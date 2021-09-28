Eşitlik müzakere konusu değil

Hayal etmek güzeldir.

Doğrudur, her şey hayal etmekle başlar.

Umutları canlı tutarak ve inanarak…

Ama bir yere kadar.

İnsanoğlu yıllarca aynı hayalin peşinde koşmaz.

Koşamaz.

Aynı yolu yürüyerek farklı bir yere varamaz.

Kıbrıs Türkü yıllardır federal bir çözüme ulaşılması için çalıştı, çabaladı.

1977’de imza konulan üst düzey anlaşmayı esas alacak olursak, neredeyse 45 yıl geride kaldı.

Binlerce kez bu konuda farklı şehirlerde müzakereler yapıldı.

Değişen liderler masanın karşılıklı taraflarında oturdu, bunlara BM’de görev alan değişik Genel Sekreter ve diplomatlar yardımcı olmak için dirsek çürüttü.

Özel temsilciler atandı.

BM Güvenlik Konseyi kararları alındı.

Ama olmadı.

Kıbrıs’taki taraflardan biri, elde ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ ünvanı ve bu ünvanın sağladığı avantajları riske sokacak hiçbir şeye onay vermedi.

Federal çözüme ulaşma fikri Kıbrıs Türk tarafı için hep bir umut ve hayal olarak kaldı.

Rum tarafı iş Kıbrıs Türk tarafının siyasi eşitliğini kabule geldi mi, masayı hep devirdi.

Masadan kaçıp, Kıbrıs Cumhuriyeti olarak yoluna devam etmeyi seçti.

Kıbrıs Türk tarafı ise çözümsüzlüğün bedelini ödemeye devam etmek durumunda kaldı.

Bu arada birileri bunun üzerinden siyaset yaptı.

Yapmaya da devam ediyor.

Gelinen aşamada Türk tarafı eşitliğin müzakere masasında müzakereye açık bir mesele olmadığı noktasından hareket ediyor.

Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunmak isteniyorsa her şeyden önce tarafların egemen eşit olduklarının kayıt altına alınmasını istiyor.

Kimilerine göre bu bir fantazi.

Ama öte yandan, yarım asra yakın bir süredir federal çözüm için yapılan binlerce görüşmeye rağmen gerçekleşmeyen federal çözüm konusunda ısrar etmek fantazi değil!

Meselelere akılcı bir anlayışla yaklaşıldığı oranda çözüm üretilir.

Duyguların önüne aklın geçtiği koşullarda.

Bu sadece Kıbrıs konusunda böyle değildir.

Toplumun yaşadığı diğer sorunlar için de bu durum geçerlidir.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve ekibi doğrudur Kıbrıs konusunda yeni bir şeyler söyleyip, yapmak için uğraşıyor.

Dikkat edilmesi gereken nokta ise, bunu her türlü diyalog kapısını açık tutarak ve her platformda yapmak istemeleri.

Ve Kıbrıs’ta taraflar arasında var olan işbirliklerini artırmaya çalışmaları.

Kıbrıs Türk tarafı bunları, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni kuran iki eşit taraftan biri olan Kıbrıs Türk tarafının eşitliğinin müzakere edilemeyeceğini söyleyerek yapıyor.

Eşitliğin kayıt altına alınması halinde, Kıbrıs konusunda ne istenirse konuşup tartışmaya açık olduklarını net bir şekilde muhataplarına anlatarak…

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar en son New York’ta gerçekleşen 3’lü görüşmede, eşitlik meselesinde gereğinin yapılmaması halinde Kıbrıs konusundaki resmi müzakerelerin başlamasının söz konusu olamayacağını net bir şekilde muhataplarına söyledi.

Aslında doğrusunu yaptı.

Böylece, Kıbrıs’ta var olan gerçeklerin esas alınarak bir çözüm aranması yolunda ilerlemekte kararlı olduğunu ortaya koydu.

Yıllarca Kıbrıs Türkünü bir yere götürmeyen yolu yeniden yürümek yerine, bu kez farklı bir yol denemekte ısrarlı olduğunu gösterdi.

Keşke memlekette diğer sorunlarla ilgili de farklı bir şeyler söyleyecek ve bu konuda siyaset üretecek birileri ortaya çıksa.

Ezberleri terk ederek farklı çıkış yolları arasa.

Ama bu aşamada maalesef siyaset arenasında öyle birileri yok.

Hayal edelim ama gerçeklerden kopmadan!

Bu habere tepkiniz:



28/09/2021 14:07