ Anna, rolü nasıl aldığınızı bir de sizden dinleyelim...

- Anna de Armas: Andrew ile ilk tanıştığımda bana seçmelere hazırlanmak için ne kadar zamana ihtiyacım olduğunu sordu. Ondan bir hafta istedim. Bu bir hafta boyunca aksan ve ses için hazırlanmadım. Sadece biraz makyaj yaptım ve korkunç bir sarı peruk taktım.



◊ Marilyn ruhuna bürünmek için doğru bir adım diyebiliriz...

- Anna de Armas: Gerçekten sırf bunu anlamak içindi... Saçlarım çok koyuydu ve ona olabildiğince yakın olmak istedim. Sadece Andrew’u değil, seçmeleri izleyecek diğer insanları da etkilemek istiyordum. İlk seçme iyi gitti. Fakat tek seçme bu değildi. Birçok deneme çekimi oldu. Ardından seslendirme koçuyla çalıştık. Herkes ikna olana kadar her şeyi daha iyi hale getirdik.



◊ Rolü aldıktan sonra filme hazırlarken nelerden ilham aldınız?

- Ana De Armas: Uzun bir hazırlık süreci geçirdim. Onun bazı filmlerine aşinaydım ama gerçek anlamda Marilyn’in pek farkında değildim. Andrew ile aylarca çalıştık.

Ana de Armas’a filmde Evan Williams ve Xavier Samuel de eşlik etti.



MARILYN MONROE’YA HER ZAMAN BİR ZAAFIM OLMUŞTUR



◊ Marilyn Monroe ikonik bir kadın. Onun hakkında ne düşünüyorsunuz?

- Adrien Brody: Marilyn Monroe’ya karşı her zaman bir zaafım olmuştur. O en kalıcı figürlerden biri. Filmde hem erkekler hem de kadınlar tarafından bu kadar sevilmesine rağmen kendi içindeki mücadele ve hayatındaki çözülmemiş travmalar anlatılıyor.



◊ Filmde Marilyn Monroe’un hayatındaki travmatik olayları da görecek miyiz?

- Andrew Dominik: Evet... O terk edildi. Delirdi. Ve tüm bunları inanılmaz derecede şiddetli yaşadı.



◊ En dikkat çekici detaylarından biri de üç kez düşük yapan Marilyn Monroe’un filmde bebeğinin doğması...

- Andrew Dominik: Filmde bebek var, çünkü bebek onun için gerçek. İstenmeyen bir çocukluk geçirmiş biri için hamile kalmak kendisiyle yüzleşmek demek.

KALBİNİN KIRILMASINA HAZIR OL!

◊ Filmi yaparken karşılaştığınız en büyük zorluk neydi?

- Andrew Dominik: Para...

- Ana de Armas: Andrew bana başlangıçta, “Kalbinin kırılmasına hazır olmalısın çünkü her şey olabilir. Bunu yıllardır yaşıyorum ve sen asla bilemezsin” dedi. Ve öyle de oldu. Çekime başlamadan önce birkaç kez kalbimiz kırıldı. Ama benim için, sadece bu karakteri üstlenmek, öğrenmek en önemlisiydi. Yapacak çok işim olduğunu hemen anladım, ki bu benim için heyecan verici olan kısımdı. Bu bir meydan okumaydı...

- Adrien Brody: Zorlu bir roldü. Joyce Carol Oates’in çok satan güzel bir romanını onurlandırmalıydım. Monroe ile gerçekten evli ve yakın bir ilişkisi olan bir adamın kurgusal bir yorumu olan, canlandırdığım karakteri onurlandırmalıydım... Bu zorlu bir yolculuktu ama bu deneyimi sevdim, bunu Andrew ile bulmayı sevdim.

- Julianne Nicholson: Bu filmi yapmak da benim için çok özel bir deneyimdi ve zorlu rollerin heyecan verici olduğuna da katılıyorum. Bu işi gerçekten bu yüzden yapıyoruz. Bana mutluluk getiren şey bu. Bu kadının içinde yaşamak, hayatındaki o öfkeyi, kederi ve travmayı bir nevi hissetmek rahatsız ediciydi.

TERK EDİLMİŞ BEKAR BİR ANNE

◊ Filmde Marilyn Monroe’nun annesi Gladys’e hayat verdiniz. Karaktere nasıl hazırlandınız?

- Julianne Nicholson: Andrew ile konuşurken, onun hakkında pek bilgi olmadığını biliyordum. Sadece terk edilmiş, ruh sağlığı yerinde olmayan bekar bir anne olduğu gerçeği vardı. İnsanlar onu umursamadığı için hastalığına teşhis konulmadı. Role hazırlanırken yaptığım tek şey; senaryoyu ve kitabı okumaktı. Bir de Andrew’un hayal gücüyle konuşmaktı...

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19/09/2022 09:40