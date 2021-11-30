Örümcek Adam filmi gişe rekorları kıracağının sinyalini şimdiden verdi

Jon Watts’ın yönettiği ve 17 Aralık’ta ABD’de vizyona girecek olan Spider-Man: No Way Home için geri sayım başladı. Tom Holland, Zendaya; ve Benedict Cumberbatch başrolde yer aldığı filmin biletleri için ise şimdiden kıyasıya bir mücadele başladı.

Eğlence dünyasından haberler paylaşan web sitesi JustJared.com’un haberine göre, hayranlar filmle ilgili özel sanat eserlerinin NFT teklifi için yoğun ilgi gösterince AMC çöktü.

Açılış günü öncesindeki bilet alımları veya rezervasyonları ile Sony Pictures ve AMC, AMC tiyatrolarının belirli üyelerine özel bir Spider-Man NFT sunmayı kabul etti. JustJared.com’a göre, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki AMC tiyatrolarında 16 Aralık’taki gösterim saatleri için biletlerini rezerve eden ilk 86.000 kişiye NFT’ler verilecek.

Sanat eserleri hakkında pek bir şey bilinmemekle birlikte, AMC bir basın açıklamasında koleksiyonun ödüllü animasyon stüdyosu Cub Studios’un 100 benzersiz tasarımını içereceğini açıkladı.

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30/11/2021 12:23