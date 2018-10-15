Anastasiades neyin peşinde?

Kıbrıs konusunda son dönemlerde değişik fikirler havada uçuşmaya başladı.

Bunlardan kuşkusuz en dikkati çekenlerden biri Rum Lider Nikos Anastasiades’in ortaya attığı gevşek federasyon fikri.

Aslında Rum Lider Nikos Anastasiades’in niyeti gevşek bir federasyon ya da Kıbrıs meselesine Kıbrıslı Türklerle yetki paylaşımına giderek bulunacak bir çözüm değil.

Anastasiades siyasi eşitlik temelinde Kıbrıslı Türklerle bir yetki paylaşımına gidilmesi gerektiğini kendi halkına anlatamayacağını zaten gizlemiyor.

Anastasides’in gevşek federasyon yaklaşımını öne çıkarmaktaki hedefi ortalığı karıştırmak, zaman kazanmak ve en önemlisi de Crans Montana’daki Kıbrıs zirvesinin başarısızlıkla sonuçlanmasının sorumluluğundan kendini kurtarmak.

Kıbrıs konusunda oyunun kurallarını yeniden belirlemek.

Kıbrıs Türklerinin kazanımlarını ortadan kaldırmak, Türkiye ile Kıbrıs Türkleri arasındaki bağları koparmak.

Başka da bir niyeti yok.

Gelinen aşamada Kıbrıs meselesinde önemli olan doğru tanımlanacak, sonuç odaklı ve bir takvime bağlı olacak bir müzakere sürecinin başlaması konusunda mutabakata varmak.

Önceden neyin görüşülüp, nereye varılacağı belirlenmiş olan.

Bu nedenle Kıbrıs meselesinde neyin söylendiğinden çok, söylenen ile neyin murat edildiği önemli.

Kıbrıs meselesinde daha önceki müzakere süreçlerinde çok şeyler konuşuldu ve genelde konuşulanlar da hep farklı şekillerde yorumlandı.

Bunun son örneği Guterres Belgesi tartışmaları sırasında görüldü.

Belge ilgili taraflarca farklı yorumlandı.

Müzakereler yeniden tarafların ancak neyi nasıl ve hangi zaman içinde konuşacakları konusunda anlaşmaları ile başlar.

Her şeyin önceden net bir şekilde tanımlanması ile.

Muğlaklıkların ortadan kaldırılması ile…

Yoksa Anastasiades’in ‘gevşek federasyon’ demesi çok bir şey ifade etmez.

Bu aşamada kimse Anastasiades’in oyununa gelme niyetinde değildir.