Kıbrıs konusunda ezberler bozuldu

Kıbrıs konusunda önümüzdeki aylarda New York’ta beş artı bir formatında gayrı resmi bir görüşmede tarafların bir araya gelmesi bekleniyor.

Bu görüşmede taraflar Kıbrıs konusunu ileriye taşımak için ortak bir zemin var mı yok mu, buna bakacaklar.

Kıbrıs’ın geleceğine ilişkin görüşlerini paylaşacaklar.

Crans Montana’da 2017’de başarısızlıkla sonuçlanan Kıbrıs Konferansı ile birlikte İki bölgeli, iki toplumlu federal bir çözüm arayışı ortadan kalktı.

Federal bir çözüm modeli için yapılan müzakerelerde son şans orada kaybedildi.

Crans Montana sonrasında Kıbrıs konusunda yeni bir döneme girildi.

Yeni dönemde ortaklık arayışı diye bir şey yok.

Artık adadaki iki devlet arasında işbirliği modeli üzerinde durulacak olan yeni bir sayfa açıldı.

Gündemde ne federal ne de konfederal bir çözüm arayışı var.

Bu duruma siyasette etkin konumda olan bazı siyasi partilerin adapte olmakta zorlandıkları ise kesin.

Cumhuriyetçi Türk Partisi ‘Federal çözüm’ söyleminden uzaklaşmayı varlık nedenine bir tehdit olarak görüyor.

Bunun için de ezberini bozmaktan çok ama çok korkuyor.

Benzer bir durum sağda siyaset yapan bazı siyasetçiler için de geçerli.

Onlar da federal çözüme karşı yıllarca konfederal bir çözümü savundular.

Onlar arasında da yeni duruma adapte olmakta zorlananlar var.

Kuzey Kıbrıs’ta geride kalan Cumhurbaşkanlığı seçimi ile birlikte durum artık tamamen değişti.

İki devlet temelinde işbirliği modeli öne çıktı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in daveti ile gerçekleşmesi beklenen gayri resmi beş artı bir formatındaki toplantı da bu yeni koşullarda gerçekleşecek.

Bu toplantı öncesinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Özel Danışmanı Jane Holl Lute ilgili taraflarla görüşmeler yapıyor.

Lute gayri resmi beş artı bir formatındaki görüşme için yaptığı hazırlık çalışmaları kapsamında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve ekibi ile de görüştü.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve ekibi bu görüşmede Jane Holl Lute’a Türk tarafının pozisyonunu net bir şekilde anlattı.

BM bu durumu not etti.

O da bunu dikkatle dinleyip notlar aldı.

BM bu aşamada Kıbrıs meselesi ile ilgili ortaya konulan yaklaşımlara karşı bir tavır içinde değil.

Misyonu gereği olmaz da.

Zaten Crans Montana’daki Kıbrıs Konferansı sonrasında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, taraflara Kıbrıs konusunda artık yeni fikirlere ihtiyaç olduğunu söylemişti ve bu yönde çalışma yapmalarını istemişti.

Gelinen noktada BM de Kıbrıs meselesinde ortak bir zemin olmadığı görüşünde.

Bu arada BM yaptığı açıklamalarda her ne kadar eski BM kararlara atıfta bulunmaya devam ediyor olsa da, ortak bir zemin bulunması gerektiğini de ekliyor.

Yani Türk tarafının ortaya koyduğu yeni pozisyonun şu anda bir karşılığı var.

Kıbrıs konusundaki son durum böyle.

Kıbrıs konusunda yaşanan tüm bu gelişmeler elbette ki bizdeki iç politikayı ve dengeleri de etkiliyor.

Yıllarca belli bir ezber üzerine şekillen iç politika ve dengeler iki bölgeli, iki toplumlu federal çözüm zeminin ortadan kalkması sonrasında ciddi bir şekilde sarsıldı.

Bu sarsıntı ile birlikte siyasi parti yapıları ve yaklaşımları da zemin kaybetti.

Siyasette ortaya çıkmış olan kaotik durumun önemli bir nedeni de bu.

Ezberlerle birlikte dengeler de bozuldu!

Siyaset kendini değişen ve gelişen koşullara göre konumlandıramıyor.

Kıbrıs meselesinde görünen o ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

Siyasi partiler de bu yeni süreçte etkin rol alabilmek için korku ve takıntılarından kurtulmak zorundadırlar.

Ezberlerini bir kenara bırakarak...

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21/01/2021 15:25