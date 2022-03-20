Rahat uyu babam

Babalar ve oğulları arasında farklı bir ilişki vardır.

Babalar hep oğulları için rol modeldir.

Bir dağ gibi hep çocuklarının arkasında durur babalar.

Hiç yıkılmayacak gibi.

Onlara hep destektir.

İnsan babasını kaybedince büyürmüş.

Bugün benim için de işte o gün.

Hiç gelmesini istemediğim gün.

Babam bu sabahın ilk saatlerinde bize veda etti.

Gitti.

Işıklar içinde uyusun, mekanı cennet olsun.

Dürüstlüğü, memleket ve insan sevgisini ondan öğrendim.

Harama el sürmemeyi.

Düzgün bir insan olmayı.

Dürüstlükten şaşmamayı.

Mücadele etmeyi, kimseye biat etmemeyi…

Doğru bildiğim yoldan şaşmadan yürümeyi.

Korkmadan doğruları söylemeyi.

O benim ilkokulda öğretmenimdi.

Sonra arkadaşım oldu.

Hayat yolculuğunda yol göstericim.

Onu kaybettik.

Onun kuşağındaki herkes gibi bedeni çok yoruldu.

Gündüz okulda gece mevzide geçti gençlik yılları.

Evlatlarının doğduğunu yollar kapalı olduğu için birkaç ay sonra öğrendi.

Savaş gördü, mücadeleci bir kişiliği vardı.

Hak etmediği hiçbir talebi olmadan yaşadı hayatını.

Haksızlıklara karşı çıkarak. Dürüstlükten taviz vermeyerek.

82 yıllık yaşam yolculuğu bu sabah noktalandı.

İçim yanıyor ama öğrettikleri bana ve tüm ailemize rehberlik etmeye devam edecek.

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20/03/2022 09:11