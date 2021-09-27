Boş konuşmalara ve ağlaşmaya devam

İnanılır gibi değil gerçekten!

Ülkenin kangrenleşmiş sorunlarına her geçen gün yenileri ekleniyor.

Sorunları çözme sorumluluğu omuzlarında olanlar ise başka bir alemde.

Sorun çözmek yerine, yenilerini yaratma peşinde koşuyorlar.

Ülkedeki yatırım olanaklarını iyileştirecek adımlar bir türlü atılmıyor.

Her yeni gün bir önceki günü aratıyor.

Ama bu arada siyaset yapanlar bize başka hikayeler anlatıyor.

İktidarı başka, muhalefeti başka bir alemde yaşıyor.

Başbakan Ersan Saner ülkenin gerçek gündeminden kopuk.

Ülke gerçeklerinden uzak başka bir evrende sanki.

Muhalefet liderleri de öyle.

Ülkenin gerçekleri, neler yapılıp yapılamayacağı konularında fikirleri yok.

Siyasette iktidar da, muhalefet de popülizm yapma derdinde.

Halkın gerçek gündemi, yaşanan sıkıntılar aslında kimsenin umurunda değil.

Yazık!…

Sosyal medyada ‘yok olma, kaybetme’ endişesi hakim.

Ama varoluş, ayakta kalma ancak ülkede sürdürülebilir, rekabet edecek bir ekonomik yapı oluşturarak, ülkenin mukayeseli avantajlarını esas alan bir plan ve programla üreterek, daha çok çalışarak, liyakatı öne çıkarıp torpil mekanizmasını ortadan kaldırarak, popülizme prim vermekten vazgeçerek, bildiğimiz tüm ezberleri bir tarafa koyup değişime açık olarak ve elbette ki hesap veren, denetime açık bir sistem kurarak mümkün olur.

Bu konuda bir kavga, mücadele yok.

Siyasi bir vizyon yok.

Var olan, günü kurtaracak, sosyal medyada biraz daha öne çıkıp, birkaç fazla beğeni alacak yaklaşımlar o kadar.

Ülkede yaşam standartlarını yukarıya çekecek, kurumsallaşmayı öne çıkaracak, kamuyu küçültüp verimini artıracak, devleti denetleyici ve düzenleyici bir rolle yeniden tanımlayacak dönüşümlere ihtiyaç var.

Ama nerede…

Her gelenin gideni arattığı koşullarda biz hala aynı kısır kavgalar içerisinde savrulup gidiyoruz.

Üzgünüm ama savrulmaya devam da edecek gibiyiz

Eğitimde işler eskiye kıyasla bugün daha iyidir diyebilen var mı?

Ya da diğer alanlarda?

İkibinli yılların başından beridir e-devlete geçmek için uğraşıldığı konuşuluyor.

Neredeyse yirmi yıl geride kaldı, biz hala e-devlete geçemedik.

Ekonomik faaliyetler için, eğitim için olmazsa olmaz olan hızlı veri akışını sağlayacak dönüşümü sağlayamadık.

Mobil iletişimde olmazsa olmaz olan 4.5-5G dönüşümünü gerçekleştiremedik.

Dünyada kullanan kalmadı ama biz hala 3G kullanıyoruz.

Bakanlar, hükümetler değişiyor ama 3G bir türlü 4 ya da 5’e geçemiyor.

Fiber kablo ile memleketi bir baştan bir başa donatacağı iddiası ortaya koyan siyasiler emekli olmuş, evelerine çekilmiş durumda ama ortada fiber yok.

Hala eski ve verimsiz teknolojik alt yapılarla rekabet etmekten uzak koşullarda boş konuşmalarla siyasettekiler gelecek kuşakların geleceğini de yok ediyorlar.

Ama bakarsanız hepsi de sütten çıkmış ak kaşık.

Hepsi de bulunmaz Hint kumaşı.

Serbest bölge meselesi seksenlerde de gündemdeydi, şimdi de.

‘Nasıl olsa kuşaklar değişiyor, hatırlayan az’ diye mi ne, eski dosyalar yeniden ısıtılıp topluma sunuluyor.

Bunları uygulamak için değil, algı yaratmak için ortaya atıyorlar.

Ama kimse özeleştiri yapmıyor.

Kimse ülkenin gerçek sorunlarına doğru teşhis koyup, bunları çözecek reçetelerle ortaya çıkmıyor.

Ama herkes konuşuyor.

Boş konuşmaya ve ağlaşmaya devam ediyor.

Madem ki popülizm yapmanın, boş konuşmaların bu kadar çok alıcısı var, bize fazla söyleyecek söz kalmıyor.

Keşke toplum olarak aynaya bakabilsek ve sorunlarımızla gerçekten yüzleşip, çözüm üretecek bir zihinsel dönüşümü gerçekleştirebilsek.

Belki o zaman bir şeyler değişecek.

Ama nerede…

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27/09/2021 11:35