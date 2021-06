Haber Kıbrıs sizin sesiniz olmaya devam edecek

Hızlı, doğru ve ilkeli habercilik anlayışı ile ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri tam 11 yıldır Haber Kıbrıs sizlere ulaştırıyor.

Her geçen gün güçlenen kadrosu ile Kıbrıs Türk halkının sesi olmaya devam ediyor.

Devam da edecek.

Haber Kıbrıs’ta çok iyi bir ekip var.

Haberle yatıp, haberle kalkan.

İşi habercilik olan bir ekip var.

Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi ve mesleğin duayenlerinden Genel Koordinatör Ali Baturay’ın yönlendirmeleriyle Haber Kıbrıs Haber Merkezi çok başarılı işlere imza atıyor.

Sosyal medya ölçümlerinde olsun, Google Analytics raporlarında olsun Haber Kıbrıs lider konumunda.

Yola çıkarken ‘Sizin bir farkınız olsun, Haber Kıbrıs’la haberiniz olsun’ demiştik.

Geride kalan 11 yılda yola çıkarken ortaya koyduğumuz bu sloganımızın gereğini en iyi şekilde yaptık.

Halka en hızlı şekilde doğru haberi ulaştırdık.

Haber sitemizden olsun, Web TV üzerinden olsun ya da diğer sosyal iletişim mecraları üzerinden en hızlı ve doğru haberi verme iddiasında olduk.

Olmaya da devam edeceğiz.

İşimizi en iyi ve doğru şekilde yapmayı sürdüreceğiz.

Basın meslek ilkelerin kendimize rehber edindik. Demokrasi ve insan hakları vazgeçilmezimizdir.

Bizim için özne hep Kıbrıs Türk halkı olmuştur.

Onun varlığının devamından, hak ve çıkarlarının korunmasından yana bir yayın çizgimiz var…

Haber Kıbrıs, Kıbrıs Türkünün daha güzel, güvenli bir geleceğe ulaşma isteğinden yana taraftır.

Kıbrıs Türk halkının varlığını güvenli, sağlıklı koşullarda ve huzurlu bir ortamda sürdürmesinden, uluslararası alanda hak ettiği yeri almasından yana.

Kendisini doğru yönetmesinden, sosyal adaletin sağlanmasından ve hukukun üstünlüğünün korunmasından yana taraf…

Kısacası Haber Kıbrıs, Kıbrıs Türk halkının hassasiyetlerini esas alarak yayınlarını sürdürmeye devam edecek.

Bunu da Haber Portalı ile, Facebook üzerindeki sayfası, Facebook’taki Web TV’si, YouTube kanalı, Kuzey Kıbrıs Turkcell ile işbirliği içinde oluşturulan BIP kanalı, Instagram, Telegram ve Twitter üzerindeki etkin paylaşımları ile yapacak.

Haber Kıbrıs her geçen gün değişen ve gelişen dünya koşullarına göre kendisini yenilerken, halkın verdiği destek ve güvene layık olma sorumluluğu ile hızlı ama doğru haber ilkesinden de kesinlikle vazgeçmeyecek.

Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi’nin mesleğe daha yeni başlamışcasına taşıdığı coşku ve enerjisi ile, Yayın Koordinatörü Ali Baturay’ın bilge kişiliği ve deneyimleri ile, Bertuğ Topal’ın her sorunu çözme konusunda ortaya koyduğu azmi ile, İrfan Gündüzler’in siteyi yenileme ve geliştirme konusundaki bitmek bilmez çalışmaları ile, Yağmur Düşer’in Haber Portalını doğru haberle hep güncel ve farklı tutma gayretleri ile, Bahadır Ayna’nın her kaynağa bir şekilde ulaşabilme becerisi ile, Arzu Aktaş Gündüzler, Meltem Hasipoğlu, Ziya Nasıfoğlu ve Mustafa Seymen’in hep daha iyisini yapma gayretleri ile Gülten Özyakup Sezgin’in Kıbrıs kültürünü ekrana taşıyan programlarıyla Kıbrıs’ın yeni nesil dijital medya platformu olarak her yeni günde daha iyisini, yapmaya söz vererek yola devam edeceğiz.

Tüm halkımıza bize gösterdiği güven ve ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

18/06/2021 16:48