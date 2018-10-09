Gevşek federasyona doğru mu?

Crans Montana sonrasında son dönemlerde Rum Lider Nikos Anastasiades Kıbrıs konusunda müzakereleri yeniden başlatma telaşına kapıldı.

Çözüm odaklı olmayacak, ama masada zaman geçirilecek bir görüşme süreci başlatmanın peşinde koşup durdu, hala da fırsat buldukça şansını deniyor.

Bunu yapmaktaki tek amacı, müzakere edermiş gibi bir masa etrafında görünmek.

Bunun için de her yolu deniyor.

Ama kimsenin Anastasiades’in kafasındaki müzakere modeline onay verme niyeti yok.

Kıbrıs konusunda ‘müzakere edermiş’ gibi müzakere etme dönemi, Crans Montana’da Kıbrıs Konferansı’nın başarısızlıkla sonuçlanması sonrasında kapandı.

Yeni bir dönemin başlaması için yeni koşullar ve vizyon oluşması dönemine girildi.

Bir şeyler değişmeden müzakerelerin eskiden olduğu şekliyle başlamasının mümkün olmadığı bir döneme.

Gelinen aşamada müzakerelerde yeni bir sayfanın açılabilmesi bazı koşulların önceden kabul edilmesine bağlı bir hal aldı.

Bunlar şöyle sıralanabilir:

Müzakerelerde bundan önce denenmiş yöntemler yeniden denenmeyecek. Yeni modalite ve çözüm odaklı bir anlayış ve vizyonla müzakere edileceği konusunda önceden mutabakat sağlanacak.

Müzakere sürecinin üzerinde uzlaşılmış bir takvim olacak. Yani ucu açık müzakere olmayacak:

Başarısızlık durumunda ne olacağı konusunda taraflar önceden mutabakata varacak.

Aslında bundan amaç bugüne kadar yapılmış olup, başarısızlıkla sonuçlanan müzakerelerin tekrar edilmeyeceği koşulları yaratmak.

Çünkü herkes, ayni yolu yürüyenlerin farklı bir yere varamayacaklarının farkında.

Bundan önceki müzakerelere benzer bir yöntem ve anlayışla yapılacak müzakerelerin yine başarısızlıkla sonuçlanacağı ve bundan öncekilerin kopyası olacağı görüşünde.

Kısacası kimse sonuç alınmayacak yeni bir müzakere sürecine onay verme niyetinde değil.

Bu arada Kıbrıs konusunda bundan sonra neyin olabileceği konusunda herkes fikir eksersizi yapmaya devam ediyor.

Kıbrıs’ta sorunun nasıl çözülebileceği konusunda arayış devam ederken öne çıkan fikir ise merkezi zayıf, kanatları güçlü bir federasyon modeli.

Anastasiades de tüm bunların farkında. O da kendi içinde değerlendirmeler yapıyor. Gitmek istediği yolun kapalı olduğunu anlayınca da farklı çıkış yollarına yöneliyor.

Önümüzdeki dönemde gevşek federal çözüm daha çok konuşulacak gibi duruyor.

Anastasiades köşeye sıkıştıkça neyin olabileceğine dönük yapılan arayışlarda öne çıkan formüllere göz kırpıyor.

Bu arada Başbakan Tufan Erhürman’ın Cumhurbaşkanlığındaki görüşme sonrasında merkezi zayıf, kanatları güçlü bir federasyon modelinin gündeme geldiğini söylemesi yeni bir sürecin başlayabileceğinin işareti.

Erhürman bu modeli konuşmanın, çalışmanın mümkün olduğunun altını çizdi.

Siyasi eşitlik talebinin, Rumları yeni modele ittiğini vurguladı.

Başbakan Erhürman’ın bu değerlendirmeleri çok ama çok önemli...

Yaşanması olası gelişmelere ilişkin ipucu veriyor.

Müzakerelere ilişkin durum kısaca böyle…