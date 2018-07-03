Yeter artık ülkenin geleceğinden çalmayın

Ülkenin vizyon sahibi siyasi iradeye ihtiyacı var.

Temel sorunları çözecek.

Ülkeyi gelecek yıllara taşıyacak.

Ekonomiyi dönüştürecek.

Fotoğrafın tümünü görecek.

Ağaçlarla uğraşmayacak ama ormanı bir bütün olarak görüp geliştirecek.

Ama yok.

Küçük hesaplarla toplumun geleceğinden çalmaya devam ediliyor.

Küçük siyasi kavgalar nedeniyle büyük fotoğraf her geçen gün biraz daha karartılıyor.

Ülkenin geleceğinden çalınıyor.

Kararsızlık, günü kurtarma ya da idare etme anlayışı ülkeye fazlası ile zarar veriyor.

Küçük zümrelerin kısa vadeli çıkarları korunacak diye ülkenin önü kapatılıyor.

Halkın genelinin kazanmasının önü kesiliyor.

Fırsatlar heba ediliyor.

İş yaparmış gibi yapılarak zaman kaybına neden olunuyor.

Yapılması gerekenler belli.

Bunlar bir an önce yapılmalı.

Örneğin, kamu reformu…

Ülkenin fiber optik altyapısının tamamlanması.

Üretimin en temel girdilerinden biri olan elektriğin ucuzlatılması…

Ercan Havaalanının devam etmekte olan inşaatının önündeki engellerin kaldırılması ve bir an önce yeni havaalanının devreye girmesinin sağlanması…

Eğitimde, sağlıkta yeniden yapılanma…

Yeni hastaneler…

Daha güvenli yollar.

Temiz bir çevre…

Ve dahaları…

Ülkenin pansuman yapan bir icraat anlayışına değil, radikal adımlar atan, sorun çözen bir anlayışa ihtiyacı var.

Ekonomide dönüşümü sağlayacak.

Ülkeyi dünyalı yapacak, popülizm peşinde koşmayacak.

Mevcut yaklaşım ve anlayışlarla yola devam etmekte ısrar, göreceksiniz bir süre sonra ülkeyi tamamen bitirecektir.

Bugün için kazanım gibi görünen birçok şeyin aslında ülkeyi batağa sürüklediği görülecektir.

Umalım, ülkeyi yönetenler bu gerçeği artık görsün ve yeni bir anlayışla sorunların üzerine gitmeye başlasın.

Bugüne kadar siyasette olanların yaptıklarından farklı bir anlayış ve irade ile hareket etsin.

Bir sonraki seçimleri riske atarak, bir sonraki nesillere yaşanabilecek bir ülke bıraksın.

Başbakan Tufan Erhürman ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’dan beklenen budur.

Onlardan beklenen günü kurtaracak işler yapmaları değil, ülkeyi yarınlara taşıyacak, uluslararası hukukun parçası olmaya hazır hale getirecek dönüşümü sağlamalardır.

Bunun için gerekirse kulaklarını tıkayarak hareket etmeleridir.

Daha fazla zaman kaybına kimsenin tahammülü kalmadı...