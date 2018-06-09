Sürprizlere gebe bir seçime gidiyoruz

Yerel yönetimleri belirlemek üzere 24 Haziran’da sandık başında olacağız.

Sokakta seçim havası yok.

Partilerde de…

Siyasi partilerle partililer arasındaki bağ da bu seçimlerle birlikte resmen kopmuş durumda…

Partilerin gösterdiği adayların birçoğuna parti içinde ve parti sempatizanları arasında tepki var.

Seçmenlerin çoğu partisinin gösterdiği adayları benimsemedi.

Herkesin kendi beğendiği adayları destekleme eğilimi öne çıktı.

Ve bunun sonucu olarak da bağımsız adaylar birçok yerde kazanmaya daha yakın.

Girne’de yarış görünen o ki mevcut belediye başkanı Nidai Güngördü ile bir önceki belediye başkanı Sümer Aygın arasında geçecek.

CTP’deki dağınıklık genç ve dinamik aday Birol Karaman’ı bu yarışta olumsuz etkiliyor.

Bu yarışın sonunda bağımsız aday Aygın ipi göğüslerse kimse şaşmasın…

İskele’de de Girne’dekine benzer bir yarış söz konusu.

Orada da eski başkan Halil Orun şimdiki başkan Hasan Sadıkoğlu’nu zorluyor.

Yarışı bu ikili arasında…

Mağusa’da yarışa önde başlayan Belediye Başkanı İsmail Arter seçim günü yaklaştıkça Bağımsız aday Güneş Güneşoğlu’nun nefesini ensesinde hissetmeye başladı.

Bir diğer bağımsız aday olan Ulaş Gökçe de yarışın içinde…

Mağusa’da seçim bir sürpriz ile sonuçlanabilir.

Lefkoşa’da Başkan Mehmet Harmancı’nın en büyük rakibi UBP adayı Hasan Sertoğlu.

UBP içinde birlik ve beraberlik sandık gününe kadar korunur ve parti seçime tam anlamı ile asılırsa Sertoğlu sandıktan Başkan olarak çıkabilir.

DP adayı Gencay Eroğlu ise son ana kadar diğer iki adayı zorlamak için herşeyi yapacak.

Bu seçimde en rahat adaylardan biri Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar.

Mahmut Özçınar bir dönem daha Güzelyurt Belediye Başkanı olarak devam edecek gibi görünüyor.

Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu da ipi göğüslemeye yakın adaylardan biri…

Dipkarpaz’da da mevcut Başkan kazanmaya yakın görüyor.

Kısacası bazı yerlerde şimdiki başkanlar seçimde kesin favori durumunda iken, bazı başkanlar zorda.

Seçmen partilere göre değil, ağırlıklı olarak kendi kafasına göre hareket etmekte kararlı.

Partiler ile seçmen arasındaki bağlar bu seçimde iyice bir koptu.

Belki de bir sonraki seçime bu nedenle daha büyük bilinmezlerle gideceğiz.

Seçmenin nabzını doğru tutmayan partiler erimeye devam ederken, partisiz seçmenlerin sayısı artacak gibi görünüyor.

Elbette ki bunun demokrasiye olumlu yansımaları olacak.

İnsanların daha seçici olması ile birlikte siyaset yapmanın şartları da değişecek.

Önümüzdeki yerel seçimlerde bunun ilk yansımalarını göreceğiz.

Hayırlısı bakalım…